Turun Aurajoessa voi jo kahlata – ennätyskuivuus laski veden pinnan ja veneparkkeja poistetaan käytöstä

Joessa Auransillan kupeessa on tällä hetkellä vain noin 60 senttiä vettä.

Alkukesän ennätyskuivuus on laskenut myös Turun kaupungin halki virtaavan Aurajoen pintaa. Sukeltajat kävivät mittaamassa veden syvyyden maanantaina.

Turun kaupunki poistaa Auransillan pielessä olevan veneparkin käytöstä toistaiseksi, sillä joen vesi on kohdassa tällä hetkellä hyvin matalaa.

Aurajoessa käyneet sukeltajat totesivat tilanteen maanantaina, kaupunki kertoo Facebook-sivullaan ja Twitterissä.

Kaupunki poistaa veneparkista kertovat merkit joen rantamuurista.

– Me ollaan 40 vuotta tehty tätä, enkä muista että meidän aikana olisi ihan näin matalalla ollut veden pinta, sanoo sukelluksista vastaavan DG-Diving Groupin Mauri Kalliomäki.

Kalliomäen mukaan Auransillan pielessä on tällä hetkellä noin 60 senttimetriä vettä.

Kesän alku on ollut ennätyskuiva

Alkukesän vesitilanne muistuttaa monin paikoin kesän 2018 alkua, jolloin oli erittäin kuiva kesä, kertoi ELY-keskus viime viikolla. Jatkossa ennuste näyttää helteistä säätä, mikä lisää haihduntaa ja vaikeuttaa tilannetta entisestään, jos sateita ei tule.

Esimerkiksi Salossa Uskelanjoen ja Paimiossa Paimionjoen virtaamat ovat ELY-keskuksen mukaan ennätyksellisen alhaisia kymmenen vuoden seurantajaksoon nähden.

Aurajoessa kahlaaminen on kuitenkin kielletty kovilla helteilläkin, sillä kaupungin keskustassa sijaitsevan joen pohjassa on tavaraa, joka voi aiheuttaa uimarille vahinkoa. Lisäksi Aurajoki on vilkkaasti liikennöity vesiväylä.

Jokeen ilman lupaa pulahtavat henkilöt työllistävät pelastuslaitosta ajoittain.