Uransa lopettava Antti Tuisku: ”Ei mun paikalle tuu kukaan, koska ei oo toista Antti Tuiskua”

Poptähti sanoo, että elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin artistina oleminen.

Antti Tuiskulta pitää kysyä aivan haastattelun aluksi, aikooko hän oikeasti lopettaa artistiuransa.

Hänen kevään kiertuettaan markkinoitiin uran viimeisenä, samoin tänään julkaistua Sisään ja ulos -albumia. Kesäfestareiden esiintymisistä sanottiin, että ne ovat viimeinen mahdollisuus nähdä poptähti livenä. Levy-yhtiön tiedotteissa on kuitenkin lukenut, että Tuisku paketoi uransa toistaiseksi.

Eli miten asian kanssa nyt on, Antti Tuisku?

– Kyllä mie oon ihan oikeesti lopettamassa. Jos joskus veri vetäisi takaisin, niin en mie halua sanoa, ettei koskaan.

– Tämä on kutsumus ja jotain elämää suurempaa, mutta tämä on työtä isolla T:llä, summaa Antti Tuisku artistina olemista.

Tuisku sanoo, että ajatus artistiuran lopettamisesta alkoi pyöriä mielessä pandemian aikaan. Hän oli ennen sitä alkanut opiskella liikuntaneuvojaksi, ja se oli tuonut hänelle perhosia vatsaan aivan uudella tavalla.

Poppari oli pitänyt taukoja uraltaan jo aiemminkin, mutta paluu artistiksi ja julkisuuden henkilöksi alkoi tuntua joka kerta vaikeammalta. Hän alkoi kysyä itseltään, että onko pakko.

– Mie en usko, että artistina oleminen on mun elämän ja identiteetin selkäranka. Se voi koostua myös muunlaisista asioista. En voi tietää, mistä se koostuu ennen kuin jätän jäähyväiset ja tiedän, että mie en enää oikeesti palaa.

– Mie haluisin sanoa sille 19-vuotiaalle Antille, että kuuntele sitä sun sydäntä, miten teitkin. En tekisi mitään missään kohtaa toisin. Tää on menny just niin kuin tän on pitänytkin mennä, sanoo Antti Tuisku.

Uran suvantovaiheet opettivat eniten

Antti Tuiskun tarina suomalaisessa populaarimusiikissa on ainutlaatuinen.

Rovaniemeläinen 19-vuotias nuori saavuttaa supersuosion Idolsissa ja pian menestys kuihtuu kasaan. Sitten tulee ennenäkemättömän rohkea paluu, jonka jälkeen artisti saa arvostusta Emma-palkintoja myöten. Lopulta hän täyttää Olympiastadionin koko kansan suosikkina.

Tässä on jo käsikirjoitus valmiina tulevaa menestyselokuvaa varten.

39-vuotias Tuisku pysähtyy pohtimaan, mitä parinkymmenen vuoden aikana oikein ehti tapahtua. Se on hänen mukaansa ollut elämänkoulu.

Idols-aika vuosituhannen alussa oli nuorelle aikuiselle sekamelskaa. Muutto Helsinkiin, julkisuuteen hyppääminen, itsensä löytäminen ja päälle vielä parisuhteiden kiemurat. Tuisku sanoo, että hänellä ei ole juuri muistoja vuosilta 2004–2006.

– Se laittoi mun pään sillä tavalla sekaisin, että keikoista ja artistin työstä tuli mulle selviytymiskeino olla ajattelematta kaikkia inhottavimpia asioita, mitä elämä toi tullessaan.

Antti Tuisku kertoo debyyttilevystään TOP40-ohjelmassa vuonna 2004.

Suosiota kesti aikansa, kunnes tapahtui romahdus. Tuisku havahtui vuonna 2008, ettei hänen keikoillaan käy enää ihmisiä. Samalla talous meni kuralle, koska laulaja oli ottanut ison määrän lainaa muun muassa asuntoa varten.

Tuisku aloitti intensiivisen terapian ja kyseenalaisti elämässään kaiken.

– Isossa kuvassa se on opettanut ehkä eniten. Mun piti punnita, mitä haluan tehdä. Se on määrittänyt hirvittävän paljon tätä loppumatkaa.

Seuraavan herätyksen Tuisku koki vuonna 2013. Hän yritti olla vakavasti otettava artisti, joka tekee vakavasti otettavaa popmusiikkia. Se ei kuitenkaan tuntunut omalta.

– Samaan aikaan mie oon se ihminen, joka piereskelee omiin verkkareihin kotisohvalla ja nauraa omille jutuilleen enemmän kuin muitten. Mie olin, että missä on toi tyyppi.

