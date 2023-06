Sähkölentokoneet ovat vielä pieniä, isommat tekevät tuloaan – seurasimme kautta aikain ensimmäistä laskeutumista Turkuun

Historiallinen lento toivotettiin tervetulleeksi vesitervehdyksellä. Sähkölentokoneiden saaminen matkustajakäyttöön ilmailussa on vielä monen kehitystaipaleen takana.

Turkuun laskeutui perjantaina ensimmäistä kertaa puhtaasti sähköllä toimiva lentokone.

Finavian mukaan ensilento otettiin vastaan Turun lentokentällä perinteisellä vesitervehdyksellä. Lentokoneen kyydissä olivat Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki ja lentäjä Antti Kirjavainen.

Sähkölentokone on kaksipaikkainen Pipistrel Alpha Electro. Sen kokonaispaino on vain 370 kiloa. Toimintasäde sähköakuilla on 120 kilometriä ja toiminta-aika 1,5 tuntia.

Avaa kuvien katselu Sähkölentokoneen lensi Turkuun lennonopettaja Antti Kirjavainen. Kuva: Suvi Pulliainen / Yle

Kirjavainen kertoo, että sähkölentokoneen lentäminen ei eroa juurikaan perinteisestä lentokoneesta.

– Hiljaisuus erottaa sähkölentokoneen muista. Lisäksi se on helpompi kuin toiset lentokoneet. Sähkölentokoneesta jää aika paljon pois toimenpiteitä, joita moottorilentokoneen kanssa pitää tehdä ennen lentoa ja lennon jälkeen.

– Sähkölentokoneessa voidaan vain katsoa näytöltä, että asiat on kunnossa, järjestelmiä ei tarvitse testata. Elektroniikka valvoo konetta ja akkuja, Kirjavainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Tältä näyttää sähkölentokoneen moottoritilassa. Kuva: Suvi Pulliainen / Yle

Finavia: Matkustuskäyttöön soveltuvia sähkökoneita odoteltava vielä

Finavia on omien sanojensa mukaan vuodesta 2018 alkaen tehnyt työtä sähkölentämisen kehittämiseksi muun muassa yhdessä Helsingin Sähkölentokoneyhdistyksen kanssa.

Finavian johtaja Henri Hansson muistuttaa, että sähkölentokone on samantyyppinen kuin muutkin sähköllä toimivat ajoneuvot. Teknologia on pitkälti samanlaista.

Avaa kuvien katselu Henri Hanssonin mukaan sähkölentokoneissa olisi paljon potentiaalia. Kuva: Suvi Pulliainen / Yle

– Uskon, että pystyisimme lataamaan sähköakkuja uusiutuvalla energialla. Latauspisteitä pystytään kehittämään pohjoismaissa yhtä aikaa.

– Lentokone ladataan pitkälti samantyyppisesti kuin vaikka sähköautot, eli akut ladataan, kun kone on pysähdyksissä. Toki koneen kääntöaika voi olla varsin nopea, ja silloin pitäisi olla etukäteen ladattuja akkuja saatavilla koneeseen, Hansson sanoo.

Hanssonin mukaan nykyiset sähkölentokoneet ovat kuitenkin vielä pieniä.

– Joudumme odottamaan vielä joitakin vuosia, ennen kuin sähkölentokoneet soveltuvat matkustuskäyttöön. Silloin niissä voisi olla 10–19 matkustajapaikkaa.

Sähkölentokone on nähtävillä viikonloppuna Turun lentokentällä järjestettävässä Turku Airshow -lentonäytöksessä.