Nuorten miesten paha olo ja itsetuhoisuus kuuluvat kriisipuhelimessa aiempaa enemmän

MIELI ry:n kriisipuhelimeen soittaneiden nuorten miesten itsemurhasuunnitelmien määrä on tänä keväänä yli tuplaantunut verrattuna alkuvuoteen 2020.

Tänä keväänä mielenterveysjärjestö MIELI ry:n kriisipuhelimessa on noussut esiin erityisesti nuorten miesten paha olo.

Alkuvuonna nuorten miesten itsemurhasuunnitelmien määrä on yli tuplaantunut verrattuna kevääseen 2020. Tämän vuoden tammi-toukokuussa kriisipuhelimeen soittaneista nuorista miehistä 37:llä oli konkreettinen itsemurhasuunnitelma, kun kolme vuotta aikaisemmin luku oli 17. Myös itsetuhoiset ajatukset, masentuneisuus, ahdistuneisuus ja pelot ovat lisääntyneet.

– On huolestuttavaa, että kriisipuhelimeen soittavilta nuorilta miehiltä puuttuu usein usko tulevaisuuteen ja siihen, että haasteisiin saisi muutosta. Monilla on tunne, että kaikki on mennyttä, mitään ei ole tehtävissä. Hyvä, että nyt myös nuoret miehet hakevat keskusteluapua, puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter sanoo tiedotteessa.

Aikaisemmin nuoret naiset ovat soittaneet kriisipuhelimeen enemmän. Nyt nuorten naisten yhteydenotot ovat vähentyneet neljänneksen viime vuodesta. Useimmin nuoret soittavat pahan olon, ihmissuhdeongelmien ja itsetuhoisuuden takia.

Nuorten miesten ongelmat ovat kasaantuneet

Winterin mukaan monen nuoren miehen ongelmat ovat kasaantuneet: on opiskeluhaasteita, työttömyyttä, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä talousongelmia. Taustalla voi olla joko ero tai kokonaan puuttuva parisuhde. Lisäksi monet miehet kokevat yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta.

– Naisia useammin nuorilla miessoittajilla on kokemus siitä, että heillä ei ole sosiaalista verkostoa, jolta saisi tukea vaikeassa tilanteessa. Samoin miesten kynnys kertoa elämän haasteista läheisille ja hakea apua tilanteeseen on korkeampi kuin naisilla, Winter sanoo tiedotteessa.

Valtaosa soittajista kokee tulleensa kuulluksi

Alle 30-vuotiaiden yhteydenottojen määrä MIELI ry:n kriisipuhelimeen nousi koronapandemian alussa 2020 rajusti. Edelleen nuorten yhteydenottoja tulee yli 10 000 vuodessa, mikä on noin 15 prosenttia kaikista keskusteluista.

Kaikenikäisten soittojen kokonaismäärä jatkaa kasvuaan. Tammi-toukokuussa 2023 Kriisipuhelimeen tuli yhteensä 167 094 soittoyritystä. Näistä reiluun 35 300 pystyttiin vastaamaan.

Winterin mukaan valtaosa soittajista sanoo keskustelun myötä tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi sekä voivansa paremmin. Tänä vuonna noin 770 soittajaa on sanonut, ettei aio tehdä itsemurhaa tai muuten satuttaa itseään.