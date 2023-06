”Kalju palaa alta aikayksikön, jos ei ole lakki päässä” – hellevaroitus on voimassa koko eteläisessä Suomessa

Pekka ja Hanna Luoma ovat lähdössä risteilylle Tankarin saarelle. Pekka otti lakin pois päästä kuvaa varten. Lakki on silti aina mukana suojaamassa varsinkin takaraivon kaljua auringolta.

Hellevaroitus on parhaillaan voimassa seitsemässä maakunnassa. Suomalaisten keinoja kuumuutta vastaan ovat lakki, varjossa istuminen sekä riittävä määrä juomista ja jäätelöä.

Seinäjokelaiset Pekka ja Hanna Luoma ovat lähdössä risteilylle Kokkolan edustalla sijaitsevalle Tankarin saarelle.

Merellä tuuli viilentää helteistä päivää.

– Kyllä tämä kuumuus ihan hyvä on, kun muistaa rasvoja vain laittaa. Meikäläisellä kun tukka on osaksi lähtenyt, kalju palaa alta aikayksikön, jos ei ole lakki päässä, Pekka Luoma sanoo.

Myös Hanna-vaimolla on huivi päässään. Hänelle pahimpia ovat kuitenkin kuumat yöt.

– Viilennystä pitää olla, että yöt pystyy nukkumaan. Ilmalämpöpumppu on viilentämässä, vasta eilen ensimmäisen kerran laitettiin se päälle, Hanna Luoma sanoo.

Ilmatieteen laitos on antanut hellevaroituksen lauantaina seitsemään maakuntaan.

Lämpötila voi nousta tänään kuluvan kesän korkeimpiin lukemiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Etelä- ja Länsi-Suomessa lämpömittarin lukema kohoaa 30 asteen tuntumaan.

Perjantaina Turussa mitattiin toistaiseksi kesän lämpöennätys: se oli 29,7 astetta.

– Ilmatieteen laitos antaa hellevaroituksen, jos luvassa on tukalaa hellettä, kertoo päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

Ensimmäisen kerran hellevaroitus annettiin Suomessa torstaina. Kriteerinä on, että päivän ylin lämpötila on 27 astetta tai enemmän ja vuorokauden keskilämpötila on 20 astetta tai enemmän.

– Tukalan helteen aikana esimerkiksi ulkona työskennellessä kannattaa nestettä nauttia tavallista enemmän, Sinisalo sanoo.

Kovissa helteissä monet kroonisia sairauksia potevat voivat oireilla.

Keski-Pohjanmaalla hellevaroitus ei ole vielä voimassa, mutta Kokkolan torilla helteen raja on ylittynyt. Kokkolalainen Eetu Karvonen istuu varjon alla hiki otsalla.

– Kävin 20 kilometriä polkemassa pyörällä. Mukava päästä välillä varjoonkin. Kyllähän helle alkaa pikkuhiljaa tuntua, mutta näistä keleistä pitää silti nauttia, Karvonen sanoo.

Karvonen suojautuu auringolta aurinkovoiteilla ja runsaalla nesteytyksellä.

Eetu Karvonen on mielellään auringossa, mutta aika ajoin varjokin maistuu. Myös jäätelö viilentää.

Turkulainen Eemeli Harinen on käymässä kotikaupungissaan Kokkolassa tyttöystävänsä kanssa. Hänellä on suojaava paita, lippis ja aurinkolasit.

– Mentaalisesti kestän aurinkoa paremmin kuin fyysisesti. Olen tällainen helposti palava kaveri, eli aurinkorasva on hyvä ystävä, jos sitä muistaa laittaa, Harinen sanoo.

Eemeli Harinen (vas.) palaa herkästi auringossa.

Harinen sanoo, että lippis on kesäisin aina mukana. Hän ei kuitenkaan valita kuumuudesta.

– Pitää nyt nauttia ja muistella sitten lämmöllä talvipakkasilla sitä, kuinka kesällä oli ihanan lämmin. Aina pääsee kylmään veteen uimaan, jos kuumuus alkaa haitata.

Kokkolassa asuva Markus Kinnari on eläkeläinen, mutta hän on aina ollut paljon auringossa. Helle ei häntä haittaa.

– Näin vanhuuden päivinä on tosin pitänyt alkaa pitää lippalakkia. Vaikka koko ikäni olin merellä töissä, minulla oli vain suikka päässä. Nenänpäähän aurinko on joskus polttanut minua, Kinnari toteaa.

Markus Kinnari on sanojensa mukaan aina sietänyt hyvin kuumuutta. "Minut on luotu lämpimään", Kinnari naurahtaa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan uv-säteily on tällä hetkellä kohtalaista. Näillä näkymin sunnuntaina annetaan varoitus voimakkaasta säteilystä.