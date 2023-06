Rammsteinin laulajan seksisyytökset paljastanut saksalaistoimittaja: Tämä on Saksan musiikkialan Metoo-hetki

Kuva: ullstein bild - Brill/ All Over Press

Tutkiva journalisti Daniel Drepper ei joutunut näkemään hirveästi vaivaa Rammsteinin laulaja Till Lindemannin epäasiallisen käytöksen selvittämisessä. Kun toimittajalle luki somesta naisfanien tarinoita Lindemannin jatkobileistä, Drepper yksinkertaisesti ilmoitti somessa, että hänelle voi kertoa lisää samankaltaisista kokemuksista.

– Minulla oli aavistus, että tästä tulee iso juttu. Iso määrä ihmisiä otti minuun yhteyttä, ja 12 tuntia myöhemmin puhuimme ensimmäisen, seuraavana päivänä jo useamman naisfanin kanssa.

Neljä päivää myöhemmin eteläsaksalainen sanomalehti Süddeutsche Zeitung julkaisi juttunsa Lindemannin väitetystä epäasiallisesta käytöksestä.

Tutkiva toimittaja Daniel Drepper skuuppasi Rammstein-kohun. Drepper näkee, että saksalainen yhteiskunta on reagoinut vahvasti Till Lindemanniin kohdistuviin syytöksiin, ja uskoo, että maan musiikkialalla puhaltavat muutokset tuulet.

Drepper johtaa tutkivan journalismin projekteja SZ:n, pohjoissaksalaisen yleisradioyhtiö NDR:n sekä länsisaksalaisen yleisradioyhtiö WDR:n yhteistiimissä.

Metoo-uutisoinnista Drepperillä on vankkaa kokemusta: Hän oli muun muassa kirjoittamassa paljastusjuttuja, jotka johtivat vuonna 2021 Bild-iltapäivälehden päätoimittajaportaan Julian Reicheltin erottamiseen. Reichelt oli nostanut järjestelmällisesti rakastajattariaan johtotehtäviin Bildissä.

Kuvio toistuu ympäri Euroopan

Muutama viikko Lindemann-jutun julkaisun jälkeen Berliinin syyttäjänvirasto aloitti esitutkinnan kahdesta tapauksesta, jotka liittyvät seksuaaliseen hyväksikäyttöön, seksuaaliseen väkivaltaan tai raiskaukseen.

Mitä tiedämme nyt varmasti, mitä Lindemann on tehnyt ja mitä ei?

– On tärkeää säilyttää syyttömyysolettama. Mutta kuvio on aika selvä: Ympäri Eurooppaa samankaltaisia kokemuksia, lukuisilta naisilta, jotka eivät tunne toisiaan, Drepper sanoo.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Lindemann ja hänen ”roolittajansa” Alena Makeeva ovat tarkalla systeemillä valikoineet nuoria naisfaneja keikkojen eturiviin ja sieltä avoimen seksuaalisiin jatkojuhliin. Näissä osa naisfaneista väittää kokeneensa seksuaalista väkivaltaa tai tulleensa huumatuksi.

Drepper sanoo, että vaikka Lindemannia ei lopulta tuomittaisikaan mistään, on epäasiallinen käytös tuotava esille useasta syystä. Yksi on se, että Rammstein bändinä tietoisesti leikittelee ”pahojen poikien” imagollaan ja raa’an seksuaalisella kuvastolla ja sanastolla.

Toinen on se, kuinka merkittävästä bändistä on kyse.

Saksankielisen musiikin suurlähettiläs

Rammstein on saksalaisille iso, iso bändi, koko maan musiikkialan ykkösvientituote. Kielestään ylpeälle, dubbauksista kiinni pitävälle kansalle merkitsee suunnattomasti jo se, että Rammstein laulaa saksaksi ja silti menestyy ulkomailla.

Nyt julkinen mielipide on jakautunut, kun osalle vaikuttaa ilmiselvältä, että Lindemann on syyllistynyt vähintäänkin valta-asemansa väärinkäyttöön. Lindemannin väitetyille uhreille on kerätty rahaa joukkoistuksella ja Rammsteinin keikkoja on vaadittu peruttavaksi.

