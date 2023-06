Adam Lambert esitti Helsingin illassa Lontoon Priden tunnusbiisin – ”Pride pakottaa kaikki valitsemaan puolensa”

Adam Lambert on näkyvä Priden puolestapuhuja. Lontoon Priden tunnusmusiikkina tänä vuonna on Lambertin versioima kappale.

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Adam Lambert on vieraillut Suomessa niin monta kertaa, että on jo mennyt laskuissa sekaisin. Hänen ensimmäinen muistonsa Suomesta palaa vuoteen 2002.

– Työskentelin siihen aikaan risteilijällä, jolla saavuimme Helsinkiin. Muistan kävelleeni kesäaikaan pitkin Esplanadia ja ajatelleeni, miten kaunista täällä on, ja miten kauniita ihmiset ovat. Toivoin, että pääsen tänne vielä uudestaan, Lambert kertoo.

Ja niin hän on päässyt. Edellisen kerran Lambert esiintyi Suomessa viime kesänä rock-yhtye Queenin solistina Tampereen areenalla. Yhtyeessä vaikuttavat edelleen alkuperäisjäsenet kitaristi-lauluntekijä Brian May ja rumpali Roger Taylor. Yhtyeen alkuperäinen solisti Freddie Mercury kuoli vuonna 1991.

– Olen tavallaan palveluksessa heidän katalogilleen ja heidän uskomattomalle perinnölleen. Annan Brianin ja Rogerin loistaa, Lambert sanoo.

Lambert: Pride pakottaa kaikki valitsemaan puolensa

Keväällä Lambert julkaisi viidennen studioalbuminsa High Draman. Lambert on versioinut albumille itselleen merkittäviä kappaleita.

Lambertin versio Bonnie Tylerin kappaleesta Holding Out for a Hero on tällä hetkellä Suomen radiolistan sijalla 11. Tästä Lambert on innoissaan.

– Olen iloinen, että kaikki täällä rakastavat kappaletta yhtä paljon kuin minä rakastin tehdä sitä. Kappale on voimakas ja omalla tavallaan villi. Se sopii minulle, Lambert sanoo nauraen.

Yksi versioiduista kappaleista on edesmenneen yhdysvaltalaislaulaja Sylvesterin kappale You Make Me Feel (Mighty Real), joka toimii tänä vuonna Lontoon Priden tunnuskappaleena. Versiointi on tehty yhteistyössä brittiläisen DJ:n Sigalan kanssa.

– Esitin alkuperäistä versiota kiertueellani ja pohdin, että tämä kappale olisi hauska uudelleenversioida. Ajattelin, että miksi emme tekisi tästä DJ:n kanssa jotain uutta, jota voisimme soittaa klubeilla tänäkin päivänä, Lambert kertoo.

Pride on maailmanlaajuinen liike, jonka tarkoituksena on juhlia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ja oikeuksia, ja toimia niiden puolesta.

Lambertin mukaan Pride paitsi tarjoaa tukea ihmisille yhteisön sisällä myös lähettää viestin vahvuudesta ja rakkaudesta kaikille yhteisön ulkopuolella.

– Valitettavasti maailmassa on ihmisiä, jotka eivät tunne samalla tavalla. Siksi Pride on viime aikoina muodostunut entistä tärkeämmäksi, koska se todella piirtää viivan hiekkaan ja tavallaan pakottaa kaikki valitsemaan puolensa, Lambert sanoo.

Keikka yhdisti entuudestaan tuntemattomat fanit

Adam Lambert esiintyi perjantaina Radio Nova -festivaaleilla Helsingin Suvilahdessa kello 22.45.

– Olen innoissani illan esiintymisestä. Tiedän, että aurinko ei laske kokonaan, mikä on osa Suomen kesän kauneutta. En malta odottaa, että näen yleisön, Lambert kommentoi muutama tunti ennen keikkaa.

Kello 22 eturivistä löytyi lähes tunti ennen keikan alkua Petra Lotsari, 24, sekä Paula Lampi, 52. Tuttavallisen oloisesti jutteleva parivaljakko kertoi tavanneensa ensimmäistä kertaa samalla paikalla vasta hetki sitten, yhdistävänä tekijänä pian esiintyvä Lambert.

– Kyselin neuvoja, että mihin ilmansuuntaan olen lähdössä, kun lähden hotellilleni, Keski-Suomen Äänekoskelta kotoisin oleva Lampi kertoi nauraen.

Hän nimesi lempikappaleekseen Lambertin version Bonnie Tylerin kappaleesta Holding Out for a Hero. Myös Lambertin versioima Sian kappale Chandelier on hänen mieleensä. Lampi on nähnyt Lambertin kaksi kertaa Queenin solistina, Kaisaniemessä ja Helsingin areenalla.

Turkulainen Lotsari kertoi Lambertin vanhemman tuotannon olevan edelleen kuuntelussa.

– Silloin kun Adamin toinen levy oli aikanaan autossamme, Running tai Broken English jäivät pyörimään ja niitä kuunteli jatkuvasti, Lotsari kertoi.

Lotsari on nähnyt Lambertin vain kerran aiemmin Lontoossa järjestetyillä kuningatar Elisabetin platinajuhlilla, joissa Lambert myös esiintyi Queenin kanssa.

Kaksikko jäi innostuneissa tunnelmissa eturiviin odottamaan idoliaan. Molemmat näkivät festivaaleilla ensi kertaa Adam Lambertin esittämässä omaa tuotantoaan.