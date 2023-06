Jäätelöstä joutuu nyt maksamaan pahimmillaan melkein lounaan hinnan – katso, mistä saat jädeä halvimmalla

Jäätelöpallojen hinnassa voi olla dramaattisia eroja jopa saman kaupungin sisällä. Tämä kävi ilmi Ylen tekemässä jäätelön hintavertailussa.

Toimittajat kävivät kysymässä yhden ja kahden jäätelöpallon hintoja keskeisissä kaupungeissa eri puolilla Suomea.

Helsingissä halvimman ja kalleimman jäätelöannoksen hintaero oli jopa 45 prosenttia.

Kysyimme jäätelökioskien yrittäjiltä, mihin hintaero perustuu.

Avaa kuvien katselu Mannerheimin puiston jäätelökioski Oulussa on yksi Suomen halvimmista Ylen vertailussa. Kuva: Juha Virranniemi / Yle

Helsingin Kauppatorilla sijaitseva jäätelökioski vaikuttaa olevan yksi Suomen kalleimmista.

Kahden pallon jäätelöannoksesta joutuu maksamaan jopa kahdeksan euroa. Helsingin keskustasta voi puolestaan saada keittolounaan noin yhdeksällä eurolla. Kauppatorin jäätelökioskin yrittäjä Sami Ylitalo perustelee hintoja jäätelökioskin sijainnilla.

– Hinta perustuu sijaintiin. Se on keskeisintä sijaintia Helsingissä ja pahinta turistialuetta.

Kyllä kustannuksetkin vaikuttavat. Pitää olla varastotilaa ja kaikkea muuta.

Helsingin yksi edullisimmista jäätelöannoksista löytyy Olympiaterminaalin jäätelökioskilta. Kaksi palloa maksaa 5,90 euroa.

Jäätelökioski kuuluu ravintola Bistro O:n alaisuuteen. Ravintolan linjajohtaja Juha Tarvonen näkee, että hinnoittelu hyödyttää heidän kokonaisuuttaan.

– Me haluamme tehdä liikevaihtoa, eli me haluamme myydä. Olemme palvelutuottaja myös Helsingin satamalle. Tämä on meille lisäpalvelu, koska ravintolatoimintamme sisältää myös muuta. Näemme, että jäätelön myynti hyödyttää meidän kokonaisuuttamme. Me haluamme, että jäätelöä ostetaan ja että ihmisille tulee hyvä mieli.

Rovaniemen Lordin aukiolla sijaitseva jäätelökioski on valtakunnallisesti katsottuna edullisimmasta päästä. Jäätelökioskin yrittäjä Vilma Rautio pitää tärkeänä, että hinnat pysyvät kohtuullisina.

– Aika paljon lapsiperheet ja nuoret käyttävät meidän jäätelöpalvelujamme, joten haluamme pitää hinnat heille kohtuullisina. Varsinkin nyt, kun on tiukat ajat ja kaikki kustannukset ovat nousseet. Emme ole halunneet tavoitella mitään huippuhintoja. Meillä vohvelikin kuuluu hintaan, toisin kuin monissa muissa kioskeissa.

Avaa kuvien katselu Ella Jarva ja Reeta Kivinen myyvät jäätelöä Tampereen Sorsapuistossa Ingmanin kioskilla. Kioski on yksi Suomen kalleimmista. Kuva: Katri Tapola / Yle

Katso alta, kuinka paljon jäätelötötterö maksaa sinun paikkakunnallasi:

Taulukkoa ladataan

