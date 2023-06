Kaikki haluavat nyt mukaan suomalaisia villitsevään ilmiöön – ihmiset innostuivat Huuhkajista täysin uudella tavalla

Yle näyttää suorana kaikki Huuhkajien EM-karsintaottelut. Suora lähetys San Marino -ottelusta alkaa maaanantaina TV2:ssa, Yle Areenassa ja Yle-sovelluksessa kello 18.15. Ottelu käynnistyy kello 19.00.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kiinnostaa nyt poikkeuksellisella tavalla. Huuhkajat kohtaa maanantaina Olympiastadionilla jalkapallon lilliputtimaa San Marinon ja pelaa toista kertaa neljän päivän aikana yli 30 000 katsojan edessä.

– Suomalaiset haluavat tulla katsomaan Huuhkajia ja Huuhkajapelaajia. Se on iso muutos. Aiemmin olemme päässeet yli 30 000 katsojan lähinnä Espanjaa, Saksaa, Ranskaa ja Englantia vastaan, Palloliiton markkinointijohtaja Mikko Laitinen myöntää.

Laitinen viestitti Yle Urheilulle hetki ennen tämän jutun julkaisua, että maanantain San Marino -otteluun on enää muutamia kymmeniä lippuja jäljellä.

Huuhkajien lisäksi katsojat haluavat nauttia tapahtumien tunnelmasta.

– Kun katsotaan kävijäkyselyitä, tunnelma on suurin syy, miksi ottelutapahtumaan osallistutaan. Siitä iso kiitos SMJK:lle ja heidän pitkäaikaiselle toiminnalleen. Uskon, että ihmisillä tulee vähän fomo (fear of missing out). Kun joku asia kasvaa ja kasvaa, sitä haluaa olla mukana.

Avaa kuvien katselu Huuhkajat veti Slovenia-ottelun täyteen ja toistanee temppunsa maanantaina San Marinoa vastaan. Kuva: Tomi Hänninen

San Marino vastustajana ei ole kaikkein houkuttelevin. Fifan maailmanlistan pahnanpohjimmainen on voittanut pelaamastaan 199 maaottelusta vain yhden, kun Liechtenstein kaatui vuonna 2004.

”Maailman huonoimman jalkapallomaan” fanitilistä on noussut ilmiö, sillä pääasiassa maan omassa liigassa ja Italian alasarjoissa pelaavista pelaajista koostuva joukkue juhlii maaleja aniharvoin. Siksi riemua revitään myös omista maaleista.

Kun Huuhkajat edellisen kerran kohtasi maan marraskuussa 2010, Olympiastadionilla Jari Litmasen jäähyväisottelua todisti reilut 8 000 katsojaa. Vuonna 1994 väkeä lehtereillä oli vieläkin vähemmän: vain reilut 3 100 – toki tämäkin kohtaaminen pelattiin joulukuussa.

Avaa kuvien katselu Moni saapui perjantain Slovenia-otteluun hyvissä ajoin, jo tunteja ennen ottelua. Tapahtumatori oli avoinna iltapäivästä lähtien. Kuva: Tomi Hänninen

Laitisen mukaan Palloliitto nettoaa San Marino -ottelun lipuista kuusinumeroisen summan, kun lipputuloista vähennetään Olympiastadionin kulut.

Maanantaina lippuja oli myyty 32 000 – siis lähes yhtä paljon kuin reilun 33 000 asukkaan San Marinossa asuu ihmisiä.

– Jos jonkunnäköistä tutkimusta tehtäisiin, varmaan Huuhkajat olisi heittämällä Suomen rakastetuin urheilubrändi. Se näkyy ja kuuluu kaikessa. Tietysti kauniit kesäpäivät ja loppuunmyyty Olympiastadion lisäävät buustia, mutta Slovenia-ottelu viimeistään takasi sen, että vaikka vastustaja on nyt ennakko-odotuksiin nähden selvästi heikompi, se ei ole enää juttu. Yleisö tulee nauttimaan tapahtumasta ja yhteisestä, iloisesta ilmapiiristä, Yle Urheilun asiantuntija Antti Pohja kommentoi.

Avaa kuvien katselu Suomen maajoukkueen kannattajat marssivat Olympiastadionille tuttuun tapaan ennen Slovenia-ottelua. Kuva: Tomi Hänninen

Jalkapallohuumaa

Pohjan mukaan Huuhkajabrändi voi tällä hetkellä paremmin kuin koskaan.

– Menestystä tulee kentällä ja odotusarvoa on jälleen päästä kisoihin. Lisäksi markkinointi, kantaaottavuus ja ihmisten lähelle pääseminen tekee brändistä kiinnostavan myös ison yleisön silmissä. Ottelutapahtumat ovat itsessään kiehtovia: ihmiset pääsevät iloitsemaan ja riemuitsemaan paitsi joukkueen esityksistä, myös samanhenkisten ihmisten kanssa juhlimisesta.

Avaa kuvien katselu Kannattajien Pohjoiskaarre piti Slovenia-ottelussa tunnelmaa yllä läpi ottelun. Kuva: Tomi Hänninen

Tunnelmaa otteluissa Pohja kuvailee karnevaalimaiseksi. Katsojia löytyy kaikista ikäryhmistä.

– Huuhkajista on luotu perhe, joka on hyvin yhtenäinen. Joukkuekin on ymmärtänyt, että tätä tehdään vahvasti yhdessä kaikkien futisihmisten kanssa.