Tuisku kohtasi tuottaja Jurekin, jonka kanssa syntyi yleisöä kohahduttanut Peto on irti -kappale ja menetykseksi noussut En kommentoi -albumi. Yhtäkkiä entisestä Idols-tähdestä tulikin cool.

Antti Tuisku kertoi uransa käännekohdasta Ylen aamu-tv:ssä vuonna 2005.

Laulajalla oli tuohon aikaan selkeä visio. Hänestä tulee Suomen suosituin poptähti, joka tekee sellaisia lavaesiintymisiä, joita ei ole Suomessa nähty. Show't kasvoivat koko ajan isommiksi ja lopulta Tuisku valloitti Helsingin Olympiastadionin viime kesänä kahtena iltana.

Julkisuus kuormittaa, mutta some jää

Antti Tuisku ei ole ainoa nelikymppinen artisti, joka aikoo jättä poptähteyden taakseen. Viime vuoden lopulla Chisu jäädytti artistiuransa ja Vesala aikoo kesän jälkeen keskittyä muihin asioihin useammaksi vuodeksi.

Kaikki ovat sanoneet, että musiikin tekeminen ja ihmisten edessä esiintyminen tuovat paljon nautintoa, mutta julkisuudessa oleminen väsyttää.

Tuiskun mukaan artistina olemisesta on tullut hankalampaa ja kilpailu on kovaa.

– Mutta se mikä on raskasta, on semmoset näkymättömät vaateet. Susta halutaan koko ajan jotain. Monilla ihmisillä tuntuu olevan parempi ajatus siitä, että mitä mun pitäisi tehdä.

Laulaja saa joka päivä somessa 50 viestiä, joissa häneltä pyydetään jotain. Vaikka kaikille haluaisi vastata, se on kuluttavaa.

– Miun ei tartte rakentaa identiteettiäni sen varaan, miten suosittu olen. Elämässä on paljon suuremmista asioista kyse, sanoo musiikkiuransa päättävä Antti Tuisku.

Tuisku tietää, ettei hän voi julkisuutta täysin vältellä, vaikka siirtyykin syrjään. Hänet tunnistetaan jatkossakin kadulla.

Hän ei aio myöskään jättää sosiaalista mediaa, jossa hänellä on yli 250 000 seuraajaa. Some on tähänkin mennessä ollut Tuiskulle enemmän päiväkirja kuin osa artistibrändin rakentamista.

– Kun mie hikisenä koiran kanssa lenkillä kerron jonkun ajatuksen spontaanisti, niin ei se rakenna mun artisti-imagoa. Miksi mun pitäisi yhtäkkiä kääntää sille kaikelle selkäni.

Kuka täyttää Tuiskun saappaat?

Antti Tuisku esiintyy vielä kolme kertaa ennen artistiuransa lopettamista. Hänet nähdään Himoksen juhannusfestareilla, Provinssissa ja Ruisrockissa.

Artisti pelkää romahtavansa yleisön edessä kuten jo kävi viimeisellä Helsingin keikalla jäähallissa viimeisen biisin aikana.

– Miehän yritän loppuun asti pitää itseni kasassa, koska mun itkeminen ei oo pientä nyyhkytystä vaan se muuttuu lohduttomaksi lapsenitkuksi, räkä valuu nenästä ja laulusta ei tuu yhtään mitään.

Sen jälkeen hän vetäytyy Espanjaan vetämään henkeä. Suunnitelmissa on työskennellä muun muassa terapeutina ja liikuntaohjaajana, joiksi hän on kouluttautunut.

– Tulevaisuus pitää sisällään pelkoa ja epävarmuutta. Mutta en mie oo sellanen ihmistyyppi, joka jäis pötköttelemään ja pyörittelemään peukaloitaan.

– Mulla ovat heränneet vapauttavat ajatukset, että mun ei tarvitse yrittää yhtään mitään, sanoo Antti Tuisku uran lopettamisen kynnyksellä.

Kun Antti Tuisku poistuu parrasvaloista, moni varmasti havittelee jo hänen paikkaansa Suomen suosituimpana popparina.

– Ei mun paikalle tuu kukaan, koska ei oo toista Antti Tuiskua. Se on ihan älytön ajatus, että jonkun pitäisi täyttää mun saappaat. Ja mitäs jos mie haluaisinkin palata kuuskymppisenä takaisin ja joku on jo ottanut mun paikan. Totta kai mie voin tulla takasin. Se on mun itseni päätettävissä.

