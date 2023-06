Kaurismäki hauskuutti yleisöä uutukaisensa Suomen ensi-illassa – Kuolleet lehdet nousi Sodankylän elokuvajuhlien myyntihitiksi

Kuolleet lehdet on hiekkapuhaltajan ja kauppa-apulaisen rakkaustarina. Kysyimme katsojilta heidän mielipidettään elokuvasta.

Tunnelma Sodankylän elokuvajuhlien Isossa teltassa nousi kattoon lauantaina iltapäivällä.

Odotukset olivat korkealla – näytös myytiin loppuun alle minuutissa. Yhteensä 750 festivaalikävijää kokoontui katsomaan Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet -elokuvan Suomen ensi-iltaa.

Ennen elokuvan alkamista katsojille julistettiin, että kyseessä on Sodankylän elokuvajuhlien kaikkien aikojen myyntihitti.

Näytöksessä olivat paikalla itse ohjaaja Kaurismäki, pääosanesittäjät Jussi Vatanen ja Alma Pöysti sekä Alma-koira. Tekijät hauskuuttivat yleisöä ennen elokuvan alkua.

Avaa kuvien katselu Jono Ison teltan ensi-iltanäytökseen ulottui festivaalialueen poikki. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Nauru raikui teltassa myös elokuvan aikana: yleisö nauroi lähes jokaiselle repliikille ja eläytyi vahvasti tarinaan. Käännekohdissa katsomosta kuului hengenvetoja ja huudahduksia.

Elokuva sai päättyessään valtavat aplodit ja suosionosoitukset. Katso videolta, kuinka katsojat kommentoivat elokuvaa.

Kuolleet lehdet on neljäs osa Aki Kaurismäen työläistrilogiassa, johon kuuluvat myös Varjoja paratiisissa (1986), Ariel (1988) ja Tulitikkutehtaan tyttö (1990). Elokuva on on tragikomedia hiekkapuhaltajan ja kauppa-apulaisen rakkaudesta.

Kuolleet lehdet voitti toukokuussa Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa tuomariston palkinnon Prix du Juryn. Elokuva saapuu Suomessa teatterilevitykseen 15. syyskuuta.