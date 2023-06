Riittääkö kasteluvesi vai voiko kukkia kastella huoletta helteellä? Asiantuntijan mukaan voi, kunhan muistaa nämä asiat

Kesä on puutarhurin kulta-aikaa. Kastelussa kannattaa asiantuntijan mukaan suosia muuta kuin juomavettä.

Hellettä pukkaa nyt Suomessakin.

Lämpöä on riittänyt myös eteläisemmässä Euroopassa, jossa kuivuus ja vesipula uhkaa jälleen. Viime vuonna moni Euroopan maa kärsi kuumuuden aiheuttamasta kuivuudesta.

Ranskassa pohjavesiesiintymistä 80 prosentissa on normaalia matalampi taso. Vedenkäyttöä pyritään nyt rajoittamaan eri keinoin. Osissa Etelä-Ranskaa uima-altaiden myynti kiellettiin toukokuussa. Espanjassa kehotetaan ottamaan lyhyempiä suihkuja.

Suomessa vettä riittää, ainakin vielä

Miltä Suomen tilanne näyttää tänä vuonna, uhkaako meitäkin vesipula?

Geologian tutkimuskeskuksessa hydrogeologian apulaistutkimusprofessorina toimivan Kirsti Korkka-Niemen mukaan syytä huoleen ei ole.

– Tällä hetkellä tilanne pohjavesivarastojen osalta on Suomessa hyvä eli meidän pohjavesiemme pinnat ovat ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla lukuun ottamatta Varsinais-Suomen ihan muutamia eteläisimpiä osia, joissa pinnat ovat paikoin hieman keskimääräistä tasoa alempana.

Avaa kuvien katselu Suomessa on noin 5 000 pohjavesialuetta. Geologian tutkimuslaitoksen Kirsti Korkka-Niemen mukaan useampi peräkkäinen kuiva vuosi voi aiheuttaa pohjavesivarastojen hupenemisen myös Suomessa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Korkka-Niemen mukaan pääosa eli noin 70 prosenttia Suomen vesihuoltolaitosten jakamasta vedestä on pohjavettä tai tekopohjavettä. Pohjavesivarastot täydentyvät etenkin keväisin lumen sulamisen seurauksena ja syyssateiden aikana. Jos talvi on leuto, vesivarastot voivat täydentyä myös talvella.

– Kesäkuukausina käytämme maa- ja kallioperään kertyneitä vesivarastoja. Yksittäinen kuuma ja kuiva kesä voi kastelutarpeineen aiheuttaa sen, että pohjavesivarastot vähenevät hetkellisesti, Korkka-Niemi sanoo.

Kastele kukat illalla ja suosi muuta kuin juomavettä

Kesä on puutarhojen ja kukka-istutusten kulta-aikaa. Miten niitä voisi kastella huoletta ja liikoja lotraamatta?

– Kannattaa miettiä katseluajankohta niin, ettei etenkään helteellä ihan keskellä päivää lähde kastelemaan. Silloin vedestä haihtuu iso osa eli kastelu kannattaa painottaa aamuun, iltaan tai yötä vasten.

Näin sanoo Marttaliiton ilmasto- ja ympäristöasioiden asiantuntija Heidi Holmroos.

– Olennaista on, että kastelee kerralla riittävästi niin, että vesi ehtii imeytyä koko juuristosyvyydeltä maahan. Silloin tulokset ovat paremmat.

Avaa kuvien katselu Kukkien kastelu helteellä kannattaa painottaa aamuun tai iltaan, jotta vesi ei haihdu liian nopeasti. Kuva: Nicole Hjelt / Yle

Miten paljon vettä tarvitaan puutarhan tai kasvimaan kasteluun?

– Kymmenen litran ämpäri kastelee ehkä neliömetrin alueelta kymmenen senttiä. Jos haluaa veden 25-30 sentin syvyyteen, pitäisi laittaa kolmisen kastelukannullista, Holmroos sanoo.

Kirsti Korkka-Niemen mukaan kesällä kasteluun kannattaa käyttää muuta kuin juomavettä, mikäli se on mahdollista.

– Järvivettä, jokivettä tai vettä juomavesikäytöstä poistetuista omista talousvesikaivoista, joita monella on omassa pihapiirissään haja-asutusalueella, Korkka-Niemi sanoo.

Olemmeko Suomessa tottuneet liialliseen vedenkulutukseen?

Vesipula ei – ainakaan vielä – uhkaa Suomea. Kirsti Korkka-Niemen mukaan olemme tottuneet siihen, että vettä kyllä riittää.

Ovatko suomalaiset veden kerskakuluttajia muuhun Eurooppaan verrattuna?

– Tilastojen valossa emme. Suomalainen käyttää keskimäärin 113 litraa vettä vuorokaudessa. Se on enemmän kuin Baltian ja Itä-Euroopan maissa, mutta vähemmän kuin eteläisessä Euroopassa. Italiassa vettä käytetään keskimäärin tuplasti Suomeen verrattuna.

Korkka-Niemen mukaan noin 60 prosenttia vedestä käytetään peseytymiseen ja vessassakäyntiin, loput pitkälti pyykkäämiseen ja keittiöpuuhiin. Vain pieni osa vedestä käytetään muuhun, kuten kasteluun.

Tässä Yle Areenan dokumentissa kerrotaan, miten kuivuus muuttaa eurooppalaista elämää:

Vaikka kulutuksemme ei ole Euroopan huippua, parantamisen varaa löytyy silti. Korkka-Niemen mukaan 113 litraakin voi olla liikaa.

– Viime vuonnahan sähkön hintakriisi opetti meitä lyhentämään suihkussakäyntiaikojamme ja tätä samaa on hyvä miettiä myös vedensäästämismielessä.

Voimmeko me Suomessa jotenkin vaikuttaa Euroopan vesipulaan?

Korkka-Niemen mukaan suomalaisten vedenkulutuksella ei voi juuri vaikuttaa eteläisemmän Euroopan vesitilanteeseen.

– Mutta sillä, mitä me turisteina siellä paikan päällä teemme, on merkitystä. Jos olemme tottuneet ottamaan monta suihkua päivässä, sitä pitää vähentää vesipulasta kärsivillä alueilla. Näillä teoilla on suoraan vaikutusta niiden alueiden niukkeneviin vesivaroihin.