Osa saksalaisista taas on sitä mieltä, että jos tuomiota ei tule, Lindemann ei ole tehnyt mitään väärää. He sanovat naisfanien tehneen päätöksensä jo osallistuessaan jatkobileisiin, ja että ”naisfanien olisi pitänyt tietää mitä on luvassa”, Drepper kuvailee argumentteja.

Tilanteesta tekevät erityisen oudon Rammsteinin ja Lindemannin entiset kohut, jotka näkyvät tuoreiden syytösten myötä uudessa valossa.

– Lindemannin runokirjassa vuodelta 2020 hän kirjoittaa seksin harrastamisesta tajuttoman naisen kanssa, käytännössä siis raiskaamisesta, Drepper sanoo.

Avaa kuvien katselu Rammsteinin konsertti Münchenissä kesäkuussa 2023 aiheutti mielenosoituksia yhtyeeseen kohdistuneiden häirintäsyytösten takia. Kuva: Alexander Pohl / AOP

Drepperin mukaan tällaisten kohujen myötä Rammsteinin ja Lindemannin ympärillä on ollut Saksassa jo entuudestaan kiusallinen, epäilevä ilmapiiri, joka nyt muuttui lopullisen tukalaksi.

Bändi teki pesäeroa

Rammstein piti usean viikon ajan täyttä radiohiljaisuutta syytöksiin liittyen, kunnes edellisen viikon perjantaina rumpali Christoph Schneider kirjoitti tuntemuksistaan Instagramiin.

Schneider tekee heti alusta asti selväksi, ettei usko mitään rikollista tapahtuneen. Esimerkiksi hän ei usko väitteisiin tyrmäystippojen käytöstä. Schneiderin mukaan Tillin juhlissa aikuiset juhlivat keskenään yhteisymmärryksessä.

Kuitenkin Schneiderin mukaan se, että juhlissa tapahtuneet asiat ovat olleet hyväksyttäviä lain silmissä ei tarkoita sitä, että hän olisi hyväksynyt ne henkilökohtaisella tasolla.

Hän huomauttaa, että Tillin juhlia pidä sekoittaa bändin virallisiin keikanjälkeisiin bileisiin. Till on Schneiderin mukaan viime vuosina ”ottanut etäisyyttä muihin bändin jäseniin” ja ”luonut oman kuplansa”.

– Schneider puhuu totta, bileet ovat olleet erillisiä. Mutta toisaalta, kyllähän Lindemannin ympärillä pyörineet ovat tienneet, mitä juhlissa tapahtuu. Lisäksi monet saksalaiset toivoivat jonkinlaista anteeksipyyntöä, ja sitä ei (Schneiderilta) tullut, Drepper miettii rumpalin lausuntoa.

”Saksassa ei ole ollut musiikkialan Metoo-keskustelua”

Uskooko Drepper, että Saksassa tullaan Rammsteiniin liittyen keskustelemaan laajemmin musiikkialan ongelmatilanteista ja musiikkitähtien käyttäytymisestä?

– Rammstein on poikkeuksellinen bändi, meillä ei ole muuta sen tapaista. Mutta keskustelua on syntynyt ja muut muusikot ovat nostaneet aihetta ylös julkisessa keskustelussa.

Drepper kertoo, että aktivistit avasivat maanantai-iltana www.musicmetoo.de-sivuston, jolle voi raportoida anonyymisti musiikkialalla koetusta seksuaalisesta häirinnästä.

– Saksassa ei ole ollut varsinaista musiikkikentän Metoo-keskustelua, joten tämä on todellakin jotain sen kaltaista, Drepper sanoo.

Lindemann-saaga ei vielä ole ohi. Drepper ja hänen tutkivien journalistien työporukkansa ottavat edelleen vastaan vinkkejä yleisöltä ja yrittävät selvittää mitä naisfanit ovat kokeneet. Berliinin syyttäjänviraston esitutkinnan tulokset tulevat olemaan merkittävä käänne.

Uskooko Drepper, että Lindemannilla on vielä tulevaisuus kulttuurialalla?

– En tiedä mitä hänen uralleen tapahtuu, hän ei ole vastannut mihinkään kysymyksiin tapahtumiin liittyen. Tulee olemaan todella mielenkiintoista kuulla, mitä hänellä on lopulta sanottavana.