Keskustan Markus Lohi kritisoi uutta hallitusohjelmaa: ”Melkein tuli itku, kun katsoin niitä lukuja”

A-studion erikoislähetyksessä haettiin perjantai-iltana vastausta siihen, kehen uusi hallitusohjelma vaikuttaa eniten. Lähetyksessä kohtasivat ensi kertaa tuleva hallitus ja oppositio.

Pian nimitettävää hallitusta edustivat keskustelussa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne. Opposition edustajina keskustelussa olivat SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi.

Tuleva hallitus aikoo tehdä leikkauksia yli 4 miljardin euron edestä.

– Kun luin tuota hallitusohjelmaa, niin siellähän on todella paljon kauniita sanoja. Melkein herkistyin. Mutta kun päästiin sinne loppuosaan, niin tuli melkein itku kun katsoin niitä lukuja. Onhan se nimittäin aika rajua, että kun neljän vuoden säästöt lasketaan yhteen sosiaali- ja terveystoimesta, niin ne ovat 2,8 miljardia, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kritisoi.

– Kun hyväksyimme sote-uudistuksen, niin sekä kokoomuksen, perussuomalaisten kuin kristillisdemokraattienkin edustajat salissa totesivat, että sotesta puuttuu 2 miljardia. Ja nyt sieltä ollaan leikkaamassa näin paljon. Se on ihmisten palveluista leikkaamista, ja silloin on kyllä rehellistä sanoa, että kyllä tämä tuntuu, ja tämä tuntuu todella paljon, Lohi jatkoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan pyritään pikemminkin hillitsemään sote-menojen kasvua.

– Sote-menot tulevat tällä vaalikaudella kasvamaan noin neljä miljardia. Tässä nyt hillitään sitä menojen kasvua, mutta menot tulevat kasvamaan sotessa. Ne kasvavat vain vähemmän kuin ne Marinin hallituksen jäljiltä kasvaisivat, Mykkänen sanoi.

Lohi ei tähän tyytynyt.

– Kun hyvinvointialueet ovat sanoneet, että sieltä puuttuu tänäkin vuonna miljardi rahoitusta, niin miten sieltä voidaan lähteä nyt tässä tilanteessa, kun väestö ikääntyy ja palveluntarve kasvaa, leikkaamaan palveluja? hän kysyi.

– Suurin vääryys tässä on se, että te ette itse uskalla tehdä niitä uudistuksia, vaan otatte hyvinvointialueilta rahat ja laitatte hyvinvointialueiden päättäjät todella vaikean paikan eteen, pakotatte heidät leikkaamaan lähipalveluista. Se on ihmisten hyvinvoinnista pois, Lohi sanoi.

Sote-kuluihin otti kantaa myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne.

– Sote-uudistuksessa pätee ihan sama kuin valtiontaloudessakin: meille kaatui syliin täysin rampa sote, hän sanoi.

– Myös sote joutuu trimmaamaan itseään, ja se on aivan välttämätöntä. Me kaikki tiedämme, että julkisen sektorin palveluntuotantoa on mahdollista tehostaa, saada aikaan säästöjä heikentämättä palveluja. Tämä on aivan mahdollista. Tämä on se yhteinen tavoite, hän kommentoi.

– Kuvitellaan, että nyt olisi tapahtumassa jotain hirvittävää, mutta kyllä me voimme sen luvata, että ei tule tapahtumaan. Me teemme kaikkemme, että julkinen talous saadaan tasapainoon. Kyllä meillä Suomessa pidetään huolta heikoimmista. Ei tässä ole kyse siitä, että nyt muuttui hallitus, vaan me yritämme pelastaa nimenomaan Suomen, Ranne sanoi.