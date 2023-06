Miehen epäillään 3D-tulostaneen Tampereella roppakaupalla itselataavia kertatuliaseita ja myyneen niitä eteenpäin

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään harvinaista ampuma-aserikosta. Miehelle vaaditaan vähintään kahden vuoden mittaista ehdotonta vankeusrangaistusta törkeistä ampuma-aserikoksista.

Miehen epäillään valmistaneen Tampereella lukuisia määriä aseita ja myyneen niitä. Syytteen mukaan mies on valmistanut ainakin kymmenen kappaletta 3D-tulostettuja, itselataavia kertatuliaseita sekä runsaasti erilaisia aseenosia.

Mies on kertonut poliisille, että yhden osapaketin saa tehtyä noin viikossa. Tulostusohjelmia mies kertoi ladanneensa Tor-verkon kautta.

Syyttäjän mukaan aseet on myyty arviolta 1 800 eurolla kappale.

Aseiden valmistusmateriaali on pääosin muovi, mutta aseen piippu sekä lukko ja luisti ovat metallia. Aseiden toimintatapa on itselataava kertatuli.

Ampuma-aserikosta on pidettävä syyttäjän mukaan törkeänä, koska rikoksen kohteena on ollut erityisen vaarallisia ampuma-aseita sekä suuri määrä ampuma-aseita ja aseen osia. Lisäksi rikoksella on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti sekä rikosta on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

Syyttäjä vaatii lisäksi kolmen kuukauden ehdottomia tuomioita kahdelle miehelle, jotka auttoivat asekaupassa tai aseiden valmistuksessa.

Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tuomion asiassa myöhemmin.