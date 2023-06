Kuumuus jatkuu edelleen – torstaina luonto saa kaipaamaansa vettä

Paikalliset sadekuurot tuovat helpotusta tukalaan kuumuuteen viikon aikana. Juhannuksesta on tulossa suurella todennäköisyydellä lämmin.

Viikko jatkuu lämpimänä ja aurinkoisena suuressa osassa maata. Tiistaista on tulossa monin paikoin maanantaitakin kuumempi, ja lämpötilat nousevat laajalti 25–30 asteeseen.

Pohjois-Suomen yli liikkuu sade- ja ukkoskuuroja tiistain aikana. Sateet jäävät Lapissa paikallisiksi, ja sadekuuron aikana lämpötila voi pudota hetkellisesti 20 asteen tietämille.

Keskiviikkona säässä ei tapahdu suuria muutoksia tiistaihin nähden.

Avaa kuvien katselu Sää muuttuu epävakaisemmaksi viikon edetessä, ja sadekuurojen todennäköisyys kasvaa. Kuva: Anniina Valtonen / Yle

Torstaina sataa myös muualla

Torstain aikana säässä tapahtuu käänne epävakaisemmaksi myös muualla maassa. Torstain aikana Etelä- ja Keski-Suomen yli kulkee kaksi sade- ja ukkoskuuroja.

Sade- ja ukkoskuurot liikkuvat Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan välillä sekä Etelä- ja Länsi-Suomen välillä kohti itää. Sää jatkuu lämpimänä sateista huolimatta, mutta tukalimpaan kuumuuteen sadekuurot tuovat helpotusta. Pohjois-Suomessa on torstaina pilvistä.

Myös juhannuksesta on tulossa hyvin suurella todennäköisyydellä lämmin, arvioi Ylen meteorologi Anniina Valtonen. Juhannuksen täsmäsäätä on kuitenkin vielä liian varhaista arvioida. Torstain sademäärät tulevat määrittelemään sen, jatkuuko metsäpalovaroitus koko maassa.

Varoituksia edelleen voimassa

Metsäpalovaroitus on tällä hetkellä voimassa koko maassa kuuman ja kuivan sään takia. Varoituksen aikana avotulen tekeminen on kiellettyä, eikä nuotiota saa tehdä edes niille tarkoitetuille paikoille. Myös esimerkiksi kertakäyttögrillien käyttö on kiellettyä, ja tupakantumppien sammuttamisen kanssa tulee olla erityisen huolellinen.

Länsi-Suomessa varoitetaan tukalasta helteestä ja Lounais-Suomessa puolestaan voimakkaasta UV-säteilystä.