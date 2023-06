”On törkeää väittää, ettei koulutuksesta leikata”, jyrähtää opiskelijajärjestön puheenjohtaja – hallitusohjelma tuotti opiskelijoille pettymyksen

Tampereen ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja Onni Härkönen kertoo, että hallitusohjelma on aiheuttanut opiskelijoissa pettymystä. Härkösen mukaan opiskelijat ovat jo nyt köyhyysrajan alapuolella.

Hallituksen kaavailemat muutokset muun muassa asumistukeen huolettavat opiskelijoita. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto (SAMOK) julkaisi jo perjantaina hallitusohjelmaan kantaa ottavan tiedotteen, jonka otsikko on ”Köyhyysrajalta kodittomaksi”.

Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) varapuheenjohtaja Onni Härkönen puolestaan kertoo nyt, että päällimmäinen tunne opiskelijoiden keskuudessa on pettymys.

– Opiskelijat ovat tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella. Vaikuttaa vahvasti siltä, että tätä ei haluta korjata tälläkään vaalikaudella, Härkönen harmittelee Ylelle.

Hallitusohjelman mukaan asumistuen tasoa tullaan pienentämään laskemalla asumisen kustannusten tukiprosenttia siten, että hyväksytyt asumismenot laskevat seitsemäänkymmeneen prosenttiin. Nykyisellään prosentti on kahdeksankymmentä.

Asumistukeen kaavaillaan myös 300 euron ansiotulovähennyksen poistoa, perusomavastuun korotusta ja kuntaluokitusten poistamista.

SAMOK pitää hallitusohjelman linjaa vastuuttomana. Myös Härkösen mielestä asumistuen heikentäminen on ajatuksena pelottava.

– Suurille kaupungeille, kuten Helsinki, Tampere ja Turku, tai muille isoille yliopistopaikkakunnille tämä on kohtalokasta. Siellä ei välttämättä ole sitten enää opiskelijoiden varaa asua, Härkönen sanoo.

Avaa kuvien katselu Hallitusohjelman mukaan korkeakoulujen aloituspaikkoja aiotaan lisätä ainakin varhaiskasvatusalalla. Kuvituskuva. Kuva: Ramesh Amruth / Ullstein Bild / AOP

”Ihmetyttää ajatusmalli”

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat ovat elokuusta 2017 alkaen kuuluneet yleisen asumistuen piiriin. Se oli Onni Härkösen mielestä hyvä muutos, sillä se mahdollisti opiskelija-asuntosäätiöille asuntojen uudistamisen, kuten soluasuntojen muuttamisen yksiöiksi.

Tämä vastasi Härkösen mukaan paremmin opiskelijoiden kysyntään ja mieltymykseen oman asunnon suhteen.

Nyt opiskelijoiden yleisen asumistuen rinnalla selvitetään yhteisasumiseen kannustavaa ratkaisua. Härkösen näkee soluasuntomalliin siirtymisen uhkana.

– Opiskelija-asuntosäätiöt ovat muuttaneet suurella rahalla soluasuntoja yksiöiksi. Sen peruuttaminen ei ole ihan yksinkertaista.

Avaa kuvien katselu ”Opiskelijoiden tavoitteena oli sadan euron korotus opintorahaan, eikä se ollut paljoa pyydetty”, Härkönen pohtii. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Yksin asuminen on monelle opiskelijalle houkuttelevampi vaihtoehto, kun opintoja on mahdollista suorittaa entistä enemmän etänä.

– Ihmetyttää ajatusmalli, että opiskelijan elämän pitää olla kurjempaa kuin muiden elämänvaiheiden. Aina toki voidaan sanoa, että epämukavuus asumisessa kannustaa valmistumaan nopeammin, Härkönen sanoo.

Hallitus aikoo käynnistää myös opintotuen kokonaisuudistuksen, minkä Härkönen kokee tärkeäksi. Hänen mukaansa selvityksen myötä tulee ilmi, miten riittämätön taso on nyt. Härkönen sanoo, että nykyisellään opintotuki ei riitä millään elämiseen.

Yksi harkintaan nousseista vaihtoehdoista on tulorajojen nostaminen. Härkönen suhtautuu ideaan skeptisesti.

– Se suosii niitä opiskelijoita, joilla on voimavaroja ja mahdollisuudet käydä töissä opintojen ohella ja tienata sitä kautta toimeentuloa.

”On törkeää väittää, ettei koulutuksesta leikata”

SAMOK:in puheenjohtaja Joonas Soukkio sanoo liiton tiedotteessa, ettei kestävää tulevaisuutta voida rakentaa opiskelijoiden velkaantumisen varaan.

– On törkeää väittää, ettei koulutuksesta leikata, kun asumistuen osuus opiskelijan velattomasta kuukausibudjetissa on keskimäärin suurempi kuin opintorahan. Tämä on leikkaus, jota SAMOK ei voi missään tapauksessa hyväksyä, Soukkio linjaa.

Avaa kuvien katselu Tamperelainen Joonas Soukkio valittiin SAMOK:in johtoon viime syksynä. Arkistokuva. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Asumistuen leikkauksia on perusteltu sillä, että asumistuki nostaa markkinavuokrien hintoja. SAMOK viittaa tiedotteessaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tekemään selvitykseen, jonka mukaan asumistuella ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta vuokran markkinahintoihin.

SAMOK:in hampaissa on myös esitys aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta. Tiedotteessa huomautetaan, että aikuiskoulutuksen saajista 40 prosenttia on AMK-opiskelijoita ja saajaryhmässä korostuvat erityisesti sosiaali- ja terveysalan koulutukset.

Tiedotteessa sanotaan, että näin ollen leikkaukset osuisivat suoraan aloille, joilla työvoimapula on kaikkein suurin.

– Hallitus esittää lisäpaikkoja sote-aloille, mutta jättää alaa opiskelevien toimeentulovaikeudet täysin huomioimatta. Vaadimme, että hallitus tarkastelee linjauksiaan vielä uudemman kerran, SAMOK:in varapuheenjohtaja Diana Muraskina sanoo tiedotteessa.

