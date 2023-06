Uusi tietovuoto paljastaa venäläissuomalaisen Rotenbergien oligarkkiperheen salaisia luksushuviloita

Oligarkki Arkadi Rotenbergin rahoilla on ostettu Itävallan Alpeilta luksushuvila, jonka vakiovieraisiin kuuluu paikallisten asukkaiden mukaan Vladimir Putinin vanhin tytär.

Poikkeuksellinen tietovuoto paljastaa, miten Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva Rotenbergin perhe on suojellut omaisuuttaan lännen asettamilta talouspakotteilta.

Vaikutusvaltaiset venäläiset oligarkit Boris ja Arkadi Rotenberg ovat hyödyntäneet anonyymejä veroparatiisiyhtiöitä, bulvaaneja eli haamuomistajia sekä lähipiiriään hallinnoidessaan omaisuuttaan. Näiden keinojen avulla Rotenbergit ovat häivyttäneet omistuksensa esimerkiksi eräissä arvohuviloissa ja rahastoissa.

Vuodetut asiakirjat ja sähköpostit kuitenkin osoittavat, että oligarkkiperheen rahoilla on ostettu esimerkiksi luksushuvilat Espanjassa ja Itävallassa. Järjestelyiden avulla Rotenbergit onnistuivat pitämään nämä omistukset pitkään piilossa viranomaisilta.

Avaa kuvien katselu Veljekset Boris Rotenberg (kesk.) ja Arkadi Rotenberg (oik.) tervehtivät Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia formulakilpailuissa Sotšissa vuonna 2017. Miehet ovat tunteneet toisensa nuoruudesta saakka. Kuva: Mikhail Metzel / TASS

Peräti kahdeksan Rotenbergin perheen jäsentä on Yhdysvaltain tai Euroopan unionin pakotelistalla. Heistä suomalaisille tutuimpia lienevät Boris ja Roman Rotenberg, isä ja poika, jotka ovat myös Suomen kansalaisia.

Tietovuodon perusteella Rotenbergin perhe on saanut toistuvasti apua länsimaisilta asianajajilta, pankkiireilta ja konsulteilta suojellakseen omaisuuttaan.

Ylen MOT-toimitus pyysi yhdessä kansainvälisen toimittajajärjestö OCCRP:n kanssa kommentteja Arkadi ja Boris Rotenbergilta, mutta ei saanut mitään vastausta. Kysymykset liittyivät vuodossa esiin nousseisiin uusiin tietoihin.

On harvinaista, että näin merkittävässä asemassa olevien oligarkkien sähköposteja ja muuta aineistoa päätyy tutkiville toimittajille. Arkadi ja Boris Rotenbergilla on yhteensä lähes viiden miljardin euron omaisuus. Veljekset tutustuivat Vladimir Putiniin jo 1970-luvulla Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa. Heidän katsotaan edelleen kuuluvan Venäjän presidentin lähipiiriin.

Tietovuoto: The Rotenberg Files Vuodettu aineisto sisältää yli 50 000 sähköpostia ja asiakirjaa vuosilta 2013–2020. Pääosa sähköposteista on Rotenbergin perheen ja avustajien välisiä.

Aineiston sai venäläismedia IStories ja tutkivan journalismin järjestö OCCRP. Turvallisuussyistä lähde haluaa pysyä anonyyminä.

Hankkeessa on mukana 17 mediaa, muun muassa The Times (Britannia), Le Monde (Ranska), Forbes (Yhdysvallat) ja Suomesta Ylen MOT-toimitus.

Tutkimuksissa on hyödynnetty myös useita avoimia lähteitä, kuten oikeuden pöytäkirjoja sekä Suomen ja Kyproksen kaupparekisterien asiakirjoja. Avaa

Avaa kuvien katselu Vuodettujen asiakirjojen mukaan Boris Rotenbergin Karina-vaimo on sisustanut Espanjassa sijaitsevaa huvilaa. Sen sisustus maksoi ainakin 2,2 miljoonaa euroa. Kuva: Miguel Lorenzo / OCCRP

Salattu huvila Espanjan rannikolla

Tietovuodon mukaan Boris Rotenbergilla ja hänen vaimollaan Karina Rotenbergilla on ollut käytössään Espanjassa Valencian itsehallintoalueella sijaitseva huvila. Sen pihapiirissä on uima-allas ja laaja puutarha. Huvilan tontti rajautuu golfkentälle.

Rotenbergien juristit ja konsultit näkivät paljon vaivaa peittääkseen huvilan todellisen omistajan.

Rotenbergit suunnittelivat alun perin, että huvilan omistajaksi tulisi Brittiläisille Neitsytsaarille (BVI) rekisteröity yhtiö.

Rotenbergien espanjalainen juristi piti kuitenkin suunnitelmaa huonona.

