Poliisi toivoo: älä anna vinkkejä huumerikoksista hätäkeskukseen – jatkuvasti yleistyneet nettivinkit ovat tuottaneet paljon tulosta

Huumausaineiden käyttö on lisääntynyt ja se näkyy myös poliisille tulleiden yleisövihjeiden määrässä. Arkistokuva.

Poliisi saa kansalaisilta vihjeitä huumausainerikoksista yhä enemmän. Esimerkiksi Itä-Suomen poliisille vinkkejä tulee netin kautta lähes päivittäin.

– Sitä myöten, kun huumausaineiden käyttö on tullut enemmän suuren yleisön silmille, niin myös vihjeiden määrä on lisääntynyt, rikosylikomisario Kari Kuokkanen Itä-Suomen poliisista arvioi.

Huumekauppa näkyy yhä useammin katukuvassa, minkä vuoksi ihmiset kiinnittävät siihen enemmän huomiota.

– Huumeidenkäytöstä on myös viime vuosina puhuttu paljon julkisuudessa, ja se on varmasti vaikuttanut vihjeiden määrään, Kuokkanen pohtii.

Poliisille yleisövihjeet ovat tervetulleita ja usein ne myös auttavat huumausainerikollisuuden selvittämisessä.

Vihjeissä on paljon tietoa sellaisista paikoista tai henkilöistä, jotka eivät aina ole ennestään poliisin tiedossa.

Avaa kuvien katselu Rikoskomisario Kari Kuokkanen Itä-Suomen poliisista arvioi, että huumausaineisiin liittyvien vihjeiden määrä on kasvussa koko maassa. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

– Varsinkin harvaan asutulla alueella vihjeet ovat kullanarvoisia, koska poliisilla ei ole siellä niin paljon omaa valvontaa, Kuokkanen sanoo.

Monesti yleisövihjeet tuovat myös lisätietoa ennestään tiedettyyn ongelmapaikkaan.

Poliisi: laita mahdollisimman tarkka vihje

Poliisille voi antaa vihjeitä kaikista rikosepäilyistä monia eri väyliä pitkin.

Yleisiä tapoja ovat vihjesähköpostit, nettivinkki ja palautelomakkeet. Osa ihmisistä soittaa huumausaineisiin liittyviä havaintojaan suoraan hätänumeroon. Tätä poliisi ei kuitenkaan suosittele.

– Hätäkeskus ottaa vastaan varsin paljon kiireellisempiä puheluita eikä tällaisilla vihjesoitoilla ole tarvetta kuormittaa linjoja, Kuokkanen neuvoo.

Nettivihjeet ovat helppo ja hyvä tapa lähestyä poliisia.

– Vihjeitä luetaan päivittäin ja niitä tarkastetaan tilanteen mukaan.

Mitä tarkempi vihje on, sitä helpompi poliisin on kohdistaa toimia. Esimerkiksi osoite, nimi tai tuntomerkit auttavat.

Vinkkien perusteella tehty kiinniottoja

Poliisi pystyy paljastamaan huumausainerikollisuutta sitä paremmin, mitä enemmän se asiaa valvoo.

Valvontaa kohdistetaan tietyille alueille esimerkiksi juuri yleisövihjeiden perusteella. Näin on tehty esimerkiksi Pohjois-Savossa Varkaudessa, missä huumausainevalvontaa tehostettiin viime vuoden puolella.

Avaa kuvien katselu Varkauteen lisättiin viime vuoden puolella huumausainevalvontaa ja se tuotti tulosta. Kuva: Varpu Mäntymäki / Yle

Huumausainerikoksia on paljastui valvontajakson aikana tavallista enemmän.

– Toivottavasti tällä olisi vaikutusta myös pidemmällä aikavälillä, Kari Kuokkanen toteaa.

Kokaiinin leviäminen huolettaa

Huumausainerikoksista yleisimpiä ovat esimerkiksi huumeiden käyttö, hallussapito ja kasvattaminen.

Käytetyimpiä huumausaineita ovat muun muassa amfetamiini, metamfetamiini, ekstaasi ja kannabis.

– Huolestuttavaa on, että kokaiini on alkanut levitä myös Itä-Suomeen, erityisesti Kuopioon. Tämä on näkynyt tuoreimmissa jätevesitutkimuksissa ja poliisin takavarikoissa, Kari Kuokkanen kertoo.

Tilastojen mukaan kokaiinin käyttö on painottunut kuitenkin pääkaupunkiseudulle.

Huumausainerikosten yhteydessä poliisille on viimeisen vuoden aikana paljastunut paljon uusia tekijöitä, jotka eivät ole poliisille ennestään tuttuja.

