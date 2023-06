Huhut Pohjois-Norjan halpuudesta ovat liioiteltuja – Kirkkoniemessä on Ylen hintavertailun kallein ruoka

Norja on yhä pohjoisen rajakaupan kallein maa. Halvinta on Suomen Torniossa, jossa ruokakori maksaa 41,40 euroa. Norjan Kirkkoniemessä kori on yli 24 euroa kalliimpi. Vuosi sitten ero oli 31 euroa.

Ruotsin ja Suomen hintaero on tasoittunut. Vuosi sitten 15 tuotteen ruokakori oli Ruotsin Haaparannalla yli 5,50 euroa kalliimpi kuin rajanaapuri Torniossa. Nyt eroa on vain yksi euro. Torniossa kori on kallistunut juuri sen viitisen euroa.

Suomen Näätämössä ruokakorin hinta ei ole sanottavasti noussut vuoden takaisesta, vain yhden euron. Näätämössa ruokakori on Haaparannan hinnoissa lähes sentilleen.

Inflaatio ei näy rajakaupassa. Kauppias Jari Kekäle Näätämöstä sanoo rajakauppiaan mieluummin tinkivän katteestaan kuin nostavan hintoja.

Avaa kuvien katselu Ruoka on edelleen reilusti kalliimpaa Norjan Kirkkoniemessä kuin Suomen puolella Näätämössä. Kurssivaihtelu on kuitenkin tasoittanut tilannetta. Kuva: Aurora Ferm

Norja vetää luonnon, ei ostosmatkailun vuoksi

Norjan ja Ruotsin kruunun heikko kurssi on herättänyt ostosmatkailun sesongin tänä keväänä. Varsinkin Suomen ja Ruotsin rajalla kauppa käy kiivaana. Kärryihin lastataan esimerkiksi energiajuomia, limsaa ja makeisia, tupakkatuotteita, viinejä ja oluita.

Norjan rajalla Näätämössä minkäänlaista hysteriaa ei ole. Kun Norjaan on muutenkin pitkä matka, ei hintataso määrittele matkustamista; se on kallista joka tapauksessa. Ylen ruokakorivertailun mukaan Norjassa ruoka on vieläkin lähes 30 prosenttia kalliimpaa kuin Suomessa.

Norjan rajalta tavoitettu perhe Nurmeksesta on tullut Norjaan maisemien ja luonnon takia. Ruuan ja muiden tarvikkeiden hinta on sivuseikka.

– Maisemia ihailemme ja retkeilemme. Tämä matka on pitkän haaveilun tulos, ja nyt kun olemme reissussa, homma saa maksaa, minkä maksaa. Emme ole tulleet tänne ostoksille, vaan lomalle. Ostamme vähän herkkuja ja jäätelöä. Siinä kaikki, naurahtaa perheen isoäiti Helena Karjalainen. Matkaseurue nyökyttelee vieressä.

Hinta ei aina ratkaise

Miia Rautianen on tullut etelästä Sevettijärvelle opettajaksi. Päivittäiset ostoksensa hän tekee yleensä Näätämössä. Norjasta hän hakee vain suolataimenta ja tuoretta leipää. Lähin kauppa Norjan puolella on Kirkkoniemessä 50 kilometrin päässä, joten sinne tulee matkaa.

Avaa kuvien katselu Miia Rautiainen lomailee, retkeilee ja nauttii Norjassa ilman hintapaineita. Kuva: Vesa Toppari / Yle

– Ei minua Norjaan hinta houkuttele. Käyn siellä yleensä retkeilemässä ja nauttimassa luonnosta. Maksaahan se ajokin sinne. Kun tilaisuus siellä lomaillessa tulee, ostan sitä mitä Suomesta ei saa: kylmäsavutaimenta ja norjalaista leipää, Miia Rautiainen sanoo.

Helsingistä Norjaan päin suuntaava Anu Tuominen ei ollut kuullutkaan Norjan kruunun heikkoudesta. Häntä Norjaan vetää luonto ja maisemat. Jossain vaiheessa häntä houkutteli lähteä risteilylle Ruotsiin halvan kruunun ansiosta.

