Työttömyyskassat laskivat, kuinka ison siivun ansiosidonnaisen porrastus leikkaisi työttömiltä kuukaudessa – katso oma tilanteesi laskurista

Ansioturvan porrastus leikkaa ison siivun työttömän toimeentulosta.

Uusi hallitus aikoo porrastaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin, että noin kahden kuukauden jälkeen tuki putoaa 80 prosenttiin alkuperäisestä, ja kahdeksan kuukauden jälkeen 75 prosenttiin.

Jo ensimmäinen porras tarkoittaa työttömälle satoja euroja vähemmän rahaa kuukaudessa, sanoo Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n toiminnanjohtaja Aki Villman.

– Keskimääräinen täysi päiväraha oli viime vuonna 1 600 euroa kuukaudessa. Leikkauksen myötä se putoaa keskimäärin noin 1200–1300 euroon, eli noin 300 euroa kuukaudessa.

Viime vuonna ansiosidonnaista maksettiin keskimäärin 107 arkipäivältä eli noin viideltä kuukaudelta. Koko jaksolla etuuden määrä putoaisi yhteensä noin tuhat euroa, TYJ laskee.

Vaikka moni löytää uuden työn nopeastikin työttömäksi jäätyään, leikkaukset osuvat silti valtaosaan ansiosidonnaista saavista.

Villman arvioi, että ensimmäisen portaan leikkaukset vaikuttavat noin kahteen kolmasosaan ansiosidonnaisen saajista. Toisen portaan leikkaukset osuvat noin 20–30 prosenttiin.

Alla olevassa laskurissa voit kokeilla, miten ansiosidonnaisen määrä muuttuu eri tulotasoilla.

Laskuri kertoo tuen määrästä suuntaa antavasti, sillä työttömyysturvaan vaikuttavat myös esimerkiksi mahdolliset osa-aikatyöt ja muut sosiaalietuudet.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Työttömyyskassat: Ansioturvan leikkaus ensisijaisesti säästö

Hallitus haluaa ansiosidonnaista leikkaamalla saada työttömät nopeammin töihin. Valtiovarainministeriö on laskenut porrastuksen tuovan yli 15 000 uutta työllistä. Työttömyyskassojen mielestä se on ennemminkin säästötoimi.

– Tämän hetken ongelma työmarkkinoilla on kohtaanto, eli työntekijän asuinpaikka tai koulutus eivät vastaa sitä, mitä työnantaja tarvitsee. On vaikea nähdä, että näillä muutoksilla siihen saataisiin parannusta, Villman sanoo.

Samoin katsoo Suomen suurimman työttömyyskassan YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

– Näillehän on valtiovarainministeriö laskenut työllisyysvaikutuksia, mutta itse näen tämän selkeämmin säästöjen hakemisena, hän sanoo.

Porrastamisen lisäksi Hänninen pitää isona tiukennuksena lapsikorotusten poistamista. Työttömyyden pitkittyessä lapsikorotusten poistuminen pienentää perheellisten ansiosidonnaista jopa tuhansilla euroilla. Hallitus aikoo kohdentaa lapsikorotusten jättämän loven lapsiperheille toisaalla.

Positiivisena muutoksena työttömyyskassat pitävät sitä, että ne saavat jatkossa oikeuden tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita – siis yhdistää työntekijöitä ja työnhakijoita. Tähän saakka työttömyyskassojen laissa määrätty tehtävä on ollut vain ansioturvan maksaminen.

– Se on positiivinen asia näissä muuten aika tiukoissa kirjauksissa, Hänninen sanoo.

Hallitusohjelman muutokset ansioturvaan Ansiosidonnainen työttömyysturva laskee portaittain: - 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen - 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon jälkeen

Lapsikorotus (150–285 euroa kuukaudessa) poistetaan.

Omavastuupäivät nousevat viidestä seitsemään.

Lomakorvausten jaksotus palautetaan: pitämättömät lomat viivästyttävät ansioturvan maksua.

Työssäoloehto pitenee puolesta vuodesta vuoteen: vuoden työllisyys on ehto ansioturvan saamiselle.

Työttömyysturvan suojaosasta luovutaan. Avaa

Muutokset eivät tule voimaan heti

YTK alkoi heti hallitusohjelman julkaisun jälkeen saada yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat huolestuneita ansioturvan muutosten vaikutuksesta omaan arkeensa. Hänninen muistuttaa, että toistaiseksi ansioturvaa maksetaan kuten ennenkin.

– Huoli tästä hetkestä on ollut yllättävänkin suuri. On tärkeää ymmärtää, että vaikka on tulossa suuria ja ikäviäkin muutoksia, ne eivät ole tulossa heti.

Hallitusohjelman kirjaukset ovat uuden hallituksen tavoitteita. Tulevina vuosina ne konkretisoituvat lakiesityksiksi ja tulevat voimaan aikanaan, kun eduskunta on ne hyväksynyt.

Mikä on ansiosidonnainen työttömyysturva? Työttömyyskassat maksavat ansiosidonnaista työttömyysturvaa jäsenilleen. Enimmäismäärä on yleensä 300–400 päivää työhistorian pituudesta riippuen. Ansiosidonnaisen päättymisen jälkeen työttömän tulot putoavat. Kela voi maksaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, joiden määrä on huomattavasti ansiosidonnaista alhaisempi. Suurin osa työttömistä saa vain työmarkkinatukea. Avaa