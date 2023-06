Usva Kiuru, 18, on hameeseen pukeutuva mies, eikä hän ole ainoa: ”Mukava, käytännöllinen ja tyylikäs”

Hameita on nähty miehillä muodin edelläkävijöiden yllä, mutta nyt niitä on alkanut vilahdella myös katukuvassa. Hameen puolesta puhuu käyttäjien mielestä muun muassa mukavuus.

Vielä viime vuosisadan alussa housuja käyttävä nainen oli Suomessa harvinaisuus. Housuja käyttäviä naisia jopa paheksuttiin. Vasta 1960- ja 1970-luvuilla housuista tuli hyväksytty vaate myös naisille.

Nyt miehet ovat puolestaan alkaneet innostua hameista.

Hameita ja mekkomaisia asuja on nähty viime vuosina miehillä punaisella matolla maailmalla ja meilläkin rokkareiden, taiteilijoiden ja muodin edelläkävijöiden päällä.

Lahdessa asuva Joni Lehmuksela, 35, ei seuraa muotia. Hän hankki vaatekaappinsa kiltin kolmisen vuotta sitten sattumalta ja tykästyi sen toimivuuteen. Tamperelaisen Usva Kiurun, 18, vaatekaapista löytyy monenlaisia hameita. Hänellekin tärkeää vaatteessa on käyttömukavuus.

Muotiasiantuntija: edelläkävijöitä tarvitaan

Tasa-arvoista helmojen hulmuamista ovat ennustaneet muun muassa pidentyneet paidat.

– Paidathan ovat venyneet tosi pitkiksi. Arabikulttuureista tuttuja, maahan asti ulottuvia paitoja myydään esimerkiksi Roomassa sekä naisille että miehille, kertoo muodin asiantuntija Sami Sykkö.

Avaa kuvien katselu Sami Sykön kesämuotia vuodelta 2022. Kuva: Jenny Jägerhorn / Yle

Sykön mukaan hametta ja mekkoa käyttävät miehet ovat kuitenkin vielä harvassa.

– Kehitys voi kuitenkin olla hyvinkin nopeaa, kun se pääsee vauhtiin. Se on nähty muun muassa miesten kynsilakan käytössä.

Samoin esimerkiksi helmet ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti nuorten miesten koruvalintoina.

Kiltti on Joni Lehmukselan luottovaate

Lahtelainen Joni Lehmuksela pukee kiltin ylleen aina kun sää sallii, töissä ja vapaa-ajalla.

– Lämpimällä säällä valitsen sen paljon mieluummin kuin housut tai shortsit.

Inspiraation hankinnalle hän sai, kun näki vastaavanlaisen sattumalta tapahtumassa, jossa oli mukana.

– Se jäi mieleen. Ajattelin, että tuo näyttää kivalta.

Avaa kuvien katselu Kiltti on Joni Lehmukselalle arjen käyttövaate. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Mustia kilttejä Lehmukselalla on kaksi. Toinen niistä on ollut niin ahkerassa käytössä, että sitä on jouduttu paikkailemaan.

Erityisesti Lehmukselaa viehättävät kilttiversiossaan isot taskut. Niihin mahtuu kaikki tarpeellinen tavara mukaan.

– Tämä on tosi kätevä vaate, hän kehuu.

Usva Kiurulle hameeseen pukeutuminen on myös viesti

Tamperelaisen Usva Kiurun vaatekaapista löytyy housuhameita, polven alapuolelle ulottuvia sekä yksi lyhythelmainen hame. Hän käyttää niitä arjessa, myös talvella.

Housuja on kahdet, yöhousut ja juhlavammat farkut.

– Pyöräillessä en uskalla aina käyttää hametta, koska helmat saattavat sotkeutua pinnojen väliin. Sukulaisten hautajaisiin en ehkä hameessa menisi.

Avaa kuvien katselu Usva Kiuru ajattelee hameen olevan vaate siinä missä housutkin. Kuva: John Palmén

Hameita Usva Kiuru innostui kokeilemaan viisitoistakesäisenä, kun äiti kannusti ja mummo ompeli.

– Hameet näyttivät hyviltä. Ihastuin ilmavuuteen ja siihen, että kangas ei ole koko ajan ihoa vasten.

Kiuru on huomannut, että mies hameessa herättää huomiota.

– Pukeudun hameeseen siksi, että se on minusta mukava, käytännöllinen ja tyylikäs, mutta pyrin samalla viestittämään, että se on vaatevalinta siinä missä muutkin.

Hän uskoo, että reaktiot muuttuvat tulevaisuudessa.

– Muutaman vuoden päästä tuskin ajatellaan, että siinä olisi jotain kummallista, että miehet pitävät hameita.

Mitä mieltä, onko aika ajanut jo ohi ajatuksesta hameesta vain naisten vaatteena? Voit keskustella aiheesta 30.6.2023 kello 23:een asti.