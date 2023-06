Pitkään jyllännyt kouluverkkokeskustelu sai päätöksen – Oulu lakkauttaa neljä pientä koulua

Oulun kaupunginvaltuusto päätyi pitkän kokoustamisen ja äänestysten jälkeen hyväksymään neljän kouluyksikön lopettamisen.

Kouluyksiköt ovat Keiska Haukiputaalla, Kuivasoja Rajakylässä ja Lämsänjärvi Oulunsuussa sekä Myllyojan koulun Sanginsuun yksikkö. Kyseiset koulut ovat isompien koulujen sivupisteitä.

Keiskan koulun oppilaat siirtyvät Haukiputaan kouluun syksyllä 2025. Kuivasojan koulun oppilaat siirtyvät puolestaan Rajakylän pääkouluun syksyllä 2024.

Kuivasojan koulun tiloja hyödynnetään kuitenkin väistötiloina, kun Pateniemen koulun Herukan yksikköä peruskorjataan ja uudisrakennetaan vuosina 2024–2026. Tämän jälkeen tiloista luovutaan opetuskäytössä.

Lämsänjärven koulusta oppilaat siirtyvät Knuutilankankaan tai Kastellin kouluihin ja tilat valjastetaan esimerkiksi varhaiskasvatuksen käyttöön viimeistään elokuussa 2026.

Sanginsuun yksikön oppilaat sekä koulun henkilökunta sijoittuvat Myllyojan pääkoulun yhteyteen ensi vuoden syksystä alkaen.

Koulujen lakkauttaminen koskee noin 250 oppilasta, kun Oulun perusopetuksessa on yhteensä noin 22 000 oppilasta.

Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä muistuttaa väestöennusteesta, jonka mukaan perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan laskevan 4 000 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä.

– Paljon on käyty keskustelua säästöistä, mutta fakta on, että lasten määrä laskee. Siksi tämä päätös tarvittiin nyt, ja lisää koulujen sulkemisia on luvassa, kertoo Penttilä.

Seuraavat sulkemiset on jo tiedossa

Palveluverkon palvelutason vähentäminen pieniä kouluja sulkemalla kuitenkin jatkuu Oulussa.

Kyläkoulujen lakkauttamiset ovat puhuttaneet Oulussa jo pitkään. Koululaisten vanhemmat ja paikalliset kyläaktiivit ovat vastustaneet kaupungin suunnitelmia.

Kouluverkkosuunnitelmia vastustava adressi keräsi 2500 allekirjoittajaa ja se luovutettiin kaupunginvaltuustolle ennen maanantain kokousta.

Nyt päätettyjen lakkauttamisten lisäksi varaudutaan sulkemaan kouluyksiköitä lisää. Takkurannan, Tirinkylän, ja Ylikylän kouluille esitetään vielä jatkoaikaa, mikäli niiden oppilasmäärät eivät laske 20 prosenttia lukuvuoden 2023–2024 aikana. Pikkaralan koulu jatkaa toimintaa, jos koulussa on vähintään 20 oppilasta.

Oulussa on 46 peruskoulua, yksi erityiskoulu ja kuusi muuta muiden kuin kaupungin ylläpitämään koulua.