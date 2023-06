Suunnitteletko ulkomaanmatkaa koiran kanssa? Ota ainakin nämä asiat huomioon ennen reissuun lähtöä

Koirien passeja on kirjoitettu viime aikoina runsaasti eläinlääkäriasemilla. Omistajan vastuulla on selvittää kohdemaan vaatimukset lemmikin kanssa matkustaville.

Kesällä koirien kanssa liikutaan maanrajojen yli niin lomareissuilla kuin näyttelymatkoillakin. Kokosimme tähän juttuun tiedot siitä, mitä koiranomistajan tulee huomioida ennen matkalle lähtöä.

1. Passi

Eurooppalainen lemmikkieläinpassi on ollut käytössä vuodesta 2004, ja se tarvitaan koiralle matkustettaessa EU-maiden välillä. Passissa on lemmikkieläimen kuvaus ja sen yksityiskohtaiset tiedot, mikrosirun numero, raivotautirokotustiedot sekä omistajan ja passin myöntäneen eläinlääkärin yhteystiedot.

Lemmikkieläinpassin saa hyväksytyltä eläinlääkäriltä, joilla on lupa myöntää passeja.

– Passeja on kysytty viime aikoina paljon, pelkästään tänään olen kirjoittanut viisi passia. Kannattaa olla ajoissa liikkeellä jos koiran passille on tarvetta. Toki sitten kun vastaanottoajan saa, niin periaatteessa passin saa nopeimmillaan samalla käynnillä mukaan, kertoo eläinlääkäri Reetta Räsänen Keski-Savon eläinklinikalta.

Passia voidaan kysyä niin ulkomaille matkatessa kuin kotimaahan palatessa. Tullin havaintojen mukaan kaikki lemmikkieläinten omistajat eivät tiedä, että lemmikkien maahantuloon liittyy useita vaatimuksia, jotka olisi pitänyt selvittää jo ennen reissuun lähtöä.

– Kuulemme rajanylityspaikoilla, kuten satamissa ja lentokentillä, liian usein lemmikkien omistajilta, etteivät he tienneet, että lemmikillä pitäisi olla EU-lemmikkipassi tai terveystodistus, tai että terveystodistuksen pitää olla tietyn mallinen, kertoo tulliylitarkastaja Tiia Sulander-Seppänen.

Ruokaviraston sivuilta löytyy hakukone, jonka avulla voi selvittää Suomeen saapumiseen ja maahantuontiin liittyvät ehdot eri maista saavuttaessa.

Lemmikkipassi maksaa eläinlääkäriasemasta riippuen 50-90 euroa. Kuva: Tarja Nyyssönen / Yle

2. Mikrosiru

Passin saamisen edellytyksenä on, että koira on tunnistemerkitty. Koira tunnistusmerkitään Suomessa nykyisin yleensä mikrosirulla. Aiemmin koiria on merkitty myös tatuoinnilla. Tunnistusmerkintä on koiran yksilöllinen tunniste samaan tapaan kuin sosiaaliturvatunnus on ihmisillä.

Monet koirat sirutetaan jo pentuna, mutta myös aikuiset koirat voidaan tunnistemerkitä. Siru asetetaan paikoilleen isoa rokoteneulaa muistuttavalla asettimella. Yleensä tämän toimenpiteen tekee eläinlääkäri.

3. Rokotukset

Rokottamisen tarkoituksena on suojata koiraa tartuntatauteja vastaan. Suomessa on muutamia tauteja, joita vastaan koiria rokotetaan.

Esimerkiksi raivotauti- eli rabiesrokotus on hyvin olennainen, koska sitä esiintyy muun muassa Itä-Euroopassa. Raivotauti johtaa aina koiran kuolemaan.

Raivotauti voi tarttua myös ihmiseen, ja se leviää yleisimmin sairastuneen eläimen puremasta. Rabiekseen sairastuneelle ihmiselle ei ole tehokasta hoitoa, vaan se johtaa lähes aina kuolemaan.

