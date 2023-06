The New York Timesin mukaan Venäjä räjäytti Kahovkan padon

Ukrainan mukaan tähän mennessä 16 ihmisen on vahvistettu kuolleen Kahovkan padon tuhoutumista seuraavissa tulvissa.

Yhdysvaltalaisen New York Times -lehden mukaan on todisteiden valossa selvää, että Venäjä räjäytti Kahovkan padon ja aiheutti siten tuhoisat tulvat eteläisessä Ukrainassa kuun alussa.

Lehti kirjoitti perjantaina julkaistussa laajassa artikkelissaan tarkastelleensa useita todisteita, jotka kaikki sen mukaan viittaavat Venäjän olleen syyllinen tuhoisan tulvan aiheuttaneen patoromahdukseen.

NYT kertoi muun muassa tutkineensa padon alkuperäisiä suunnitelmia, haastatelleensa patovaurioita tutkineita insinöörejä sekä tarkastelleensa satelliittikuvia ja seismisiä räjähdyshavaintoja.

Lehden mukaan Ukrainan ja Romanian seismiset anturit havaitsivat padon sortumispäivänä 6. kesäkuuta suurista räjähdyksistä kertovia merkkejä ennen kello kolmea aamuyöllä. Lisäksi juuri ennen padon romahtamista yhdysvaltalaiset tiedustelusatelliitit havaitsivat lehden mukaan infrapunalämpösignaaleja, jotka myös viittasivat räjähdykseen. Samoihin aikoihin alueella myös kuultiin räjähdyksiä, NYT kirjoitti.

Venäjä on syyttänyt tuhosta Ukrainan tykistötulta, mutta se ei ole esittänyt todisteita asiasta.

NYT: Venäjä tiesi padon heikon kohdan

Lehden haastatteleman kahden yhdysvaltalaisinsinöörin sekä padon hyvin tuntevan ukrainalaisinsinöörin mukaan ”ylivoimaisesti todennäköisin syy” padon romahdukseen olivat räjähteet, jotka oli sijoitettu padon huoltokäytävään tai galleriaan, jonne Ukrainan ei olisi ollut mahdollista päästä – toisin kuin Venäjän, jonka hallussa pato oli. Käytävään oli lehden mukaan pääsy padon konehuoneesta.

New York Timesin mukaan Venäjä myös tiesi, missä kohtaa padon heikko kohta sijaitsi, koska pato rakennettiin Neuvostoliiton aikana ja sillä oli kaikki piirustukset.

Ukraina päivitti lauantaina padon romahduksesta johtuneiden tulvien uhriluvun Etelä-Ukrainassa. Sen mukaan tähän mennessä 16 ihmisen on vahvistettu kuolleen tulvissa ja 31 ihmisen olevan kadoksissa. Lisäksi tuhansia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan ja Ukrainan mukaan miljoonaa ihmistä uhkaa vesipula, kertoi ukrainalaissivusto Kyiv Independent. Venäjän mukaan sen hallussa olevilla alueilla on tulvissa kuollut 29 ihmistä.

STT