Lainakorkojen perättömistä korotuksista tullut ilmoituksia kuluttajaneuvojalle – näin tarkistat omasi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo saaneensa ilmoituksia, joissa kuluttajat epäilevät luotonantajan tehneen korkoihin perättömiä korotuksia.

Monien luottosopimusten korot ovat kallistuneet viime aikoina viitekorkojen noustua. Korkoa saa muuttaa ainoastaan sovitun viitekoron mukaisesti.

Mitä tehdä, kun huomaat epäselvän korotuksen?

Jos luotonantaja on tehnyt korkoon epäselviä korotuksia:

1. Tarkista ensin, mitä luottosopimuksessa on sovittu korosta.

2. Jos korko näyttää nousseen enemmän kuin luottosopimus sallii, ota yhteys luotonantajaan.

3. Jos asia ei ratkea, voit kysyä apua kuluttajaneuvonnasta. Lainvastaisista käytännöistä voi antaa vihjeen kuluttaja-asiamiehelle.

Korosta on sovittava kirjallisesti

Luotosta perittävästä korosta on aina sovittava kirjallisesti kuluttajaluottosopimuksessa. Korkoa koskevat tiedot on ilmoitettava sopimuksessa selkeästi, ettei kuluttajalle synny harhaanjohtavaa kuvaa. Jos luotto on sidottu viitekorkoon, on kerrottava, mistä luoton korko muodostuu. Esimerkiksi luoton kokonaiskorko ja luoton marginaali on ilmoitettava selvästi prosenttilukuna. Jos ehto on epäselvä, sitä tulkitaan laatijansa vahingoksi eli kuluttajan hyväksi.