SVT: Venäjän hyökkäystä Ruotsiin ei voida sulkea pois, todetaan turvallisuuspoliittisessa raportissa

Uusi turvallisuuspoliittinen selvitys on vahva viesti Venäjälle, sanoo SVT:n lähde.

Ruotsin uuden turvallisuuspoliittisen selvityksen mukaan Venäjän sotilaallista hyökkäystä Ruotsiin ei voida sulkea pois. Asiasta uutisoi sunnuntaina Ruotsin yleisradioyhtiö SVT, joka on ollut mukana selvityksen tekemisessä.

Maanantaina julkaistavan raportin mukaan Venäjän hyökkäystä esimerkiksi ilma- tai meriteitse Ruotsiin ei voida sulkea pois, vaikka Venäjän maavoimat ovatkin sidottuja Ukrainaan, selvityksessä mukana ollut lähde toteaa SVT:lle.

– Raportti on selkeä viesti Venäjälle. Sen sisältämät krjoitukset ovat terävämpiä kuin koskaan ennen, sanoo yksi selvityksen tekijöistä.

Valtiopäivien raportti julkaistaan lehdistötilaisuudessa maanantaina aamupäivällä.

– Venäjä on madaltanut kynnystään sotilaallisen voimankäytöön ja sillä on suuri halu ottaa poliittisia ja sotilaallisia riskejä. Venäjän kyky toteuttaa hyökkäyksiä käyttäen ilmavoimia, laivastoa, pitkän kantaman aseita ja ydinaseita Ruotsia vastaan on yhä olemassa, kertoo lähde SVT:lle.

SVT:n mukaan raportti luonnostelee uudenlaista puolustusdoktriinia Ruotsille, joka perustuu maan puolustukseen Nato-maana.

Lähteet: SVT, Reuters