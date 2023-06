Suomalaistutkijat mukana selvittämässä maailmankaikkeuden syntyä – teleskooppi kartoittaa avaruutta kuuden vuoden ajan

Euclid teleskooppi asettuu laukaisun jälkeen noin puolentoista miljoonan kilometrin etäisyyteen Maasta ja se kuvaa ympärillään näkyvää avaruutta ja välittää kuvia ja tietoja tutkijoiden käyttöön tulevien kuuden vuoden ajan.

Kuva: ESA/ATG medialab (spacecraft); NASA, ESA, CXC, C. Ma, H. Ebeling and E. Barrett (University of Hawaii/IfA), et al. and STScI (background)