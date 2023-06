Nosu Honkaselkä uskoo liikuttuvansa kyyneliin, kun Nightwish aloittaa harvinaisen keikan Kiteellä

Myöhään perjantai-iltana järjestettävään Nightwishin Kiteen konserttiin odotetaan enemmän katsojia kuin Kiteellä on asukkaita.

Suomen tunnetuimpiin yhtyeisiin lukeutuva Nightwish esiintyy tänään Kiteen pesäpallostadionilla. Kello 22 alkavaan konserttiin odotetaan noin 10 000:ta katsojaa.

Konsertin odotettu yleisömäärä on hieman suurempi kuin koko Kiteen kaupungin asukasluku. Jättitapahtuma on ollut koko päivän näkyvästi esille Kiteen katukuvassa.

Kiteeltä raportoiva Ylen toimittaja Tanja Perkkiö havaitsi iltapäivällä kaupungin kansainvälistyneen selvästi.

– Täällä on ihmisiä melkein kaikilta mantereilta.

Nightwishin Kiteen vierailua selittää se, että yhtye on kotoisin kaupungista. Kiteellä on myös Nightwish-keskus, jossa on muun muassa yhtyeestä kertova näyttely.

Nightwish esiintyi edellisen kerran kotikaupungissaan vuonna 2004.

Avaa kuvien katselu Uusiseelantilainen fani kirjoitti terveisiään Nightwish-keskuksen seinälle perjantaina aamulla. Kuva: Milla Holm / Yle

Musiikki helpottaa vaikeita tunteita

Moni Nightwishin fani saapui Kiteelle hyvissä ajoin. Yksi heistä on siilinjärveläinen Nosu Honkaselkä, joka luonnehtii Nightwishiä ”elämän eliksiiriksi”.

– Se on bändi, joka auttaa vaikeidenkin tunteiden läpi. Sitten jos ei tunne mitään, niin Nightwishiä kuulemalla tuntee jotain.

Avaa kuvien katselu Nosu Honkaselkä kertoo Nightwishin musiikin auttavan erilaisten tunteiden käsittelyssä. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Honkaselkä kuvailee Nightwishin sanoituksia ja melodioita nerokkaiksi. Illan keikka on toinen Nightwishin esiintyminen, jonka hän näkee paikan päällä.

– Voi olla, että tulee pari kyyneltä, kun keikka alkaa.

Kaupunginjohto jakaa vesipulloja

Nightwishin esiintyminen aiheuttaa Kiteelle poikkeuksellisen logistisen haasteen. Kaupunkiin odotetaan perjantaina tuhansia autoja.

– Kaikki liikenevät parkkipaikat ovat käytössä, kertoo Kiteen kaupungin sivistysjohtaja Matias Valoaho.

Liikenteen hallitsemiseksi osa Kiteen keskustasta on suljettu autoilta. Autoilijoita ohjataan myös konserttia varten perustettuun peltoparkkiin.

Avaa kuvien katselu Kiteen keskustassa on perjantaina poikkeusjärjestelyjä Nightwishin keikan takia. Kuva: Milla Holm

Liikenteen lisäksi tapahtumaa haastaa myös helteinen sää. Valoaho kertoo, että Kiteen kaupunki on hankkinut tapahtumaa varten 2 000 vesipulloa.

– Itsekin olen lupautunut kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa jakamaan niitä tänne tuleville autoille.

