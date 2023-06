Kreikan veneturma: Selviytyjien mukaan rannikkovartiosto yritti hinata alusta ja aiheutti sen kaatumisen

Isoveli Fadi halasi aidan läpi syyrialaista Mohammadia, 18, joka selvisi haaksirikosta Kreikan edustalla. Selviytyjät on tuotu satamakaupunki Kalamataan Kreikkaan.

Kreikan rannikolla sijaitsevaan Kalamatan satamakaupunkiin on saapunut joukko ihmisiä, jotka uskovat läheistensä olleen keskiviikkona Kreikan edustalla uponneessa veneessä.

Merestä pelastettu syyrialainen Mohammad, 18, tapasi isoveljensä Fadin Kalamatassa. Veljekset syleilivät toisiaan aidan läpi. Isoveli matkusti Hollannista vaarallisen venematkan Eurooppaan tehnyttä pikkuveljeään vastaan.

Moni muu odottaa yhä tietoja läheisistään. Uponneessa laivassa arvellaan oleen jopa 750 ihmistä. Kaikki 104 eloonjäänyttä ovat miehiä. He ovat kertoneet, että naiset ja lapset jäivät jumiin laivan ruumaan.

Pelastusoperaatio jatkui yhä perjantaina, mutta uusia eloonjääneitä ei enää keskiviikon jälkeen ole löydetty.

Tiedot tapahtumien kulusta ovat ristiriitaisia

Myös avustusjärjestöt ja lääkärit ovat tavanneet haaksirikosta pelastettuja Kalamatassa. Heidän mukaansa eloonjääneiden kertomukset tapahtumista eivät sovi yhteen viranomaisten kertoman kanssa.

Veneturmasta selvinneet ovat kertoneet, että Kreikan rannikkovartioston köysi olisi aiheuttanut siirtolaisten veneen kaatumisen, kertovat uutistoimistot ja BBC. Kreikan viranomaiset kiistävät syytökset.

BBC:n mukaan torstaina kuvatulla videolla yksi selviytyjistä kertoo kalamatassa vierailleelle Kreikan entiselle pääministerille Alexis Tsiprasille, että rannikkovartioston vene olisi kiinnittänyt siirtolaisten veneeseen köyden ja yrittänyt hinata sitä mukaansa. Vene kuitenkin kallistui toiseen suuntaan ja kaatui, selviytyjä kertoi Tsiprasille.

Samanlaisen tarinan oli kuullut yksi kreikkalainen avustustyöntekijä.

Kreikan viranomaisten mukaan rannikkovartiosto oli käyttänyt köyttä vain vakauttaakseen siirtolaisia kuljettaneen aluksen ja kysyäkseen, tarvitseeko se apua. Muuten se tyytyi seuraamaan alusta.

– Alusta ei yritetty hinata, emme me eikä mikään muu alus, sanoi rannikkovartioston tiedottaja perjantaina.

Tiedottajan mukaan alus on saattanut kaatua, koska moottorivika aiheutti matkustajissa paniikkia ja sai heidät liikkumaan.

YK:n pääsihteeri kritisoi Euroopan maita

Haaksirikosta aloitetaan tutkinta. YK:n kansainvälinen siirtolaisjärjestö ja Välimerellä toimivat avustusjärjestöt vaativat, että Euroopan maat ryhtyvät toimiin uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kritisoi vahvasti EU-maita siitä, että ne eivät ole löytäneet Välimeren tilanteeseen ratkaisua.

– Sanotaanpa suoraan. Tämä ei ole Kreikan ongelma. Tämä on Euroopan ongelma. Mielestäni Euroopan on aika pystyä määrittelemään toimiva siirtolaisstrategia, jotta tällaisia tilanteita ei enää tule, Guterres sanoi tiedotustilaisuudessa New Yorkissa torstaina.