Koirien rokotusmääräykset muuttuivat hiljattain Suomessa, mutta rabiesrokotus on pakollinen ulkomaille matkaaville koirille.

Muut kohdemaan rokotusmääräykset tulee omistajan selvittää hyvissä ajoin ennen matkalle lähtöä. Esimerkiksi leptospiroosirokotetta suositellaan koirille, jotka matkustavat maihin, joissa tartunta on yleinen. Tällaisia ovat esimerkiksi Viro ja muut Baltian maat.

4. Muut lääkitykset ja määräykset

Vain muutama EU-maa, Suomi mukaan lukien, ovat ekinokokki- eli heisimatovapaita. Esimerkiksi Ruotsiin matkustaessa koiran tulee Suomeen palattaessa olla heisimatolääkitty eläinlääkärin toimesta 1 – 5 päivää ennen Suomeen tuloa. Lääkettä ei siis voi antaa juuri ennen rajan ylitystä.

Ruotsi ei vaadi ekinokkilääkitystä, koska heillä on myyräekinokokkia jo tavattu. Matkustettaessa Ruotsista Norjaan tai Ruotsista Suomeen, lääkitys vaaditaan, koska Norja ja Suomi ovat ekinokokkivapaita maita. Jos koiran matkustelu on säännöllistä, voidaan soveltaa myös niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä, josta lisää Ruokaviraston sivuilla.

Suomesta suoraan Norjaan matkustavilta koirilta heisimatolääkitystä ei vaadita. Myös Norjasta suoraan Suomeen matkaavat koirat eivät tarvitse heisimatolääkitystä.

Jotta koira voi saada passin, tulee sillä olla mikrosiru ja voimassa oleva rabiesrokotus. Nämä tarkistetaan passin kirjoituksen yhteydessä eläinlääkäriasemalla. Kuva: Tarja Nyyssönen / Yle

Tärkeää olisi myös omistajien miettiä tautisuojaus sellaisten sairauksien suhteen, joita viranomaiset eivät vaadi. Tällaisia ovat esimerkiksi leishmania, leptospiroosi, punkkivälitteiset taudit, ja sydänmato.

Joissain maissa, kuten Turkissa ja Thaimaassa, raivotautiriski on korkea. Tällaisista maista Suomeen palatessa koiralta vaaditaan rokotuksen lisäksi vasta-ainetutkimus. Jos siis lemmikki on ollut mukana korkean raivotautiriskin maissa, Suomeen palatessa pitää pystyä esittämään vasta-ainetestitulos. Aiheesta lisää Ruokaviraston sivuilla.

5. Tarkista aina kohdemaan vaatimukset

Ruokavirastolta erityisasiantuntija Virva Valle painottaa, että on jokaisen koiranomistajan vastuulla selvittää hyvissä ajoin etukäteen, mitä vaatimuksia kohdemaassa on lemmikkien suhteen.

– Ruokaviraston sivuilta löytyy ajantasainen tieto. Sieltä kannattaa katsoa lemmikkejä ja matkustusta koskevat välilehdet tarkkaan, Valle sanoo.

Ruokavirastolla on myös puhelinneuvontaa lemmikin kanssa matkustamisesta.

Hiljattain koiranomistajia hämmensi sosiaalisessa mediassa kiertänyt virheellinen tieto siitä, että Norjaan suoraan Suomesta matkustavilla koirilla tulisi olla ekinokokkilääkitys aivan samoin kuin Ruotsiin matkustettaessa. Tämä tieto ei pidä paikkaansa eli Norjaan voi koiran kanssa edelleen matkustaa passin ja voimassa olevien rokotusten turvin suoraan Suomesta.

Virheellinen tieto lähti liikkeelle Norjan ruokaviraston tiedotteesta.

– Tiedotteesta oli unohtunut maininta, että Suomi kuuluu edelleen niihin maihin, joista suoraan Norjaan saapuessa ekinokokkilääkitystä ei tarvita, kertoo läänineläinlääkäri Olga Eronen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