”BVI ei ole verotusmielessä järkevä vaihtoehto Espanjassa. Sen takia asiakas loi tilalle tämän maltalaisen rakenteen, joka toimisi [verotuksellisesti paremmin] Espanjassa”, juristi kirjoitti.

Espanjassa oli otettu käyttöön ylimääräinen vero, jota perittiin veroparatiisiyhtiöiden omistamista kiinteistöistä.

”Te laitoitte Ikea-laatua tärkeimpään vaatehuoneeseen” Karina Rotenberg urakoitsijoille

Vuodettujen asiakirjojen mukaan huvila siirrettiin vuonna 2014 Maltalle rekisteröidyn yhtiön omistukseen. Huvilan viralliseksi omistajaksi merkittiin kuitenkin yrityspalveluita tarjoava firma. Näin toimitaan usein tilanteissa, joissa ei haluta paljastaa todellista omistajaa.

Asiakirjat paljastavat, että huvilan todellinen omistaja on Boris Rotenbergin vaimo Karina Rotenberg.

Huvilan sisustaminen näyttää vuotoaineiston perusteella olleen Karina Rotenbergin vastuulla. Yhdessä sähköpostissa hän moitti urakoitsijoita ”typeryksiksi”.

”Te laitoitte Ikea-laatua tärkeimpään vaatehuoneeseen”, Karina Rotenberg kirjoittaa.

Sähköposteista selviää, että huvilaan rakennettiin myös sauna. Sitä tosin jouduttiin korjaamaan urakointivaihteessa.

”Saunan sisustus: Suunnittelija ei pidä siitä, ja vaikka se ei ole meidän virheemme, korjaamme sen,” kirjoitti huvilan urakoitsija Rotenbergin venäläiselle asianhoitajalle.

Avaa kuvien katselu Boris Rotenberg ja hänen vaimonsa Karina Rotenberg onnistuivat vuosien ajan salaamaan viranomaisilta Espanjassa sijaitsevan huvilansa. Kuva: Miguel Lorenzo

Avaa kuvien katselu Rotenbergien Espanjan-huvila sijaitsee Valencian itsehallintoalueella. Viranomaiset takavarikoivat kiinteistön lokakuussa 2022. Kuva: Miguel Lorenzo

Vaikka Boris Rotenberg ei virallisesti omista huvilaa, tulivat sen ostoon ja sisustukseen käytetyt varat hänen kyproslaisesta yhtiöstään Logotax Development Ltd:ltä. Sama kyproslainen yhtiö on rahoittanut Boris Rotenbergin liiketoimia Suomessa, kuten merkittävän osuuden oston entisestä Hartwall Areenasta.

Rotenbergit käyttivät espanjalaiseen huvilaan vähintään yhdeksän miljoonaa euroa, josta sisustukseen kului 2,2 miljoonaa euroa. Pelkästään huvilan verhot maksoivat yli 200 000 euroa.

Vuoteen 2017 mennessä Espanjan-huvilan omistajaksi oli tullut venäläinen Aleksandr Kozlov.

Ylen MOT-toimituksen tietojen mukaan Kozlov on toiminut Rotenbergin perheen turvamiehenä. Kozlov on hallituksen jäsen ja osakas pienessä suomalaisessa firmassa, joka on vastannut Boris Rotenbergin kiinteistöjen ylläpidosta Suomessa.

Kozlov ei vastannut OCCRP:n, Ylen ja muiden hankkeeessa mukana olleiden medioiden sähköpostilla lähettämiin kysymyksiin.

Espanjan viranomaiset jäädyttivät Kozlovin nimissä olevan huvilan vasta lokakuussa 2022 osana pakotetoimia. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole kertoneet julkisesti huvilan omistajaa.

Avaa kuvien katselu Aleksandr Kozlov on toiminut Rotenbergien perheen turvamiehenä. Hänestä tuli vuonna 2017 Espanjassa sijaitsevan luksushuvilan virallinen omistajan. Kuva: OCCRP

Putinin tytär vakiovieras

Vuotoaineisto paljastaa Rotenbergin perheen yhteyden myös toiseen luksuskiinteistöön.

Tammikuussa 2013 itävaltalainen kiinteistösijoitusyhtiö myi 10,8 miljoonalla eurolla näyttävän huvilan Itävallan Kitzbühlissa. Saksalaislehti Der Spiegelin haastatteleman Kitzbühlissa asuvan ja alueen hyvin tuntevan henkilön mukaan Vladimir Putinin vanhin tytär Maria Vorontsova on ollut vakiovieras alppihuvilassa.

Huvilan omistukset on piilotettu veroparatiisiyhtiöiden avulla, eivätkä edes Itävallan viranomaiset ilmeisesti tiedä sen todellista omistajaa. Tietovuoto paljastaa kuitenkin, että rahat alppihuvilan ostamiseen tulivat kyproslaiselta yhtiöltä nimeltä Olpon Investments Ltd.

