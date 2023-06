Erittäin uhanalaisen tummaverkkoperhosen elinympäristöt halutaan löytää – 250 kohdetta kartoitetaan tänä ja ensi vuonna

Tummaverkkoperhonen on rauhoitettu. (arkistokuva)

Tummaverkkoperhsta on havaittu ainoastaan yhdellä alueella Pohjanmaan eteläosissa, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa sekä Pirkkalassa ja maan kaakkoisimmassa osassa.

Kesällä 2023 ja 2024 tehdään tummaverkkoperhosen inventointeja Närpiössä, Kristiinankaupungissa, Karijoella, Kauhajoella ja Isojoella.

Kartoitettavia kohteita on yhteensä 250. Joukossa on sekä alueita, joissa lajia on aikaisemmin havaittu, että sopivia kohteita, joissa lajia ei ole havaittu.

Laji on rauhoitettu ja luokitellaan luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltavaksi lajiksi.

Tummaverkkoperhonen esiintyy enimmäkseen kosteilla niityillä ja laidunmailla sekä vesistöjen vesijättömailla. Lajin suurin uhka on umpeenkasvu maankäytön muuttumisen seurauksena, kun entiset laidunmaat ja niittonurmet on otettu pois käytöstä.

Inventoinnit tehdään lajin lentoaikana eli kesäkuun puolesta välistä noin kuukausi eteenpäin.

Kartoitustulosten perusteella tehdään analyysejä, joiden avulla voidaan tunnistaa tummaverkkoperhoselle erityisen tärkeitä alueita ja niittyjä, joihin kannattaisi kohdentaa mahdollisia hoitotoimenpiteitä lajin jatkuvuuden ylläpitämiseksi.

Avaa kuvien katselu Tummaverkkoperhosen inventointialue. Kuva: Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

Hoito on maanomistajille vapaaehtoinen. Viimeksi vastaavia kartoituksia tehtiin vuosina 2009–2012.