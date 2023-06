Jäähyväiset Vaajakosken ruuhkille – katso videolta uusi Nelostien linjaus, joka paikallisten mielestä tuhoaa alueen luonnon ja sielun

Vaajakosken ohitustietä on suunniteltu vuosikausia. Linjaus on laadittu jo viisi vuotta sitten, mutta nyt tiesuunnitelma on etenemässä.

Juhannuksen menoliikenne jakautuu nykyisin pitkälle ajalle, mutta jos liikenne puuroutuu, tuttu paikka monelle tielläliikkujalle on Vaajakoski.

Nelostie ja ysitie kohtaavat Kanavuoren kiertoliittymässä, josta liikenne jatkuu Naissaaren kapealle kaksikaistaiselle sillalle ja edelleen uuteen kiertoliittymään.

Liikennettä kohdassa on saman verran kuin moottoritiellä Jyväskylän pohjoispuolella: reilut 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen sujuvuuden kannalta ahtaan kohdan ohitusta on suunniteltu vuosikausia. Jo viisi vuotta sitten julkaistiin uusi tielinjaus, jonka tiesuunnitelma on nyt valmistumassa ja Jyväskylän kaupungin kaavoitus on käynnissä.

Avaa kuvien katselu Vaajakosken kiertoliittymän läpi kulkee yli 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Tielinjaus ei miellytä kaikkia alueen asukkaita. Vaajakoskelainen Suvi Järvinen sanoo, ettei ohitustien linjaus ole millään tavalla hyvä.

– Meidän asukkaiden mielestä on järkyttävää, että tie tuhoaisi koko alueen ja Vaajakosken sielun. Tuho olisi mittava ja peruuttamaton, sanoo Järvinen.

Vielä ei rahoitusta

Kanavuori-Haapalahti -nimellä kulkeva Vaajakosken ohitustie on ollut suunnitteilla pitkään. Sen ympäristövaikutusten arviointi tehtiin 12 vuotta sitten, ja yleissuunnitelman valmistumisesta on kymmenen vuotta.

Projektipäällikkö Kari Komi ely-keskuksesta sanoo, että yvassa käytiin läpi mahdollisuus viedä tie tunneliin sekä useita linjausvaihtoehtoja.

– Hanke on kannattava Suomen mittakaavassa. Puretaan solmukohta ja turvallisuus paranee. Nykyinen moottoritie muuttuu enemmän taajamamaiseksi.

Komin mukaan kustannusarvio on reilut 200 miljoonaa euroa. Rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä, eikä edellytyksiä sille olekaan ennen kuin suunnitelmat ovat valmiita. Komi arvioi, että tiesuunnitelma asetetaan nähtäville kesäkuun loppuun mennessä, mutta osa asiakirjoista on vielä kesken.

Suunnitelman mukaan Nelostie siirtyisi uudelle reitille reilun kolmen kilometrin matkalta. Jyväskylän suunnassa uudelle reitille siirrytään hieman ennen vanhan moottoritien Sulunperän eritasoliittymää ja sieltä se kaartaisi Varassaaren läpi ja Vaajavirran yli Hupelin asuinalueen läpi.

”Varassaari on uhanalaisten lajien koti”

Alueella asuvien puolesta puhuva Järvinen on huolissaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden Naissaaren ja Varassaaren puolesta.

– Lisäksi Varassaari on monen uhanalaisen lajin koti. Uhanalaista lajistoa on muualla hankealueella, sanoo Järvinen.

Järvisen mielestä ohitustien linjaus on hyvä silloin, jos halutaan toimia uudistuneita ja uudistumassa olevia lakeja vastaan ja ympäristötuhoa edistävällä tavalla.

Järvinen viittaa kesäkuun alusta voimaan tulleeseen lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä, jonka mukaan yleissuunnitelmaa ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on noudatettava luonnonsuojelulakia.

Avaa kuvien katselu Moottoritie kulkisi Vaajavirran yli. Kuva: Jaana Polamo / Yle

– Maankäyttö- ja rakennuslaki tulee vuoden 2025 alusta velvoittamaan huomioimaan ympäristö- ja luonnonsuojelukysymykset.

Järvinen pitää huolestuttavana, että tietä varten Kanavuoren Natura-alueesta lohkaistaisiin pala.

– Nyt pitäisi toimia luontokatoa ehkäisevällä tavalla. EU-lainsäädäntö on tiukentunut siitä, mitä se hankkeen alkusuunnitteluaikana on ollut.

