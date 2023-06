Työntekijät venyvät, jotta juhannuksen juhlijat saavat makkaransa – lihataloissa menossa yksi vuoden kiireisimmistä viikoista

Kolmivuorotyö logistiikkakeskuksessa on raskasta ja lämpöasteitakin on vain +4 astetta. Kerääjä ja pakkaaja Janina Peräsalo valmistautuu työvuoroihin pitämällä huolta itsestään. Video: Pasi Takkunen / Yle

Atrian Nurmon logistiikkakeskuksen keruulinjalla työskentelee kolmisenkymmentä työntekijää jokaisessa vuorossa.

Kolmivuorotyötä tehtiin viime viikonloppuna ylimääräisin vuoroin, koska juhannusviikolla ruokaa siirtyy tehtailta kauppoihin ja niistä ihmisten ruokapöytiin valtavia määriä.

Lihataloissa onkin menossa lähes koko vuoden kiireisin viikko.

Pelkästään tänään tiistaina Nurmosta ennakoidaan lähtevän ruokaa miljoona kiloa kohti kauppoja ja suomalaisten juhannuspöytiä.

Työmäärää puretaan opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden voimin. Eseimerkiksi Atria Suomella on kesätyöntekijöitä kaikkiaan 700, joista noin 600 Nurmon tehtaalla Etelä-Pohjanmaalla.

Logistiikkapäällikkö Juha Laitilan mukaan Atrian Nurmon tehtaalta lähtee kaikkineen ruokaa tällä viikolla yli 3,5 miljoonaa kiloa.

”Sen kanssa kaikki onnistuvat”

Suomalaisten grilleissä kärisee eniten makkaraa ja sitä lähteekin tehtailta jopa kolminkertainen määrä juhannusviikolla tavanomaiseen viikkoon verrattuna.

A-Logistiikan logistiikkapäällikkö Juha Laitilan mukaan jouluna kinkku on kunkku ja juhannuksena se on makkara.

Perinteet pysyvät vuodesta toiseen, Laitila sanoo.

– Se on vähän sellainen, että sen kanssa kaikki onnistuvat – se ei jää raa'aksi eikä se kypsenny liikaa, kun ei mustaksi korvenna, Laitila pohtii makkaran menekkiä.

Pietarsaarelaisella Snellmannilla juhannusviikon myynti on noin 50 prosenttia suurempi kuin normaalilla kesäviikolla.

Muista lihataloista poiketen myydyin tuote on porsaan ulkofilee, sanoo Snellmanin lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman.

– Suomessa grillimakkaraa menee todella paljon, mutta me toimitamme enemmän pihvituotteita. Se on lähinnä kapasiteettikysymys eli me ei olla satsattu niin siihen [makkaraan].

Myös Snellmanin tehtaalla kiireeseen on varauduttu poikkeavilla työajoilla, kun tehdasta on pidetty auki myös viikonloppuisin, Snellman kertoo.

Lisäksi tehtaalle on palkattu tänä vuonna 300 kesätyöntekijää.

Sesonkiin varauduttu ylimääräisillä työvuoroilla

Logistiikkapäällikkö Juha Laitila kertoo, että juhannusviikkoon valmistautuminen alkoi Atrian tehtaalla Nurmossa jo viikko sitten.

Laitila tietää, että vuorotyö voi olla raskasta, mutta työntekijä voi valmistautua siihen pitämällä huolta itsestään.

Kolmivuorotyössä kerääjänä ja pakkaajana logistiikkakeskuksessa työskentelevä Janina Peräsalo valmistautuu fyysisesti raskaisiin vuoroihin syömällä ja nukkumalla hyvin.

– Kyllä se työ jaloissa ensimmäisenä tuntuu, seistään kovalla lattialla ja kääntyillään paljon. Pitää pitää itsestänsä hyvää huolta muutenkin, Peräsalo miettii.

Logistiikkapuolella lämpötila on ruuan kylmäketjun takia lämpöasteita vain +4. Peräsalon mukaan se on parempi lämpötila kuin ulkona vallitseva +30 asteen helle.

Peräsalo uskoo, että pitkästä tanssitaustasta on logistiikkakeskuksessa hyötyä.

– Se auttaa työergonomiaan, pitää olla suorassa ja nostaa laatikko oikein, hän hymyilee.