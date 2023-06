”Ilman Nightwishiä minusta ei ehkä olisi tullut hevimiestä” – katso tunnelmat maailmankuulun metalliyhtyeen keikalta kotikaupungissaan

Kiteeläislähtöinen Nightwish esiintyi eilen kotikaupungissaan pitkästä aikaa. Edellisen kerran metalliyhtye nähtiin Kiteellä vuonna 2004.

Pesäpallostadion täyttyi aurinkoisen illan mittaan yhtyeen faneista läheltä ja kaukaa. Osa faneista saapui jo hyvissä ajoin konserttipaikalle varmistaakseen hyvät paikat keikalla.

Tuusulasta Nightwishiä ensimmäistä kertaa katsomaan tullut Niko Timoskainen intoutui moshaamaan helteestä huolimatta jo lämmittelevien artistien aikana. Silentrain oli hänelle uusi, mutta positiivinen tuttavuus ja Lähiöbotoxin hän oli nähnyt jo aiemminkin.

Niko Timoskaisella oli tunnelma katossa jo lämmittelevien artistien aikana. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

– Huomenna saattaa olla niska kipeä. Kun tankkaa riittävästi vettä ja ruokaa ja pitää fiiliksen korkealla, niin kyllä tosi hevimies jaksaa mitä vaan, Timoskainen virnistää.

Nightwishin musiikki on ollut merkittävässä osassa nuoren miehen elämää jo jonkin aikaa ja hän uskoo, että ilman sitä hänestä ei ehkä olisi tullut hevimiestä.

Vielä kauempaa suosikkiyhtyettään saapui katsomaan Hilal Gergin. Hän iloitsee, että vihdoin pääsee kokemaan Nightwishin livenä. Yhtye ei ole koskaan esiintynyt hänen kotimaassaan Turkissa.

Hilal Gergin aikoo kuvata itselleen muistoja keikalta pienellä kamerallaan. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Gerginistä tuntuu merkitykselliseltä nähdä yhtye nimenomaan Kiteellä.

– En tiennyt, että yhtye on perustettu täällä, mutta kuulin siitä ystävältäni. Nyt Nightwishin näkeminen täällä tuntuu vielä erityisemmältä. Kitee on todella kaunis ja pieni kaupunki, Gergin sanoo.

Alankomaista tulleelle Sandra Emonsille mahdollisuus nähdä Nightwish siellä, mistä se on alunperin lähtenyt maailmalle, tuntuu myös erityiseltä. Hän myös majoittuu leirikeskus Röskössä, jonne yhtye on viimeaikoina vetäytynyt tekemään ja äänittämään uutta musiikkia.

Sandra Emons aikoo matkustella ystävänsä kanssa Itä-Suomessa keikan jälkeen. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Emons kertoo, että on ollut hieno kokemus olla paikassa, missä yhtyeen musiikki syntyy.

– Se on paikkana niin kaunis ja uskomaton. On ollut ihanaa uida, saunoa ja tavata ihmisiä muista maista, jotka ovat myös tulleet katsomaan Nightwishiä.

Stadionille vain hieman porttien avaamisen jälkeen tulleet Sakari Välimäki ja Annika Niemeläinen onnistuivat saamaan vielä eturivistä paikan. Niemeläinen sanoo, että parhaimmat paikat olivat jo siinä vaiheessa menneet pisimpään jonottaneille. Hänen intoaan se ei kuitenkaan laskenut, koska hän näki bändin ensimmäistä kertaa eturivistä.

Sakari Välimäki näki Nightwishin seitsemättä kertaa ja Annika Niemeläinen kolmatta kertaa. Kuva: Karina Huttunen / Yle

– He ovat karismaattisia esiintyjiä, erityisesti Floor Jansen. Hän on minun mielestäni paras Nightwishin laulaja ja omistaa yleisön, kun on tuolla lavalla, Annika Niemeläinen hehkuttaa.

Nightwishin musiikki iskee myös Aino ja Timo Könöseen, jotka ovat tulleet Länsi-Suomesta katsomaan yhtyettä. Tohmajärveläislähtöinen Timo Könönen on seurannut Tuomas Holopaisen musisointia jo usean vuosikymmenen.

Aino ja Timo Könösellä ei tullut mieleen mitään kappaletta Nightwishiltä, mikä ei olisi heidän makuunsa. Kuva: Karina Huttunen / Yle

– Hänen isänsä oli minun esimieheni aikoinaan Tampereella ja kertoi tarinoita siitä, kun Tuomas aloitteli rämpyttelemään huoneessaan kitaraa.

Nightwish aloitti soittamaan kymmeneltä ilalla ja avausnumero, jonka aikana soi Karjalaisten laulu, sai osan yleisöstä innostumaan yhteislauluun.

Katso alta lisää kuvia konsertin tunnelmasta.