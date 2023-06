Sunilan sellutehtaan sulkeminen karsisi 250 työpaikkaa – todellisuudessa määrä olisi Kotkassa moninkertainen

Metsäyhtiö Stora Enson aikeilla sulkea Sunilan sellutehdas Kotkassa pysyvästi on merkittäviä vaikutuksia alueen muuhun yritystoimintaan.

Lakkauttaminen koskisi suoraan arviolta 250:tä työntekijää, mutta kerrannaisvaikutukset ovat moninkertaiset koskien muun muassa logistiikkaa, kiinteistönhuoltoa ja siivousta. Vaikutukset ovat alueelle isot, mikäli suunnitelma toteutuu.

– Kun yksi teollinen työpaikka lähtee, niin se tarkoittaa useampaa muilta aloilta, sanoo Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Toni Vanhala.

Kokonaiskuva ei ole vielä tiedossa.

Paikallinen kehitysyhtiö Cursor ryhtyy kontaktoimaan Stora Enson alihankintayrityksiä, jotta niille voitaisiin tarjota tarvittavaa tukea, ettei niiden liiketoiminnalta putoa pohja.

– Hankalin tilanne on niillä yrityksillä, jotka ovat tuottaneet palveluita yksinomaan Sunilaan. Toisaalta pienemmillä yrityksillä on paremmin notkeutta muuttaa liiketoimintaansa, kun etsitään vaihtoehtoja hyvissä ajoin, sanoo Cursorin yrityspalvelujohtaja Elina Reijasalo.

Keinoja työllistämisen edistämiseksi

Kotkan kaupunki on käynnistänyt rakennemuutostyöryhmän lievittääkseen tehtaan mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksia. Ryhmän tehtävänä on etsiä keinoja työllistämisen edistämiseksi.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö oli Stora Enson ilmoituksesta murheissaan torstaina uutisen saatuaan.

Akuutteina toimenpiteinä työ- ja elinkeinotoimistolla on hallussaan muutosturvan käytönnön järjestelyt. Neuvontapalveluita on mahdollisuus tarjota jo muutosneuvottelujen aikana. Sunilaan on valmius perustaa jopa oma toimipiste, mikäli sille on tarvetta.

Koulutuksen järjestäjät Ekami ja Xamk ryhtyvät puolestaan kartoittamaan uudelleen koulutuksen tarpeita.

Kotkan kaupungilla on oma toivelista valtion suuntaan rakennemuutoksen ollessa käsillä. Kaupunki kontaktoi uutta hallitusta ja keskustelee siitä, miten valtio voisi olla sunilalaisten, kaupungin ja alueen tukena.

– Toivelistalle on mahdollisesti tulossa tukea koulutukseen, tukea tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan tai ihan perinteistä teollisuuden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytyksiä parantavaa infraa, kuten valtatie 15 ja satamayhteyksien parantaminen.

Sunilan tehtaan pääluottamushenkilö hakee muutosneuvotteluissa mahdollisimman hyvää lopputulosta.

Työvoimasta voi tulla pula

Vaikka työpaikkoja lähtee, on huolena on myös osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

– Harmillista, että tämä tulee juuri tähän saumaan, kun meillä on isoja odotuksia muun muassa akkumateriaalitehtaiden synnyttämien uusien työpaikkojen suhteen. Ei olisi varaa menettää prosessiteollisuuden osaajia paikkakunnan ulkopuolelle tai jopa ulkomaille. Työvoimasta voi tulla tulevaisuudessa pula, arvelee kehitysjohtaja Toni Vanhala.

Jos Sunilan sulkemispäätös tulee, jää jäljelle iso tehdasrakennus. Sen jälkeen kaupunki on valmis pohtimaan yhteistyössä Stora Enson kanssa sen tulevaisuutta.

– Yleensä tämänkaltaisille paikoille toimijoita löytyy. Haminan Summassa se oli Google, muistuttaa Vanhala.

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti torstaina suunnittelevansa sellun tuotannon lopettamista ja Sunilan tehtaan sulkemista loppuvuoden aikana. Metsäyhtiö perustelee ratkaisua puunhankintakustannusten merkittävällä nousulla.

Muutosneuvottelut selluntuotantoyksikön työntekijöiden kanssa käynnistyvät ensi viikolla. Mahdollinen sulkemisen aikataulu tarkentuu niiden jälkeen.