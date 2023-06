Blinken ja Xi lupasivat parantaa Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteita – asevoimien välisten suorien yhteyksien puuttuminen huolestuttaa Washingtonia

Blinken on korkea-arvoisin yhdysvaltalaispäättäjä, joka on vieraillut Kiinassa presidentti Joe Bidenin noustua valtaan.

Yhdysvallat ja Kiina yrittävät parantaa tulehtuneita välejään, mutta helppoa se ei tule olemaan.

Tämä viesti lähti maanantaina maailmalle, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä.

Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet ovat viime vuosina heikentyneet merkittävästi.

Pohjakosketus saavutettiin helmikuussa, kun Yhdysvallat ampui alas ilmatilaansa tunkeutuneen kiinalaisen tiedustelupallon ja ulkoministeri Blinken peruutti tuolloin kaavaillun Kiinan matkansa.

Tänään Pekingissä molemmat maat korostivat, kuinka tärkeää on jatkaa yhteydenpitoa ja keskustella asioista avoimesti.

Käytännössä Kiina ja Yhdysvallat ovat kuitenkin hyvin eri mieltä esimerkiksi Taiwanin asemasta, ihmisoikeuksista, Etelä-Kiinan meren hallinnasta sekä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Näillä erimielisyyksillä on maailmanlaajuista merkitystä talouden ja turvallisuuden saralla.

– Yhdysvalloilla ja Kiinalla on velvollisuus ja vastuu hoitaa suhdettaan, ulkoministeri Blinken kommentoi presidentti Xille.

Kiinan presidentin mukaan maiden välillä on myös tapahtunut jonkinlaista lähentymistä.

– Osapuolten välillä on nähty myös edistystä ja on päästy sopuun joistain tietyistä asioista, Xi kommentoi täsmentämättä, mistä varsinaisesti on sovittu.

Avaa kuvien katselu Antony Blinken ja Xi Jinping sanovat molemmat pyrkivän parantamaan Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteita. Kuva: Leah Mills / AFP

Blinken: asevoimien yhteydenpitoa parannettava

Blinken on korkea-arvoisin yhdysvaltalaispäättäjä, joka on vieraillut Kiinassa presidentti Joe Bidenin noustua valtaan.

Hän tapasi maanantaina presidentin lisäksi myös Kiinan kommunistisen puolueen ulkoasiainkomitean johtajan Wang Yiin.

Jo ennen vierailua sekä amerikkalaiset että kiinalaiset diplomaatit olivat toppuutelleet maiden väliseen tapaamiseen liittyviä odotuksia. Blinken luonnehtikin lehdistötilaisuudessa Yhdysvaltojen päämääriä neuvotteluissa “rajoitetuiksi”.

Ulkoministeri kertoi nostaneensa maiden asevoimien välisen yhteydenpidon esiin toistuvasti. Yhdysvaltojen ja Kiinan asevoimat eivät ole olleet vuosiin suorassa yhteydenpidossa keskenään.

– On ehdottoman tärkeää, että meillä on tällaisia yhteyksiä, Blinken sanoi.

Asevoimien suorilla yhteyksillä voidaan varoittaa vastapuolta nopeasti esimerkiksi äkillisesti syntyvistä vaaratilanteista. Yhteydenpidon uskotaan myös vähentävän erilaisten väärinkäsitysten mahdollisuutta.

Kiinan mukaan Yhdysvaltojen asettamat talouspakotteet ovat yksi syy, joka estää asevoimia pitämästä yhteyttä.

Kiinan puolustusministeri Li Shangfu asetettiin vuonna 2018 Yhdysvaltain pakotelistalle Pekingin ostettua aseita ja varusteita venäläiseltä yritykseltä.

Lähteet: AP, Reuters