Huuhkajilla iso peli EM-haaveiden kannalta! Markku Kanerva selitti viime vuosien avainpelaajan sivuuttamista – katso suorana ja chattaa

Näin Markku Kanerva selittää yllätysvetojaan

Markku Kanerva tiivistää kokoonpanonsa voittavaksi.

– On mietitty pelaajien virettä. Jos ajatellaan tämän pelaajan ryhmitystä, kaksi keskimmäistä keskikenttäpelaajaa. Rasmus Schüller ja Kaan Kairinen ovat olleet hyvässä vireessä, Kanerva toteaa Ylelle ennen peliä.

– Glenillä pelituntuma on jäänyt vähäiseksi. Kymmenessä viime pelissä hän on pelannut yhteensä 107 minuuttia neljässä ottelussa. Glenin touhu on toki näyttänyt harjoituksissa hyvältä. Katsotaan, missä vaiheessa häntä mahdollisesti käytetään.

– Jere Urosen pohje näyttää ihan hyvältä. Niskanen aloittaa vasempana wingbackina. Viimeksi Niskanen pelasi Montenegroa samalla paikalla erittäin hyvin ja hän on saanut pelituntumaa Dundee Unitedissa.