Työntekijän epäillään urkkineen yli 200 potilaan tietoja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä – syyte nostettu tietosuojarikoksesta

Epäillyssä tietosuojarikosessa on huomattavan paljon asianomistajia. Kuvituskuva.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä viime lokakuussa ilmi tullut urkinta on päätymässä oikeuden eteen.

Viime vuonna poliisi kertoi, että sairaanhoitopiirin työntekijän epäillään urkkineen jopa 200 ihmisen potilastietoja ilman asianmukaista perustetta. Tutkintaa on tehty nimikkeellä tietosuojarikos.

– Esitutkinta on valmistunut keväällä. Tutkinnan aikana on ollut vain yksi epäilty, joka myöntää kuulustelussa toimineensa väärin ja hakeneensa ihmisten tietoja ilman virallista syytä, eli niin sanotusti luvatta, kertoo tutkinnanjohtaja Mika Paaer Lounais-Suomen poliisista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi, että urkinta tuli ilmi omavalvonnassa. Ilmi ei ole toistaiseksi tullut, että tietoja olisi levinnyt ulkopuolelle.

Työntekijä irtisanottiin tapauksen ilmitulon jälkeen.

TYKSin sairaalajohtaja Mikko Pietilä kommentoi tapausta viime lokakuussa. Toimittajana Johanna Lehtola.

Asianomistajia on huomattavan paljon. Poliisin mukaan urkinnan kohteeksi on joutunut jopa 200 ihmistä, heistä oikeudenkäynnissä asianomaisia on noin 70.

– Syyte on nostettu tietosuojarikoksesta toukokuussa. Käsittelypäivää ei ole vielä oikeudesta määrätty, kertoo syyttäjä Anja Rantanen-Lehti.