Kansalaiset kertovat, kuinka leikkaukset vaikuttavat heidän elämäänsä: “Ihmeellistä ja ironista”

Hoitajamitoitus tarkoittaa sitä, kuinka monta hoitajaa pitää olla vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa per hoidettava. Sanna Marinin hallitus nosti hoitajamitoitusta asteittain, ja tänä vuonna sen piti nousta 0,7 työntekijään per hoidettava. Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa sanotaan, että hoitajamitoitus jätetään toistaiseksi 0,65 hoitajaan. Hoitajamitoituksen korotuksilla on haluttu parantaa hoidon laatua.