”Koko kesäkuun kohokohta”

Perjantain Slovenia-ottelussa moni katsojista oli paikalla ensimmäistä kertaa – tai vuosien tauon jälkeen, kuten kahden ystävänsä kanssa paikalle saapunut Maaria.

– Ostimme liput helmikuussa ja olemme odottaneet ottelua siitä lähtien, tämä on koko kesäkuun kohokohta, Maaria kertoi.

Edellinen kokemus maaottelusta on vuosien takaa, kun hän oli pelissä pallotyttönä.

Avaa kuvien katselu Maaria ja hänen kaksi ystäväänsä ostivat liput Huuhkajien Slovenia-otteluun jo helmikuussa. Kuva: Tomi Hänninen

Avaa kuvien katselu Elvis, Elsa, Reetta ja Pete saapuivat Huuhkajien peliin Jyväskylästä. Kuva: Tomi Hänninen

– Onhan se Huuhkajahuuma nyt ihan selvää, käsinkosketeltavaa. Halusimme päästä myös kokemaan sen itse, Jyväskylästä perheensä kanssa saapunut Reetta kommentoi.

– Onhan se huuma ollut jo jonkun aikaa, tämä on jatkoa EM-kuhinalle, Pete komppasi.

Avaa kuvien katselu Minna oli ostanut poikiensa kanssa miehelleen Sepolle liput lahjaksi. Kaksikko oli Huuhkajien pelissä vasta toista kertaa. Edellisen kerran he olivat Suomen ottelussa lastensa ollessa pieniä. Kuva: Tomi Hänninen

Tunnelma isoin syy tulla paikalle

Palloliiton markkinointipäällikkö Mikko Laitinen ei itse puhu Huuhkajien kohdalla huumasta.

– Kyse on pitkäjänteisen työn tuloksesta. Joukkueen toiminta kentällä ja sen ulkopuolella mahdollistavat suosion. Me markkinoinnissa ja viestinnässä pyrimme sitten maksimoimaan suosion ja yritämme houkutella uusia katsojia, Laitinen taustoittaa.

Kävijäkyselyissä merkittävin syy otteluissa käymiseen on tunnelma, jota Euroopankin maajoukkueiden mittakaavassa poikkeuksellinen Pohjoiskaarre on omiaan luomaan.

Katso juttu Huuhkajien suosiosta sunnuntain Urheiluruudusta.

Myös Palloliitto panostaa ottelutapahtumiin: perjantaina Slovenia-ottelun ympärille oli rakennettu ohjelmaa Suomi-teemalla ja maanantain ottelua markkinoidaan perheotteluna. Perjantaina tapahtumatorilla nähtiin esimerkiksi saunarekka ja liiton järjestämästä arvonnasta oli mahdollisuus voittaa paikat paljukatsomoon.

Avaa kuvien katselu Paljukatsomo sijaitsi kannattajien Pohjoiskaarteen edessä. Kuva: Tomi Hänninen

Yksi Huuhkajien suosioon positiivisesti vaikuttaneista tekijöistä on liiton julkaisemat videot, jotka ovat keränneet laajalti kiitosta sosiaalisessa mediassa.

Viimeksi sellainen nähtiin perjantaina. Uusin video kertoo Huuhkajien edustamasta suomalaisuudesta.

”Huuhkajat kirjoittaa tarinaa suomalaisuudesta, jossa vanhat perinteet kohtaavat uudenlaisen, modernin ja avoimen Suomen. Edustamme tulevaisuuden Suomea, jossa ketään ei jätetä ulkopuolelle”, videolla muun muassa kerrotaan.

Huuhkajien ja Helmareiden videot ovat keränneet kiitosta aiemminkin. Videot on tehty yhteistyössä Palloliiton ja Joltterin eli Valtteri Jormanaisen kanssa.

Joltterin ja Palloliiton yhteistyö käynnistyi jo vuonna 2020.

– Päätimme, että julkaisemme uuden pelipaidan siistillä tavalla, eri lailla kuin aiemmin. Laitoimme hänelle muistaakseni Instagramissa viestiä, että kiinnostaisiko tällainen projekti, Laitinen taustoittaa.

Kikka- ja potkuvideoita Youtubeen tehnyttä Joltteria kiinnosti.

– Nämä ovat hänellekin intohimoprojekteja. Olemme todella onnellisia, että löysimme tälläisen kumppanin.

Avaa kuvien katselu Palloliiton markkinointipäällikkö Mikko Laitinen on työskennellyt liitossa vuodesta 2017. Kuva: Hinni Hirvonen

Laitinen astui itse Palloliiton palvelukseen vuonna 2017. Suosion kasvun hän näkee alkaneen jo miesten historian ensimmäistä EM-kisapaikkaa edeltäneistä Kansojen liigan otteluista.

– Kentällä alkoi mennä paremmin ja siitä lähtien olemme saaneet viestintään ja markkinointiin lisää henkilöresursseja, Laitinen taustoittaa.

Historian ensimmäinen kisapaikka ja EM-kisat lisäsivät suosiota. Nyt Huuhkajat on marssimassa kohti toista EM-lopputurnaustaan ja vaikuttaa olevan suositumpi kuin koskaan aiemmin.

– Suomi on jo pitkään ollut täynnä ihmisiä, jotka rakastavat jalkapalloa. Nyt se on puhjennut niin sanotusti kukkaan Huuhkajien myötä. Enää ei ole kyse yksittäisestä tapahtumasta, vaan Huuhkajat on puheenaihe myös silloin, kun otteluita ei ole, Yle Urheilun asiantuntija Antti Pohja päättää.