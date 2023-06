Parvekkeesta putosi pohja Turussa – puukerrostalon kaikki parvekkeet käyttökieltoon

Viisi vuotta vanhan puukerrostaloyhtiön kaikki parvekkeet on asetettu käyttökieltoon Turussa. Syynä on yhden parvekkeen pohjalevyjen putoaminen lauantaina.

Pohjan putoaminen saattoi johtua sadevedestä. Näin arvioi kohteen omistavan Lakea Oy:n toimitusjohtaja Timo Mantila.

– Tällä hetkellä arvio on, että parvekkeen vesieristys on jostain syystä vuotanut ja parvekkeen alapuolella olevien levyjen päälle on päässyt sadevettä. Veden paino ja levyjen kiinnityskohtien heikentyminen on aiheuttanut sen, että levyjä on pudonnut alas, Mantila arvioi.

Toimitusjohtaja Mantila korostaa, että tällä hetkellä levyjen pettämisen syy on vasta veikkaus.

Kaikki taloyhtiön 18 parveketta on toistaiseksi käyttökiellossa. Turman syy selviää lähiaikoina.

– Uskoisin, että tämän viikon aikana syy saadaan selville.

Avaa kuvien katselu Onnettomuus tapahtui viisi vuotta sitten valmistuneessa puukerrostalossa. Kuva: Vesa-Matti Ruuska / Yle

Kerrostaloasunnon parvekkeen pohja putosi alas

Kerrostalohuoneiston kolmannessa kerroksessa olevan parvekkeen pohja petti lauantaina.

Tapauksesta ensimmäisenä kertoneen Turun Sanomien mukaan muutama viikko sitten asuntoon muuttanut asukas oli ollut sisarensa kanssa parvekkeella syömässä jäätelöä, kun parvekkeen pohjalevyt irtosivat ja putosivat maahan.

Puurakenteinen kerrostalo on valmistunut viisi vuotta sitten. Talo sijaitsee Linnanfältin kaupunginosassa, lähellä Turun linnaa.

Asunto, jossa onnettomuus tapahtui, on rakennuksen ylimmässä, kolmannessa kerroksessa.

Myös päivystävä palomestari arvoi, että parvekkeen alapuolisten levyjen putoaminen johtui todennäköisesti sadevedestä.

Parvekkeiden turvallisuus nousi keväällä esille Vantaan Tikkurilassa tapahtuneen kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen. Vantaalla ja Helsingissä on useita uudiskohteita, joiden parvekkeet eivät ole täyttäneet viranomaisten vaatimuksia ja näin ollen parvekkeet on asetettu käyttökieltoon.