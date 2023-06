Meyerin uusimman loistoristeilijän merikoelähtö viivästyi tuuliolosuhteiden takia

Icon of the Seas on lähdössä vajaan viikon kestävälle merikoematkalle. Uusi arvio merikokeen aikataulusta on, että lähtö tapahtuisi aikaisin aamulla tänään maanantaina.

Avaa kuvien katselu Icon of the Seas kuvattiin telakalla Turussa toukokuussa. Kuva: Jaakko Stenroos / AOP