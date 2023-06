Ukrainalainen sotilas laulaa vastarintalaulua suomeksi juoksuhaudassa – katso video

Taistelutoveri kuvasi, kun Valerij Myrošnitšenko lauloi ukrainalaisen vastarinnan symboliksi nousseen kappaleen suomeksi. Video on kuvattu kesäkuussa itärintamalla. Kuva: Borys Korpusenko, video: Valerij Myrošnitšenko

Valerij Myrošnitšenko luopui muusikon ammatista Venäjän suurhyökkäyksen vuoksi. Soittimille on kuitenkin löytynyt käyttöä rintamalla.

Ukrainalainen sotilas Valerij Myrošnitšenko laulaa videolla ukrainalaista kappaletta suomeksi.

Video on tehty juoksuhaudassa itärintamalla lähellä Bahmutia kesäkuussa. Myrošnitšenkon laulama kappale on ”Oi u luzi tšervona kalyna”, ja sen voisi suomentaa näin: ”Niityllä punainen koiranheisi nuokkuu”.

Teos on ukrainalaisille erityinen. Se on kansallishymnin ohella tärkeimpiä lauluja ja hengennostattajia.

Laulu nousi Ukrainassa megasuosioon pian Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alettua, ja siitä on tehty lukuisia uusia sovituksia. Myös brittiläinen Pink Floyd -yhtye teki kappaleesta oman versionsa.

Myrošnitšenko kertoo, että sai idean opetella kappaleen eri kielillä nähtyään suositun laulajan esittävän saman laulun kolmella eri kielellä Saksassa.

– Ajattelin, että minäkin opettelen saman, ja opettelen vielä version puolaksi näiden lisäksi. Sitten kuulin, että myös Suomesta tuli apua, ja päätin opetella laulun myös suomeksi, hän kertoo Ylelle puhelimitse.

Myrošnitšenko sanoo, että laulu eri kielillä on eräänlainen kiitos kaikille niille, jotka ovat auttaneet Ukrainaa ja ukrainalaisia sodan aikana.

Avaa kuvien katselu Valerij Myrošnitšenko taistelee tällä hetkellä Tšasiv Jarissa lähellä Bahmutin kaupunkia. Kuva: Valerij Myrošnitšenko

Myrošnitšenko on siviiliammatiltaan käyrätorvensoittaja ja soitti sinfoniaorkesterissa Kiovassa 17 vuotta.

Hän heräsi sodan ensimmäisenä yönä venäläisten helikopterien ja pommien ääniin, koska asui Kiovan lähellä sijaitsevan lentokentän vieressä. Samana päivänä hän oli jo Ukrainan armeijan leivissä.

Myrošnitšenko päätyi sodan alussa kevättalvella 2022 taistelemaan Kiovan liepeille Irpiniin, missä käytiin sodan alkukuukausien ankarimpia taisteluita.

– Kun selvisimme Irpinistä, niin toimittajat pyysivät minua soittamaan jotain. Ja jotenkin sen jälkeen kitara ja käyrätorvi ovat kulkeneet mukanani, hän kertoo.

Myrošnitšen sanoo, että hänellä ei ole lapsia, koska ”taide on ollut elämäni”. Mutta nyt kaikki ajatukset ovat sodassa, sillä jokainen päivä voi olla viimeinen.

– Kysymys on siitä, elätkö aamuun asti vai et. Täällä realiteetit ovat aivan erilaiset.

”Haluan lopettaa sodan Sevastopolissa ja laulaa voitonlaulun siellä”

Myrošnitšenko kertoo, miten hän on ollut komppaniansa mukana useissa pahoissa paikoissa. Mieleen on jäänyt erityisesti matka Irpinistä Kiovaan, kun hän kyyditsi haavoittunutta sotilasta sairaalaan.

– Kaikki ympärillä oli yhtä tulimerta. Mihin katsoikaan, oli yhtä punaista hehkua. Kymmeniä kilometrejä joka suuntaan.

Myöhemmin Myrošnitšenko oli itse menettää henkensä Venäjän ohjusiskussa itärintamalla. Isku tapahtui hänen syntymäpäivänään 1. joulukuuta.

– Kävi niin, että sain vielä yhden syntymäpäivän. Kahdeksan tai yhdeksän metrin päässä räjähti. Onneksi olin siirtynyt ikkunan ääreltä. Lensin seinää päin, ja tiilet sortuivat päälleni. Palkki pelasti henkeni. Minut kaivettiin raunioista, Myrošnitšenko kertoo nauraen.

Avaa kuvien katselu Myrošnitšenkon sotilasnimi on ”maestro”. Kuva sairaalasta, jossa hän oli hoidettavana ohjusiskun jälkeen joulukuussa. Kuva: Valerij Myrošnitšenko

Myrošnitšenko kertoo todistaneensa vierestä monien sotilaiden kuoleman. Varsinkin sodan alkupuolella hänen komppaniansa kärsi raskaista tappioita. Ukrainalaisten mieliala on kuitenkin vahva, Myrošnitšenko sanoo.

– Tiedämme tasan tarkkaan, että tulemme voittamaan. Sellaista mahdollisuutta, että Venäjä voittaisi, ei ole.

Kun sota jonakin päivänä loppuu, aikoo hän palata ehkä vielä orkesteriin ja jatkaa soittamista. Suunnitelmissa on myös matka Puolaan. Siellä voisi kiittää avustustyöntekijöitä kasvokkain, Myrošnitšenko kaavailee.

Tällä hetkellä haaveet liittyvät kuitenkin muuhun.

– Unelmani on lopettaa sota Sevastopolissa Krimillä ja laulaa voitonlaulu siellä. Miehitystä on jatkunut käytännössä 300 vuotta. Tämä on nyt tässä.