Työvuoroista puuttuu hoitajia, eikä kukaan pääse tuuraamaan – ”Nykyään kaikki päivät, aamut ja illat ovat samanlaisia”, sanoo hoitaja

Vaasa on kolmas paikkakunta, joka on tehnyt kantelun päivystyksen ongelmista aluehallintovirastolle. Henkilökunta perustelee kantelua huolella potilasturvallisuudesta, myös jaksaminen on koetuksella.

Avaa kuvien katselu Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen henkilökunta on huolissaan potilasturvallisuudesta ja myös henkilökunnan jaksamisesta. (Kuvituskuva) Kuva: Ulrika Stagnäs-Lund