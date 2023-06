Tornion terästehtaan ympäristöluvista hallinto-oikeuteen kaksi valitusta: Outokumpu ja luonnonsuojelupiiri löysivät runsaasti moitittavaa

Outokummun Tornion tehtaiden kaikki päästöjen ja pilaantumisen rajoittamista koskevat lupamääräykset on nyt koottu yhteen päätökseen. Aiemmin suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio toimi vesipäästöjen lupaviranomaisena.

Outokummun Tornion tehtaiden uusista ympäristö- ja vesitalouslupamääräyksistä on jätetty hallinto-oikeuteen kaksi valitusta. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keväällä tekemästä päätöksestä ovat valittaneet Outokumpu-yhtiö sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry.

Kyseessä on ympäristöluvan päivitys, ei toiminnan laajentaminen. Lupien päivittäminen oli tarpeen, koska lainsäädäntö on muuttunut, ja lisäksi vesiluvan myöntänyt suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ei ole enää lupaviranomainen.

Avin Outokummun Tornion tehtaita koskeva lupapäätös sisältää 137 määräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemiseksi sekä rajoittamiseksi. Määräykset koskevat muun muassa vesiin ja ilmaan johdettavien päästöjen sekä melupäästöjen rajoittamista, jätteiden käsittelyä sekä toiminnasta aiheutuvien vaikutusten tarkkailua.

Luonnonsuojelupiiri huolissaan elohopeapäästöistä

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry. arvostelee lukuisia seikkoja aluehallintoviraston lupapäätöksessä ja vaatii niihin muutoksia. Piirin mukaan luvassa myönnetään kohtuuttoman korkeita ja ympäristöä pilaavia sekä terveyttä vaarantavia päästöjä vesiin ja ilmaan. Erityisen huolissaan luonnonsuojelupiiri on elohopeapäästöistä ja vaatii niiden huomattavaa pienentämistä nopeasti.

– Luvassa hyväksytään erittäin korkeita ilmapäästöjä, kuten sata kilogrammaa elohopeaa vuodessa. Elohopea on erittäin haitallinen ja biologisesti kertyvä metalli. Päästöt ovat Suomen korkeimpia, piiri kirjoittaa valituksessaan.

Luonnonsuojelupiiri esittää, että elohopean kokonaispäästökiintiö puolitetaan tänä vuonna 50 kiloon ja ensi vuonna määrä lasketaan jälleen puoleen. Vuonna 2027 päästökiintiö olisi korkeintaan yksi kilo.

Luonnonsuojelupiiri huomauttaa lisäksi, että luparajat tulevat voimaan liian myöhään, ja niitä täytyy aikaistaa. Lisäksi piiri katsoo, että kaikkien päästöjen koostumusta ja vaikutuksia ei ole selvitetty hallinto- ja ympäristölainsäädännön edellyttämällä tavalla.

– Luvasta ilmenee lukuisia metalleja, joiden tosiasialliset vaikutustiedot ja päästöarviot perustuvat harvoihin tai vesistössä olemattomiin mittauksiin, piiri kirjoittaa valituksessaan.

Monien luvanvaraisten metallien pitoisuuksien selvittäminen on jätetty jälkikäteiseksi. Koska selvitysten on oltava kattavia, luonnonsuojelupiiri esittää, että haitta-aineille määrätään tiukemmat rajat väliaikaisesti varovaisuusperiaatteella ja lupa palautetaan tiukempien rajojen määrittämisen osalta aluehallintovirastoon.

Outokumpu esittää muutoksia mm. jätevesimääräyksiin

Outokumpu tarttuu valituksessaan varsinkin prosessivesipäästöjä koskeviin määräyksiin. Yhtiö pitää osaa Pohjois-Suomen avin lupamääräyksistä perusteiltaan virheellisinä tai lakiin perustumattomina ja epäloogisina.

– Päätöksessä asetetut prosessivesien käsittelyn sisäiset raja-arvot ovat tiukemmat kuin laitokselta ulos johdettavien prosessivesien raja-arvot. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiöt saavat johtaa laitokselta ulos likaisempaa vettä kuin sen sisäisissä prosesseissa käsitellään, Outokumpu kummastelee valituksessaan.

Tornion tehtailla prosessijätevedet käsitellään sekä osastokohtaisissa että yhteisissä käsittelyprosesseissa ennen niiden laskemista mereen.

Outokumpu on tehnyt muutosesityksen seitsemään päätöskohtaan. Merkittävimmät muutosehdotukset koskevat jätevesien käsittelyn lisäksi päästömittauksia. Avin päätöksessä kertamittauksen mittausepävarmuutta ei vähennetä ennen vertaamista raja-arvoihin, Outokumpu taas katsoo, että mittausepävarmuus tulee vähentää ennen vertaamista.

Osa valituskohdista koskee suunnitelmien tai yhteenvetojen aikatauluja. Avin päätöksessä niille on kirjattu tarkka päivämäärä 31.12.2025, mutta Outokummun näkemyksen mukaan määräaika tulee sitoa päätöksen lainvoimaiseksi tuloon. Yhtiön mielestä selvitykset tulisi voida toimittaa 30 kuukauden kuluttua valituksenalaisen päätöksen lainvoimaisuudesta.

Pitkiä prosesseja

Vaasan hallinto-oikeus kertoo, että lupapäätöstä koskevien valitusten tarkkaa käsittelyaikaa ei vielä voida vahvistaa. Oikeuden mukaan lupa-asian keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi vuotta.

Tornion tehtaiden aiempi ympäristölupa on vuodelta 2012, vesilupa vuodelta 2010 ja sataman ympäristölupa vuodelta 2005. Uusi ympäristölupahakemus on tullut vireille vuonna 2017.

Ympäristölupaan on sisällytetty joitakin yksittäisiä prosesseja. Esimerkiksi kaasunpuhdistuspölyjen stabilointiin Tornion tehtailla on ollut määräaikainen lupa, joka on nyt haluttu vakituiseksi. Outokumpu-yhtiö kertoo, että ympäristölupapäätöksessä mainittu energiantuotantolaitos tarkoittaa Tornion tehtaiden varavoimakoneita. Uutta energiantuotantolaitosta ei siis ole sisältynyt ympäristölupahakemukseen. Briketöintilaitos puolestaan mahdollistaisi sivuvirtojen esikäsittelyn ja hyödyntämisen Tornion tehtailla.