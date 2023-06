Tarkennetut lukemat: Hoitajapula ei ole lainkaan niin paha kuin kevään synkimmissä arvioissa esitettiin

Hoitajapulasta on varoiteltu vuosikausien ajan, mutta viime vuosina se on kärjistynyt. Sairaaloissa ja vanhusten palvelutaloissa on jouduttu pitämään kiinni jopa kokonaisia osastoja, leikkauksia lykätään ja toimintoja on supistettu.

Arviot hoitajavajeen suuruudesta vaihtelevat kuitenkin voimakkaasti.

Alkuvuonna kuntien eläkevakuuttaja Keva esitti pulasta oman analyysinsä. Sen mukaan Suomesta puuttuu jopa yli 16 000 sairaanhoitajaa ja miltei 9 000 lähihoitajaa. Näistä luvuista uutisoitiin laajasti, ja niitä koskevat kysymykset olivat myös vaalitenttien vakiokysymyksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) uusien muistioiden perusteella vaje on kuitenkin selvästi pienempi.

STM kävi erilaisia arvioita huhtikuussa läpi Kevan, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tuloksena syntyivät seuraavat ”laskennalliset kompromissit, jotka ministeriö toimitti hallitusneuvotteluihin:

vaje lähihoitajista: 6 140

vaje sairaanhoitajista: 5 336

Tarkan arvion laatiminen työntekijävajeesta on juuri nyt hankalaa, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Tia-Maria Kirkonpelto. Hallitusneuvotteluihin toimitettujen arvioiden puolesta puhuu se, että ne ovat syntyneet yhteistyössä erilaisia arvioita laatineiden tahojen välillä.

– STM katsoo, että nämä luvut antavat tällä hetkellä parhaimman arvion sote-alan työvoimavajeesta.

Hoitajapula on pienemmilläkin luvuilla suuri

Vaje on aiempaa pienemmistä arvioista huolimatta hyvin vakava.

– Hoitajapulaa ei suinkaan ole peruttu. Pula on todellinen, ja meidän pitää käyttää kaikki keinot, jotta sote-henkilöstön riittävyys, saatavuus ja pysyvyys turvataan tulevaisuudessa, Kirkonpelto sanoo.

Hoitajapula on vaikeutunut, kun väestö vanhenee ja hoivantarve kasvaa. Samalla nuoret ikäluokat ovat pienentyneet, mistä seuraa vaikeuksia täyttää hoitajien koulutuspaikkoja. Myös koronapandemia on vaikuttanut sote-työvoimaan lähes kaikissa ammattiryhmissä.

STM laati keväällä suunnitelman, jossa käydään läpi keinot, joilla sote-henkilöstön riittävyyttä pyritään turvaamaan.

Tärkeimpinä ratkaisuina mainitaan esimerkiksi koulutusmääristä huolehtiminen, kansainvälinen rekrytointi ja työperäinen maahanmuutto sekä teknologian parempi hyödyntäminen. Työn organisointiin ja työnjakoon taas penätään uudistuksia, jotta ”sote-ammattihenkilöiden työ kohdennetaan koulutusta vastaaviin tehtäviin”.

– Siksi avustavan ja tukipalveluhenkilöstön määrää on tarpeen lisätä sillä tavoin, ettei asiakas- ja potilasturvallisuutta vaaranneta eikä kelpoisuusvaatimuksia alenneta, ministeriön suunnitelmapaperissa todetaan.

Hoitajapulan seurauksia: vanhusten palvelutaloissa on jouduttu sulkemaan kokonaisia osastoja

Mikkelilälinen vanhusten palvelukoti Annakoti on joutunut tänä keväänä sulkemaan osastojaan hoitajapulan vuoksi.

Voit keskustella aiheesta 26. kesäkuuta kello 23 asti.