Järvisen mielestä tien vaikutuksista ihmisten elämänlaatuun ei ole kerrottu totuudenmukaisesti. Hän kertoo tuttavastaan, jonka talon vierestä uusi moottoritie kulkisi.

– Hänen pienen poikansa metsämaisema muuttuisi motariksi, mikä nostaisi melutason tontilla haitalliseksi. Minulla on tunne, että päättäjillä ei ole tiedossa nämä maisemat lainkaan. He katsovat vain karttaa, sanoo Järvinen

Yhteydenottoja vähän, asukkaan mielestä tiedottaminen huonoa

Luontoarvot pyritään ely-keskuksen Komin mukaan ottamaan huomioon niin hyvin kuin ne vain voidaan.

– Kun moottoritietä rakennetaan, luontoa joudutaan käsittelemään 40–60 metrin leveydeltä, sille ei mahda mitään. On hyvin selvitetty, mitä se tarkoittaa ja pyritään tekemään kaikkemme, että saadaan haitat minimoitua.

Komi kertoo, että ely-keskus on saanut jonkin verran kommentteja ihmisiltä, mutta suurimmassa osassa niistä hanketta kannatetaan.

– Liikenneruuhkatilanne on Vaajakoskella pahempi kuin moni osaa ajatellakaan.

Myös Jyväskylän kaupungin asemakaava-arkkitehti Reijo Teivastenaho kertoo saaneensa vain vähän viestejä alueen asukkailta.

Avaa kuvien katselu Kari Komin mukaan ely-keskus on vuosien varrella saanut paljon yhteydenottoja vilkasliikenteisen tien turvattomuudesta etenkin pienille koululaisille. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Järvisen mielestä se ei ole yllätys: hän pitää hankkeen tiedottamista huonona.

Valtio on omistanut jo pidemmän aikaa suurimman osan alueesta, joka on nyt menossa tietarkoitukseen. Sitä varten se on Komin mukaan aikoinaan ostettu.

– Esimerkiksi Varassaaressa ei tarvitse purkaa yhtään rakennusta.

Avaa kuvien katselu Moottoritien silta Varassaareen kulkisi kuvassa näkyvän sillan takaa. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Teivastenaho kuvaa kaavoitusta poikkeuksellisen haastavaksi.

– Kaavoitettava alue on valtava tavallisiin asemakaavoitettaviin alueisiin, ja se jouduttiin teknisistä syistä jakamaan kahteen osaan. Tehty yhtä aikaa tiesuunnittelun kanssa, joka on tarkentunut viime päiviin saakka.

Teivastenaho sanoo, että yksityisten tonteista tien alle joudutaan ottamaan suikaleita.

Ely-keskuksen mukaan linjausta ei voi muuttaa

Järvisen mielestä Nelostien liikennettä ei pitäisi kuljettaa Vaajakoskelta Tourulan rampeille. Hän pitäisi parempana, että uusi linjaus kulkisi Leppäveden ja Tikkakosken kautta.

Komien mukaan tiesuunnittelua ei voida käynnistää uudelleen, koska YVA ja yleissuunnitelma on jo tehty.

– Jos koko prosessi aloitettaisiin uudelleen, se olisi vahingoksi isommallekin joukolle kuin vain Jyväskylälle, sanoo Komi.

Komi huomauttaa, että joka tapauksessa alueen ympäristöön joudutaan puuttumaan. Vaikka moottoritie rakennettaisiin nykyisen tien päälle, tarvittaisiin silti rinnakkaistie.

– Ja taas luontoa tuhoutuisi, sanoo Komi.

Avaa kuvien katselu Vaajakosken kiertoliittymän läpi kulkee ely-keskuksen mukaan vuorokaudessa noin 2000 raskasta ajoneuvoa. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Suunnitelmissa noin viisi kilometriä uutta moottoritietä maksaa noin 200 miljoonaa euroa. Komi pitää sitä edullisena – ainakin jos sitä verrataan täysin uuteen linjaukseen.

– Jos tie kierrätettäisiin kaukaa, kukaan ei tiedä, millainen rahasumma siihen pitäisi käyttää. Ja silloinkin linjauksen alle jäisi jotain, sanoo Komi.

Jyväskylän kaupungin asemakaavan muutos ja laajennus tiealueelta on asetettu nähtäville. Komin arvion mukaan tiesuunnitelma hyväksymiskäsittely voisi olla ensi vuoden alkupuolella.

