Poimintarobotit mönkimässä mansikkapeltojen kesätyöläisiksi – puutarha-alan konkari arvioi muutoksen nopeuden yllättävän

Kiteeläinen Ismo Ruutiainen on pitkän linjan puutarhayrittäjä. Toukokuussa hän sai Tasavallan presidentiltä puutarhaneuvoksen arvonimen.

Puutarhapöydän tarjoilukulhossa on erikoisen isoja ja näyttäviä mansikoita. Otan yhden marjan ja nuuhkaisen; tuoksuu makealta ja mansikkaiselta.

– Se on Magnum-lajiketta ja poimittu tänään tunnelista. Hurjimmillaan yhteen rasiaan voisi mennä kolme Magnumia, mutta emme sentään tavoittele sellaisia jättejä, kertoo tuore puutarhaneuvos Ismo Ruutiainen kotitilallaan Kiteen Niinikummussa.

Kauas on tultu ajoista, jolloin maalla harrasteltiin monelle tutuksi tullutta lajiketta Senga Senganaa oikeiden töiden ohessa. Nykyisin marjanviljely on enimmäkseen päätoimista, suunniteltua ja mahdollisimman tehokasta yritystoimintaa. Harrastelusta ei jää viivan alle mitään.

Puutarhaneuvos Ismo Ruutiainen tutkii, onko mansikan kukkapohjaan ilmestynyt kutsumattomia vieraita. Kuva: Siru Päivinen / Yle

Ruutiaisten pelloille kohosivat Suomen ensimmäiset viljelytunnelit jo 2000-luvun alussa. Tunneliviljelyyn tutustujia on kulkenut tilalla paljon, ja muovin alla on kokeiltu kasvilaji poikineen.

Lämmittämättömiä kevytrakenteisia kausikasvihuoneita katsellessa tulee hassu olo. Nurmikko niiden ympärillä on siistiksi parturoitu, kumpuileva maisema on kaunis ja kesätunnelma kohdallaan. Tunnelit näyttävät lähinnä jättimäisiltä juhlateltoilta.

Muovisten kasvatustunneleiden sisällä ei kuitenkaan odota valkeilla liinoilla katetut pöytärivistöt, vaan tukikehikoissaan omilla käytävillään kiipeilevät karhunvadelmat, ja rivikaupalla ruukuissa kasvavaa mansikkaa. Kasveja juotetaan laboratoriomaisesti suikertelevilla letkuilla.

Mansikat ja karhunvadelmat ovat telttailleet Ruutiaisten tilalla jo parikymmentä vuotta. Vastuu tilasta siirtyi tyttärelle, Elli Ruutiaiselle vuoden 2020 alussa. Kuva: Siru Päivinen / Yle

– Jokainen mansikkapellolla työskennellyt tietää, kuinka iso apu on jo siitä, että poimintaa voi tehdä seisaaltaan. Marjat ja lehdet ovat katon alla myös kuivia, puutarhaneuvos Ismo Ruutiainen puhelee.

Robotit kurkkivat jo nurkan takana

Ihan vielä ei pelloilla näy robottipoimijaa. Herukkaviljelmillä poimintaa on tehty koneilla vuosikausia, osakaskunnat ja paikoitellen vierekkäiset tilanaapuritkin ovat hankkineet poimureita yhdessä. Mansikka sen sijaan haetaan vielä toistaiseksi pellosta pääosin nöyrästi polvillaan tai kyykkien, ihmiskäsin.

– Mansikanpoimintarobottien kehitys on jo pitkällä. Saattaa olla että ihmiset yllättyvät, kuinka lähitulevaisuutta ne ovatkaan, Ismo Ruutiainen sanoo.

Maailmalla mansikkaa poimitaan tunneleissa roboteilla jo aivan yleisesti. Suomessakin on tehty avomaalla jo parilla paikkakunnalla kokeiluja robottipoiminnasta.

– Kokeilut ovat olleet varsin onnistuneita. Sanoisin, ettei mene montaakaan vuotta, kun robotit otetaan aivan kaupalliseen käyttöön, Ruutiainen kertoo.

Puutarha-sanomat kertoi aiheeseen liittyvästä kansallisesta hankkeesta helmikuussa 2021.

Käsisäätö käynnissä ja paikka talviunille valmiina

Tällä hetkellä robotin poimintakäden ohjelmointia vielä hiotaan, sen poimintajälki ei pärjää taitavalle ihmispoimijalle. Lähes kaikessa muussa se päihittää jo ihmisen.

Robottien valmistajat arvioivat, että noin kymmenen vuoden kuluttua huomattava osa Suomen mansikoista poimitaan roboteilla. Siihen vielä toiset kymmenen vuotta, ja mansikan takia ei ihmisiä poimintahommissa juuri näy.

– Robotista ei tarvitse raportoida työsuojelupiiriin, se ei tarvitse majoitusta eikä ruokaa. Se painaa rivien välissä koko sesongin periaatteessa vaikka tauotta yötä päivää. Talven tullen se on onnellinen, kun löytyy joku varaston nurkka, mihin se voi mönkiä talviunilleen säältä suojaan, Ruutiainen pohdiskelee.

Poimijarobotit tulevat tullessaan muuttamaan paljon. Aluksi ne ovat tietenkin hintavia, mutta hintansa on ihmistyölläkin.

– Alalla on ollut todella raskaita vuosia, monilla tiloilla on tullut pahasti siipeen. Satoa on jäänyt ikävän paljon peltoon, kun poimijoita ei ole saatu riittävästi, Ruutiainen kertoo.

– Korona pakotti meidätkin muun muassa ostamaan pikkubussin, että pystyimme hakemaan työntekijät lentokentältä Helsingistä. Meillä poimijat ovat yhtä lukuun ottamatta ukrainalaisia.

Mansikka on joutunut viltin alle koko maassa

Ilmastonmuutos haastaa myös mansikkaa. Nytkin tarvittaisiin vesisateita lihottamaan raakileita, mutta kasteluhommiksi menee. Alkukaudesta halla vieraili tiloilla sinnikkäästi.

– Varmaan kuluttajatkin ovat huomanneet, että mansikka on muuttanut viltin alle säiden haasteita piiloon. Eri vahvuisilla harsoilla koetetaan pelastaa kasvustoa ja satoa, ja työlästähän se on, Ismo Ruutiainen kertoo.

Talven alla pakkanen tulee usein ennen lumia, pahimmillaan vesisateiden jälkeen. Eipä tykkää mansikka sellaisesta järjestyksestä, harsotakkia tarvitaan. Keskellä talveakin tulee nykyisin vesisateita pakkasten ja lumen sekaan.

Sekä villikimalaiset että ostetut pölyttäjät viihtyvät hyvin tunnelikasvustoissa. Ismo Ruutiainen tutkii tilan erikoisuutta, karhunvadelmaa. Kuva: Siru Päivinen / Yle

Kevätkesän hallat voivat pilata paljon, ja kesän pitkät kuumat ja kuivat jaksot eivät ole nekään mansikalle mieleen.

– Nykyisin kuulee puhetta siitä, että lämpenevä ilmasto tuo meille hienoja mahdollisuuksia uusien lajien tuottamiseen. Arki tiloilla on kuitenkin sitä, että sään äkilliset muutokset tuovat lähinnä uusia haasteita ja lisätyötä.

– Keskilämpötilan nousu puolestaan tuo tullessaan myös uusia kasvituholaisia ja tauteja. Olemme arvaamattoman edessä, puutarhaneuvos pohdiskelee.

