Ihmisten terveystietoja päätyi vääriin käsiin vuonna 2022 – hyvinvointialue epäilee, ettei asiakirjoja hävitettykään

Etelä-Karjalan hyvinvointialue epäilee tietoturvaloukkausta.

Hyvinvointialue uskoo, että sen asiakas- ja potilastietoja saattaa olla edelleen luvattomasti ulkopuolisen henkilön hallussa. Asia koskee noin 30 henkilöä.

Potilastiedot ovat päätyneet ulkopuolisen henkilön haltuun kesällä 2022 Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri Eksoten työntekijän kautta.

Tiedot päätyivät vääriin käsiin työntekijän yksityiselämään liittyvässä tilanteessa.

Eksote sai asiasta tiedon aluehallintovirastolta ja pyysi tuolloin asiakirjat itselleen hävitettäväksi. Oikeudettomasti haltuunsa saanut ja asiakirjoja hallussa pitänyt henkilö ilmoitti tuolloin itse hävittäneensä asiakirjat.

Asiakkaisiin oltu yhteydessä

Nyt hyvinvointialueella on kuitenkin vahva epäilys, että asiakirjoja on edelleen väärissä käsissä.

– Iltalehden toimittajan 8. kesäkuuta tekemän yhteydenoton perusteella meillä on vahva syy epäillä, että näitä viime kesänä väärissä käsissä olleita potilasasiakirjoja on edelleen saman henkilön hallussa. Lisäksi on herännyt epäily, että joitakin potilastietoja on vuodettu oman työntekijämme toimesta myös suullisesti, kertoo Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen hyvinvointialueen tiedotteessa.

Leskisen mukaan hyvinvointialue ei ole vielä saanut tarkempaa kuvaa siitä, keitä suullinen tietovuoto mahdollisesti koskee ja millä laajuudella.

Eksote on ottanut kesällä 2022 yhteyttä niihin asiakkaisiin, joiden tietoja tiedettiin joutuneen vääriin käsiin. Hyvinvointialue on ottanut nyt uudelleen yhteyttä näihin samoihin asiakkaisiin, joiden osalta on syytä epäillä, että heidän tietojaan on yhä organisaation ulkopuolisen henkilön hallussa.

Hyvinvointialue on ollutyhteydessä poliisiin ja tekee asiasta uuden tutkintapyynnön. Asiasta on ilmoitettu myös tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Lokitietoja katseltu luvattomasti

Kaakkois-Suomen poliisilla on samaan tapahtumakokonaisuuteen liittyen käynnissä toinenkin esitutkinta. Esitutkinta liittyy Eksoten lokitiedoista todennettuun oikeudettomaan asiakas- ja potilastietojen katseluun.

Myös tässä tapauksessa asianosaisiin on oltu jo yhteydessä viime syksynä asian tullessa ilmi. Lokitietojen tarkastelusta on voitu päätellä, että kyseessä on ollut yksittäisiin, alle kymmeneen tapaukseen rajautunut tietoturvaloukkaus.

Asiassa on tuolloin ryhdytty myös tilanteen vaatimiin työnjohdollisiin toimiin poliisille tehdyn tutkintapyynnön lisäksi.