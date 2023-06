Helleaallot aiheuttavat Suomessakin vuosittain satoja ylimääräisiä ikäihmisten kuolemia

Helleaallot lisäävät yli 65-vuotiaiden suomalaisten kuolleisuutta merkittävästi. Esimerkiksi kesällä 2018 useamman viikon pituinen helleaalto aiheutti Suomessa lähes 400 ylimääräistä kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkija Virpi Kollanus.

– Jos hellekuolleisuutta katsotaan pitkällä aikavälillä 1970-luvulta alkaen, se on vähentynyt – todennäköisesti elintason nousun ja väestön terveydentilan parantumisen myötä. 2000-luvulla helteen haittavaikutukset ovat kuitenkin olleet taas lisääntymään päin. Suomessa on ollut ennennäkemättömän voimakkaita hellejaksoja tihenevään tahtiin, ja myös väestömme on voimakkaasti ikääntyvä, Kollanus sanoo.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan ilmastonmuutos tulee lisäämään hellekuolemia merkittävästi, kertoo kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta.

– Pahimmalla skenaariolla hellekuolemien määrä lisääntyy jopa 200–400 prosentilla tämän vuosisadan loppuun mennessä, mutta tähän voimme toki vaikuttaa ilmastonmuutosta hillitsemällä.

Hellekuolemariski alkaa kasvaa 65 ikävuoden jälkeen ja lisääntyy voimakkaammin yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Ikääntyessä lämmönsäätelykyky heikkenee ja elimistö kuivuu helpommin, koska janoa ei tunneta enää yhtä herkästi. Yli 65-vuotiailla alkaa olla enemmän myös perussairauksia, ja kuumuus pahentaa hyvin monien sairauksien oireita, Kollanus huomauttaa.

Kollanuksen mukaan varsinainen lämpöhalvaus on Suomessa erittäin harvinainen kuolinsyy. Helteen vaikutukset näkyvätkin tilastoissa moniin eri sairauksiin liittyvänä kuolleisuuden lisääntymisenä. Suurin osa hellekuolemista on yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin, sillä lämpöstressi ja hikoilusta aiheutuva nestehukka kuormittavat sydän- ja verenkiertoelimistöä. Myös hengityselimistö ja munuaiset ovat kovilla.

– Helteiden aikaan lisääntyvät myös esimerkiksi muistisairauksiin, hermoston sairauksiin ja mielenterveyden häiriöihin liittyvät kuolemat, Kollanus kertoo.

Jaakkolan mukaan diabeetikot ovat neste- ja sokeritasapainoon liittyvien syiden takia erityisen herkkiä helteelle. Lisäksi helle saattaa vaikuttaa esimerkiksi nesteenpoistolääkkeiden ja kipulääkkeiden pitoisuuksiin ja johtaa siihen, että lääkityksiä on syytä säätää. Jaakkola suosittelee keskustelemaan asiasta lääkärin kanssa.