Penkiltä löytyi Huuhkajille supervaihtomies – katso Daniel Håkansin uskomaton hattutemppu San Marinoa vastaan

Huuhkajat sementoi helpon karsintavoittonsa ensimmäisellä puoliajalla Glen Kamaran ja Benjamin Källmanin täysosumilla. Loppunumerot 6–0:aan sinetöivät ensimmäisillä maaottelumaaleillaan ja uskomattomalla, alle vartissa tekemällä hattutempullaan supervaihtomies Daniel Håkans sekä Teemu Pukki.

Päävalmentaja Markku Kanerva iloitsi täysin palkein Håkansin onnistumisista sekä Huuhkajien kannattajien tuesta.

– Tosi mallikas sisääntulo Danielilta. Hattutemppu toisessa matisssa! Ei voi hirveän paljon enempää pyytää. Onhan se huikeaa, että täysi tupa ja San Marino vastassa. Makein juttu oli, että pystyimme antamaan yleisölle sen, mitä he hakivat täältä, hehkutti Kanerva.

Avauspuoliajan parhaimmistoon kuuluneet Glen Kamara ja Rasmus Schüller sahasivat San Marinon puolustuksen umpisolmuun rangaistusalueella, jonka seurauksena Kamara pääsi laukomaan Huuhkajille helpottavan avausmaalin 16. minuutilla.

Maajoukkueosuma oli Kamaralle uran toinen, ensimmäinen syntyi lokakuussa 2018 Kreikkaa vastaan.

Glen Kamara teki Suomelle aina tärkeän avausmaalin.

Avausmaalin pohjustanut Schüller oli lähellä maajoukkueuransa ensimmäistä maaliaan 34. minuutilla, mutta keskikenttätaiturin kaukoveto osui tolppaan.

Joel Pohjanpalo syötti paikan Schüllerille ja oli neljä minuuttia myöhemmin alustamassa seinäsyötöllään paikkaa myös Anssi Suhoselle, jonka laukauksen pelasti San Marinon maalivahti paraatitorjunnalla.

Benjamin Källman pääsi puskemaan kulmapotkun jälkitilanteesta 2–0-maalin ottelun 39. minuutilla. Loistavan keskityksen tilanteeseen tarjosi Robert Ivanov vasemmalta laidalta.

Benjamin Källman puskee Suomelle toisen maalin

Suomen valmennukseen kuuluva Mika Nurmela on tyytyväinen Suomen keskittymiseen selvästi heikompaa vastustajaa vastaan. Maalintekoyritykset merkittiin kotijoukkueelle 12–1.

– Nämä ovat vaikeita pelejä, kun vastustaja vetäytyy syvälle heti ensiminuutista lähtien. Maalinteko on haastavaa tällaisessa pelissä, mutta saimme kaksi maalia, joka on ihan ok, kommentoi Nurmela ensimmäistä puoliaikaa.

Hattutemppu-Håkans juhli Cha Cha Chan tahtiin

Kamara jatkoi toisella puoliajalla siitä, mihin jäi. Edellisessä ottelussa penkitetty keskikenttäpelaaja tarjosi huippupaikan Pohjanpalolle, mutta huippuvireinen hyökkääjä aikaili aavistuksen liikaa, ja San Marinon puolustaja ehti laukauksen tielle 55. minuutille.

Yllättävä vaihtopelaaja varasti sen jälkeen koko show'n. Tunnin kohdalla peliin astellut Daniel Håkans haistoi tekopaikan, livahti vastustajan harhaohjauksen jälkeen läpiajoon, eikä erehtynyt ensimmäisen maaottelumaalin viimeistelyssä 65. minuutilla.

Daniel Håkans ja 3-0-maali

Håkans nostatti aiemmin tänä keväänä Norjassa otsikoita, kun hän tuuletti Vålerengan paidassa Cha Cha Chan tahtiin. Nytkin Håkans tuuletti Käärijän hittibiisin tahtiin ikimuistoista osumaa.

– Tein Käärjiä-tuuletuksen Vålerengassa, kun juttelin joukkueen henkisen valmentajan kanssa. Hän sanoi, että Suomen olisi pitänyt voittaa Euroviisut. Vitsailimme, että voin tehdä tanssin, jos teen maalin. Oli pakko tehdä se tänäänkin, kun on täysi Stadikka, Håkans naurahti.

Ketsuppipullo aukeni kertaheitolla kunnolla. Håkans latoi sen jälkeen vielä Huuhkajille 4–0- ja 5–0-maalit. Hattutemppuun tarvittavat lisämaalit hän teki 72. ja 75. minuutilla.

– Ensimmäistä kertaa A-maajoukkueessa mukana. En mä tiedä. Olen vain niin iloinen ja ylpeä, tunnelmoi Håkans.

Maalijyvän löytäneen Håkansin 4-0-maali täältä

Näin Håkans sinetöi hattutemppunsa.

Håkans teki A-maajoukkuedebyyttinsä Sloveniaa tultuaan vaihdosta sisään ja pelattuaan perjantaina 25 minuuttia ottelun lopussa.

Vaihtomies Teemu Pukki viimeisteli Huuhkajille loppunumerot 6–0:aan.

Illan sankari Håkans piti vauhtia yllä loppuun asti ja tarjoili maalipaikan Robert Taylorille. Inter Miamin mies tälläsi laukauksensa tolppaan ottelun 85. minuuttilla.

Teemu Pukki vastasi Huuhkajien päätösmaalista

Viimeksi Suomen miesten maajoukkueen pelaaja on tehnyt hattutempun 13 vuotta sitten. Silloinkin vastassa oli San Marino. Mikael Forssell teki kolme maalia, kun Suomi kaatoi marraskuussa 2010 EM-karsinoissa San Marinon 8–0.

Huuhkajat nautti perjantain Slovenia-pelin tapaan täpötäyden, 32 560 katsojan Olympiastadionin suosiollisesta huutomyrskystä. Kun San Marino vieraili Helsingissä vuonna 1994, paikalla oli runsas 3100 silmäparia. Hieno osoitus jalkapallokulttuurin noususta.

LOHKO H, HELSINKI

Suomi - San Marino 6-0 (2-0)

1–0 Kamara 16

2–0 Källman 39

3–0 Håkans 65

4–0 Håkans 72

5–0 Håkans 74

6–0 Pukki 76

Suomen miehistö:

1-Hradecky (c)

18-Uronen -> 46. Pallas

4-Ivanov

15-Tomas

17-Alho

16-Suhonen

11-Schüller -> 60. Taylor

6-Kamara

8-Antman -> 60. Håkans

9-Källman

20-Pohjanpalo -> 60. Pukki