Sen ainoa omistaja on Arkadi Rotenberg.

Samainen Olpon Investments Ltd on myöntänyt yli 15 miljoonan euron lainan Rotenbergin perheen suomalaiselle yhtiölle Oy Långvik Capital Ltd:lle. Se puolestaan on entisen Hartwall Areenan suuromistaja.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan on Itävalta jäädyttänyt lähes kahden miljardin euron arvosta venäläisten varoja sekä useita kiinteistöjä. Kitzbühlin alppihuvilaan ei kuitenkaan ole tähän päivään mennessä kohdistettu pakotetoimia.

Avaa kuvien katselu Arkadi Rotenbergin yhtiön rahoilla ostettu huvila sijaitsee alppimaisemissa. Kuva: Henri-Kristian Kirsip / Delfi Estonia

Tuntematon nainen tienasi miljoonia

Tietovuodon mukaan Rotenbergit ovat hallinnoineet omistuksiaan myös venäläisten niin sanottujen ZPIF-rahastojen välityksellä. Kyse on rikkaiden suosimista rahastoista, joiden ei tarvitse kertoa todellisia omistajiaan julkisesti. Tietojen saaminen niiden hallinnoimasta omaisuudesta on erittäin vaikeaa. Siksi rahastoja voidaan käyttää omistusten kätkemiseen.

Vuotoaineiston mukaan ainakin 13 tällaista rahastoa oli joko Rotenbergien omistuksessa tai kytköksissä suoraan perheeseen vuonna 2017. Sähköposteista selviää, että tietoa rahastojen todellisista omistajista ei ole haluttu kertoa ulkopuolisille tahoille.

Kun esimerkiksi venäläinen Sberbank kysyi rahastojen todellisia omistajia, rahastoja hallinnoiva venäläinen liikemies kertoi pankille olevansa itse niiden ainoa omistaja. Pankki ei saanut tietoja todellisista omistajista.

Rotenbergit näyttävät siirtäneen omaisuuttaan myös lähipiirilleen.

Arkadi Rotenberg omisti aiemmin kaksi asuntoa Latvian pääkaupungissa Riiassa. Niiden omistajaksi tuli vuonna 2018 julkisuudesta tuntematon venäläinen naishenkilö. Omistusjärjestelyssä käytettiin edellä mainittua venäläistä ZPIF-rahastoa.

Sama nainen on omistanut 80 prosenttia venäläisestä rakennusalan yrityksestä RG-Developmentista. Sen perusti Venäjän median mukaan Arkadi Rotenberg.

Venäläisen tutkivan journalismin verkkolehden IStoriesin haltuunsa saamien verotietojen mukaan tämä tuntematon nainen ansaitsi vuonna 2020 noin 25 miljoonaa euroa. Varojen alkuperä on jäänyt hämärän peittoon.

Kahden OCCRP:lle puhuneen lähteen mukaan Arkadi Rotenbergilla on läheinen ja mahdollisesti romanttinen suhde naiseen. Nainen on hankkinut omistukseensa myös arvokiinteistön Monacosta sekä yli neljän miljoonan euron arvoisen huvilan Ranskan Rivieralta.

Avaa kuvien katselu Espanjan-huvilan edustalla on turvakameroita, jotka on suunnattu kiinteistön edustalla olevalle katuosuudelle. Kuva: Miguel Lorenzo

Apua pakotteiden kiertoon lännestä

Pakotteiden vuoksi Rotenbergin perheen omaisuutta on takavarikoitu eri puolilla Eurooppaa. Suomessa ulosottolaitos on jäädyttänyt esimerkiksi Boris Rotenbergin omistamat huvilat Hangossa ja Porvoossa, kaksi Ferraria sekä kerrostaloasunnon Helsingissä.

Viranomaisilla on ollut vaikeuksia selvittää pakotelistattujen henkilöiden omistuksia lännessä. Työtä on vaikeuttanut paitsi laajamittainen veroparatiisiyhtiöiden ja bulvaanien eli haamuomistajien käyttö, myös läntisten asianajajien ja konsulttien tarjoama apu.

Pakoteasioihin erikoistunut tutkija Tom Keatinge sanoo, että pakotteista vastaavat viranomaiset ovat ryhtyneet vain harvoin toimiin välikäsiä kohtaan. Välikäsillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka auttavat esimerkiksi oligarkkeja omaisuuden kätkemisessä.

Keatinge työskentelee brittiläisessä tutkimuslaitoksessa Centre for Financial Crime and Security Studies.

– Palkkio on usein riskin väärti. On hyvin vähän tapauksia, joissa henkilöitä olisi lisätty pakotelistalle tai nostettu syytteitä sen vuoksi, että he ovat auttaneet pakotteiden kiertämisessä, Keatinge sanoi kansainvälisen toimittajajärjestö OCCRP:n haastattelussa.