– Emme edes tienneet, että Norjan kruunu on heikko. Sen tiesimme, että Ruotsin kruunu on. Ei hinnoilla ole meille mitään merkitystä, me olemme niin säästäväisiä muutenkin, Anu Tuominen toteaa ja lisää:

– Mutta Ruotsiin kyllä voisi lähteä, halpa kruunu olisi nyt hyvä tekosyy.

Ruotsin huokeampi alkoholi houkuttaa ostoksille

Moni suomalaisasiakas hankkiutuu Haaparannalle niin kutsuttujen nautintoaineiden perässä. Ruotsista haetaan nuuskaa, koska Suomessa sitä ei myydä, ja nyt myös savukkeet ovat länsinaapurissa selvästi halvempia kuin Suomessa.

Erityisen paljon suomalaisasiakkaita kiinnostavat alkoholijuomat, sillä monissa tuotteissa hintaero on suuri.

Torniolaiset Päivi ja Mika Pukero tekevät ostoksia Haaparannalla viikoittain, mutta varsinaisia ruokaostoksia he tekevät varsin vähän.

– On joitain tiettyjä tuotteita, joita saa vain täältä. Niitä hankitaan, oli vaihtokurssi mikä vain, sanoo Päivi Pukero.

Tällä kertaa hankintalistalla oli lähinnä juomapuolta.

Avaa kuvien katselu Päivi ja Mika Pukero pakkaavat ostoksiaan autoon. Mukaan lähti ainakin kalareissua varten hankittuja virvokkeita. Kuva: Pirkko Kukko-Liedes / Yle

– Hintaerot ovat todella huomattavia, esimerkiksi ulkomaalainen olut saattaa Suomessa maksaa 3,50 euroa tölkki ja täällä hinta voi olla 1,50, Mika Pukero kertoo.

Myös monien muiden tuotteiden hintaero on selvästi Ruotsin eduksi. Pukerot ovat vertailleet saman ketjun, esimerkiksi Ikean, hintoja Suomessa ja Ruotsissa – ja tehneet ostokset Haaparannalla.

– Suomessa hinta voi olla esimerkiksi 69 euroa ja täällä 599 kruunuissa. Teimme pojalle hankintoja täällä ja raahasimme tavarat Tampereelle, vaikka sielläkin olisi ollut saman firman liike, Päivi Pukero kertoo.

Lasten ja aikuisten herkut hankinnassa

Pirkanmaalainen Iivosen perhe pistäytyi Haaparannalla matkallaan Leville ja sieltä Norjaan ja Ruotsiin.

– Tultiin oikeastaan näyttämään lapsille tuo iso karkkikauppa, naurahtaa Salla Iivonen.

Takapenkkiläiset saivat suut makeaksi karkkikaupassa, ja aikuiset hankkivat itselleen iltajuomia.

– Esimerkiksi viskit ovat huomattavasti halvempia kuin Suomessa, sanoo Tuomo Iivonen.

Rovaniemeltä Haaparannalle ja Kemiin ovat ajelleet päiväreissulle Helena Räsänen sekä Raija ja Seppo Hiltunen.

– Ruokaostoksia emme täällä harrasta. Tavallisesti käydään Systembolagetissa viiniostoksilla, ja sitten hankimme herkkuja ja pientä ekstraa, Hiltusen pariskunta kertoo.

Samantyyppinen on myös Helena Räsäsen ostoskuitin sisältö.

– Karamelleja ostin, ja pitkästä aikaa tuli käydyksi tuolla pulloliikkeessäkin, Helena Räsänen kertoo.

Rovaniemeläisseurue kertoo reissun olevan samalla pieni loma-ajelu. Haaparannalta otetaan suunta Kemiin.

– Siellä on pari sellaista naistenvaateliikettä, jotka kiinnostavat. Rovaniemellä ei ole samantyyppisiä vaatekauppoja. Ja sitten menemme satamaan syömään, Raija Hiltunen suunnittelee.