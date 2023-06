Yhdysvaltain taktiset yliäänipommikoneet lensivät ensimmäistä kertaa Suomen ilmatilassa

Lentonäytösvieraat saivat nähdä Turun ilmailu-showssa harvinaista herkkua, kun kaksi yhdysvaltalaispommikonetta teki kolme ohilentoa lauantaina.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain ilmavoimien taktiset Rockwell B-1B Lancer ”Bone” yliäänipommikoneet lensivät Suomen ilmatilassa.

B-1B on varsinainen hirmu ominaisuuksiltaan. Se on 44,8 metriä pitkä ja sen siipien kärkiväli siivet avattuna on 41.8 metriä ja siivet supussa 24.1 metriä. Sen siipi on niin sanottu muuttuvageometrinen, eli ne voivat olla auki tai yliääninopeuksissa supussa.

Koneen huippunopeus on 1 329 km/h, joka on 1,25 kertaa äänen nopeus (Mach 1,25). Siinä on myös häiveominaisuuksia, joten se näkyy heikosti tutkassa.

Kone voi lentää 12 000 km ilman välitankkausta ja noin 5 500 km keskimääräisellä pommikuormalla. Sen lakikorkeus on hieman yli 18 kilometriä.

B-1B voi kantaa maksimissaan 34 000 kg:n pommilastia. Sen aseistukseen voi kuulua myös esimerkiksi 24 pitkän kantaman risteilyohjusta.

Koneet ovat 80-luvun tuotteita. Suunnittelutyö aloitettiin jo 60-luvulla, mutta muutaman prototyypin jälkeen hanke keskeytettiin vuonna 1977. Presididentti Ronald Reagan käynnisti projektin uudelleen. Tarkoituksena oli tuottaa yliääninopeuksiin kykeneviä häivepommittajia. Ensimmäinen kone luovutettiin ilmavoimille 1985 ja niitä on valmistettu yhteensä sata. Käytössä on edelleen reilut 60 konetta.

Rockwell B-1B Lancer ”Bone” alkaa olla iäkästä tekniikkaa ja sen korvaajaksi suunnitellut Northrop-Grumman B-21 Raider -pommikoneet otettanee käyttöön tämän vuosikymmenen puolivälin tietämillä.