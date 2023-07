Helsinki harkitsee päästöttömien vesitaksien verkostoa saariin pääsyn helpottamiseksi – robottiveneet voisivat liikkua ilman kuskia

Tällä hetkellä Helsingin satamista pääsee säännöllisellä vesiyhteydellä 26 eri saareen. Kaupunkilaiset äänestivät niitä tälle kesälle kolme lisää OmaStadi-yhteisbudjettihankkeen kautta.

– Kysyimme kaupunkilaisilta, mitä he merellisyydeltä haluavat. Vastaukset olivat ihanan vaatimattomia. He halusivat päästä saariin, uimaan, onkimaan ja laskemaan venettä, sanoo Helsingin kaupungin liikkumisen edistämisen ja ulkoilun erityissuunnittelija Minttu Perttula.

Perttulan mukaan säännöllisen vesiyhteyden päässä olevissa Helsingin saarissa vierailee vuosittain noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Tästä suurin osa on Korkeasaaren ja Suomenlinnan kävijöitä.

Kaupunki satsaa nyt merellisyyden kehittämiseen. Se haluaa parantaa edustansa yli kolmensadan saaren ja luodon saavutettavuutta ja palveluja.

Perttulan mukaan kaupunki haluaa lisätä päästötöntä vesiliikennettä. Laitureille on tarkoitus saada sähköveneiden latauspisteitä. Samalla Helsinki yrittää houkutella yrityksiä kehittämään sähköllä toimivia kulkupelejä.

Näistä esimerkki on tämän kesän uutuus: idän saaristossa operoivat kutsuveneet, jotka toimivat sähköllä ja aurinkoenergialla. Ideana on, että veneen voisi tilata kännykällä satamaan silloin kun haluaa.

Yksi tulevaisuuden ajatus on luoda kännykällä tilattavien kutsuveneiden, eli eräänlaisten venetaksien, verkosto.

– Kutsuvene on kuin vesillä liikkumisen Uber. Ei ole tiettyä aikataulua, vaan voit kutsua veneen silloin, kuin sitä tarvitset, seurata veneen tuloa karttasovelluksella ja maksaa matkan etukäteen.

Samaa kehitystä on jo muissa pohjoismaissa, etenkin Norjassa. Suomessa kutsuveneiden verkosto on vielä hyvin vaatimaton.

Robottiveneet voisivat liikkua ilman kuskia

Helsingin kaupunki avasi tänä kesänä ensimmäistä kertaa säännöllisen yhteyden Itä-Helsingissä sijaitseville Kotiluodolle, Pohjoiselle Villaluodolle ja Malkasaareen.

Liikennöijäksi valitut, Lauttasaaren Reposalmesta lähtevät kutsuveneet ovat ketterämpi ja ekologisempi tapa liikennöintiin kuin esimerkiksi raskas lauttaliikenne.

– Ne eivät vaadi samanlaisia laiturirakenteita kuin isommat lautat. Myös ihmiset haluavat ketterämpiä vaihtoehtoja, Helsingin kaupungin erityissuunnittelija Perttula sanoo.

Perttulan mukaan kutsuveneitä voisi hyödyntää jatkossa Merisataman edustalla olevien pienten saarien kuten Sirpalesaaren, Uunisaaren ja Särkän osalta. Ne sopisivat myös uuden Kruunuvuorenrannan asuinalueen ja sen eteläpuolella olevan Vasikkasaaren liikennöintiin.

Joissain kutsuveneissä on jo tekniikka, joka mahdollistaisi myös autonomisen liikkumisen ilman kuljettajaa.

Suomen laki ei kuitenkaan salli autonomisia veneitä vesillä, joten tekniikka ei ole käytössä.

Kutsuveneen katolla on aurinkopaneelit. Katolla seisovan antennin avulla vene voisi liikkua vesillä ilman kuljettajaa, mutta tämä on laitonta.

Vallisaari halutaan ympärivuotiseen käyttöön

Suomenlinna on Helsingin ainut asutettu saari, johon on ympärivuotinen lauttayhteys. Seuraava ympärivuotinen kohde saattaa olla Vallisaari.

– Vallisaaressa on jo kunnallistekniikkaa eli vettä ja viemäreitä. Se on vanha sotilassaari, missä on asunut yli 300 ihmistä, eli saaren kantokyky on todettu hyväksi, Perttula kertoo.

Vuonna 2019 aloitetussa Helsingin merellinen strategia 2030 -hankkeessa on tarkoitus panostaa lisäksi Vasikkasaareen, Isosaareen ja Vartiosaareen. Myös niissä infrastruktuuria on valmiina.

Lisäksi Helsingissä on kaupunkipyörien tavoin toimivia kaupunkisoutuveneitä, joita voi varata kolmen tunnin souteluun eri puolilta kaupunkia. Skipperi-yrityksen hallinnoimat veneet saa käyttöönsä koko kesäksi 49 eurolla, ja osallistavan budjetoinnin takia Herttoniemessä veneet ovat tänä kesänä ilmaisia.

Kohdesaaret on valittu sen mukaan, miten saarten luonto kestää käyttöä. Mitä paremmin saarissa on opasteita, reittejä ja tulipaikkoja, sitä ekologisempaa retkeily niissä Perttulan mukaan on.

– Saaristoon mahtuu yhä enemmän kävijöitä, mutta samalla on huolehdittava, että ne eivät roskaannu, kulu ja linnusto häiriinny.

Tavoite on saada veneyhteydet Reittioppaaseen

Helsingin säännöllisesti liikennöidyillä saarireiteillä hinnat vaihtelevat noin parista eurosta 55 euroon. Kalasatamasta pääsee lautalla Vuosaareen idän saariston läpi 14 eurolla. Kauppatorilta pääsee Isosaareen ulkosaariston rajalle 24 eurolla.

Vallisaareen pääsi vuonna 2021 vielä kahdeksalla eurolla, mutta tänä kesänä hinta on noin kaksikymmentä euroa.

Perttulan tietojen mukaan lippujen hinnat ovat muodostuneet markkinaehtoisesti. Nyt laaditaan suunnitelmaa siitä, miten kaupunki voisi tukea vesiliikenteen kehittymistä.

Kaupunki on pyytänyt, että eri vesiliikennöitsijät keräisivät reittiensä aikataulut Reittioppaaseen, mutta tiedot ovat vielä osin puutteellisia.

