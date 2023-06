Metsä Boardin muutosneuvottelut päättyivät: ensimmäiset lomautukset heinäkuussa

Metsä Board on saanut muutosneuvottelut päätökseen. Muutosneuvottelut koskivat yhtiön kartonki- ja kemihierretehtaita. Muutosneuvotteluiden piirissä oli yhteensä 1 100 henkilöä Metsä Boardin seitsemällä tehdaspaikkakunnalla Joutsenossa, Kaskisissa, Kemissä, Kyröskoskella, Tampereella, Simpeleellä ja Äänekoskella.

Esimerkiksi Metsä Board Kyron ja Metsä Board Takon ja Metsä Board Äänekosken tehtaalla ensimmäiset lomautukset ovat heinäkuussa. Mahdollisista myöhempien kuukausien lomautuksista päätetään erikseen, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Äänekoskella muutosneuvottelujen piirissä ovat olleet kaikkien kartonkitehtaan henkilöstöryhmien 200 työntekijää. Tehtaanjohtaja Timo Tallisen mukaan lomautettavien määrä tarkentuu vielä tämän kuun aikana.

– Tässä on tietysti lomakausi meneillään ja meillä on määräaikaisiakin töissä, eli kyllä me tarkennetaan sitä ennen kuin lomautusilmoitukset ihmisille annetaan. Määräaikaisia ei lomauteta ja osa ihmisistä on jo ennalta sopinut lomansa niin heitäkään ei sitten lomauteta, Tallinen selvittää.

Yhtiö kertoi aiemmin, että muutosneuvotteluilla varaudutaan mahdolliseen tuotannon sopeuttamiseen tilapäisesti alhaisia toimitusmääriä vastaavaksi.

Ennen muutosneuvotteluja arvioitiin, että mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää, ja ne voitaisiin toteuttaa useissa erissä tämän vuoden loppuun mennessä.

Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Sen liikevaihto oli viime vuonna noin 2,5 miljardia euroa ja se työllistää noin 2 250 henkilöä.